17 примеров потрясающего, сурового, а местами абсурдного и шокирующего тюнинга

Впечатляющий тюнинг.
Пожалуй, каждый владелец авто мечтает, чтобы его машина выделялась из толпы и была заметна на трассе. А кому-то хочется кардинально изменить своё авто в соответствии со своим вкусом и запросами. В нашем обзоре яркие примеры невероятного, а порой нелепого и шокирующего, автомобильного тюнинга, которые демонстрируют во что можно превратить самый обычный автомобиль.
1. Неоновой подсветкой еще никому не помешала
Мистическое свечение автобуса.
2. «Прокатиться с ветерком, не желаете?»
Полукабриолет.
3. Тюнинг «по-багатому»
Роскошный автобус.
4. «Обычным машинам можно, а автобусу, что нельзя?»
Заниженный автобус.
5. «Внимание, на базе автобуса работает летняя площадка!»
Обзорная площадка.
6. Тракторист с душой хищника
Дерзкий трактор.
7. Дикий и опасный
Волк.
8. Тракторист с душой блондинки
Гламурный тюнинг.
9. Кто бы мог подумать, что ЗиЛ может выглядеть так роскошно!?
Интересный тюнинг.
10. Блестящий, дерзкий и опасный
Респектабельный внешний вид.
11. Металл, огни и ... хрустальная люстра
Уют и роскошь.
12. Машина байкерской мечты
Ночной волк.
13. Когда любишь свой трактор всей душой
Трактор с изюминкой.
14. Чудесное превращение Запорожца в Мустанг
Тюнинг Запорожца.
15. Что это? Зефир, пирожное, розовое облако или куча жира?
Сумасшедший тюнинг.
16. Золушка бы оценила...
Машина для леди.
17. Внутренняя отделка
Бархатный салон.
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