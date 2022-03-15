Бюджетные способы преображения старой квартиры

Что делать, если масштабный ремонт не входит в ближайшие планы, а изменить устаревший интерьер ужасно хочется?

Благодаря нескольким бюджетным решениям «бабушкина» квартира превратится в уютное и оригинальное жилище.

Смотрим

1. Равнение на стены

Лофтовые стены гармонируют со старой мебелью.

Во многом устаревший и неаккуратный вид советским интерьерам придают именно стены с частично облупившейся штукатуркой, выцветшими обоями. Поэтому без обновления настенного пространства не обойтись. Универсальный способ – окрасить стены в белый цвет или оклеить их обоями. Если это выходит за границы бюджета или кажется слишком сложной, то используйте модный прием, характерный для стиля лофт – стены без отделки, к примеру, бетонные или кирпичные. Этот стиль допускает использование старой мебели, поэтому обустроить советскую квартиру в соответствии с его характеристиками не составит особого труда. На «голые» или окрашенные в белый стены повесьте абстрактные картины или нанесите граффити.

Полки скроют несовершенства поверхности после ее самостоятельного окрашивания.

Преобразят внешний вид комнаты многочисленные открытые полки, на которых стоят книги в красивых переплетах, оригинальные вещицы.

2. Освободите пространство для нового

Совсем необязательно развешивать их на стенах в ряд. Хаотично размещенные полки выглядят интереснее.

Полупустое пространство выглядит свежо, даже оно заполнено старой мебелью.

Проблема большинства старых квартир – тотальное захламление. Без угрызений совести избавляйтесь от всех предметов, которые вы не используете больше, чем полгода. Выкидывайте и вещи, созерцание которых не приносит вам удовольствия – речь идет о декоре. Оставьте только самое необходимое, и дышать в старой квартире станет гораздо легче! Чем меньше в ней будет случайных мелких предметов — тем лучше. Если вы хотите преобразить съемную квартиру, где мелочи выбрасывать нельзя, то упакуйте их в коробки и спрячьте в диван, на антресолях или под кроватью. Впечатление захламленности создают и торчащие провода. Спрячьте их в специальные короба, закрепите под столешницами… Оригинальное решение – обмотать провода бечевкой или лентой, но в таком случае необходимо предварительно убедиться, что электрические коммуникации исправны.

3. Вспомните и осознайте, что мебель не прибита гвоздями к полу

Массивную мебель лучше убрать из поля зрения.

Огромные шкафы и диваны, на которых то и дело останавливается взгляд, производят угнетающее впечатление. Так как смена мебели не вписывается в рамки нашего бюджета, остается только правильно переставить ее. Мебель не должна загораживать солнечные лучи, проникающие в квартиру с улицы. Также постарайтесь размещать ее таким образом, чтобы она не попадала в поле зрения с позиций, где проводится максимум времени. Например, в гостиной не стоит размещать шкаф рядом с телевизором, так как смотрящему его человеку массивная мебель будет всегда заметна. Совсем необязательно расставлять мебель вдоль стен. Если площадь квартиры позволяет, попробуйте использовать ее для зонирования. К примеру, диван, стоящий в центральной части комнаты, позволит разделить помещение на несколько функциональных зон. Моментально освежить интерьер получится и при помощи ширмы или стеллажа на колесиках. При первых признаках усталости от интерьера просто переместите их, и ощущение новизны гарантировано.

4. Ни шагу без текстиля

Чехлы скроют все недостатки мебели.Реклама

Говоря о том, что уютную квартиру невозможно представить без текстиля, мы не имеем в виду многослойные шторы с ламбрекенами. От них придется избавиться. Зато легкие полупрозрачные занавески или римские шторы эффектно освежат интерьер. Текстильные чехлы и покрывала помогут скрыть протертую обивку мебели, а яркие подушки с принтом кардинально поменяют восприятие старой квартиры. Но если интерьер перегружен мелочами и различными деталями, то от броского текстиля лучше отказаться. Напротив, остановите выбор на однотонных расцветках, которые помогут уравновесить обстановку и сделать ее гармоничнее.

5. Больше света и блеска

Сочетание старого и нового — беспроигрышно.

После освобождения окон от многослойных штор, пора переходить к увеличению степени искусственной освещенности. В большинстве советских квартир можно найти лишь одну люстру, висящую в центре комнаты. В результате комната в вечернее время выглядит мрачновато, а людям не хватает света. Решить проблему недостаточного освещения помогут настольные и напольные светильники, свечи. Атмосфера сразу станет уютнее! Также обратите внимание на различные интерьерные детали с глянцевым блеском – под золото, серебро, бронзу… Они отлично гармонируют с темной деревянной мебелью, которой изобилуют квартиры, и облагораживают обстановку. Блестящими могут быть рамки для фото, фурнитура для мебели, светильники, лампы…

6. Новая жизнь старой мебели

Старая мебель, окрашенная в нестандартный цвет, оживает.

Идей по обновлению старой мебели – великое множество. Из самых простых – замена старой фурнитуры на новую. Немного более трудозатратным способом станет ошкуривание мебели от слоя старого лака и окрашивание. Декорировать поверхность обновленной мебели можно при помощи декупажа или рисунка по трафарету.

7. «Живой» интерьер всегда актуален

Цветов много не бывает!

Чтобы интерьер выглядел динамичнее, не забудьте украсить его живыми цветами. Не забывайте тщательно ухаживать за растениями. Полузасохшие комнатные цветы с желтоватыми листьями произведут прямо противоположный эффект. Выбирайте крупные растения с листьями насыщенного цвета.

8. Яркие детали создают эффект новизны и неожиданности

Стандартный бежево-коричневый интерьер с яркими деталями преображается.

Проблема интерьеров, созданных в советский период – это их монотонность. В результате квартира выглядит скучно и предсказуемо. Поэтому рекомендуем оживить обстановку за счет использования нескольких ярких деталей. Даже один предмет нестандартного цвета способен кардинально преобразить советский интерьер. Чем контрастнее будет обстановка – тем меньше будет она восприниматься как устаревшая и немодная.

9. Скажите «да» нетривиальным сочетаниям

Эклектичный стиль приветствует использование старых вещей.

Совсем необязательно превращать советский интерьер в классический. Во-первых, вряд ли результат будет удачным, а во-вторых, существуют и более интересные варианты. Например, эклетика. Этот стиль допускает сочетание в интерьере вещей, которые на первый взгляд кажутся несочетаемыми. Так, эклектичный интерьер допускает лампу в стиле хай-тек в окружении старой мебели. Но будьте аккуратны – для того чтобы создать качественную эклектику в обстановке, необходимо обладать отличным вкусом.

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