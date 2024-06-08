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Этнографические фотографии, сделанные неизвестным фотографом в Хевсурети с 1929 по 1931 год


Старый хевсур курящий трубку на пастбище. 1930 год.

Старый хевсур курящий трубку на пастбище. 1930 год.

 

Хевсурети – местность в горной части Грузии, граничащая с Ингушетией и Чечнёй на севере, на юге – с Пшави, а на востоке – с Тушети. Ещё в начале 20-х годов прошлого века Хевсурети была практически отрезана от мира. Хевсуры были в состоянии войны и с чеченцами, и с пшавами.
Дорог не было, их заменяли тропы, о которых знали только свои. Фотографии из этих удивительных мест, сделанные в 1930-х, в нашем обзоре.

1. Пастух на пастбище


Хевсур - пастух. 1929 год.

Хевсур - пастух. 1929 год.

 

2. Семья на пастбище


Девочка и мужчина на пастбище в Хевсурети. 1930 год.

Девочка и мужчина на пастбище в Хевсурети. 1930 год.

 

3. Небольшой деревянный мост


Небольшой деревянный мостик через реку. 1930 год.

Небольшой деревянный мостик через реку. 1930 год.

 

4. Старый хевсур, курящий трубку


Старый хевсур курящий трубку на пастбище. 1930 год.

Старый хевсур курящий трубку на пастбище. 1930 год.

 

5. В традиционной кольчуге


Хевсур в кольчуге возле своего дома. 1930 год.

Хевсур в кольчуге возле своего дома. 1930 год.

 

6. Курящий хевсур


Хевсур на стоге сена курящий трубку. 1929 год.

Хевсур на стоге сена курящий трубку. 1929 год.

 

7. Хевсур возле камеры


Хевсур разглядывающий новый образец камеры. 1931 год.

Хевсур разглядывающий новый образец камеры. 1931 год.

 

8. Пожилая женщина за шитьем


Старая хевсурка за шитьем. 1929 год.

Старая хевсурка за шитьем. 1929 год.

 

9. Хевсурка на роднике


Пожилая хевсурка наполняет кувшин водой. 1931 год.

Пожилая хевсурка наполняет кувшин водой. 1931 год.

 

10. Хевсурка за работой


Старая хевсурка прядет шерсть возле дома. 1929 год.

Старая хевсурка прядет шерсть возле дома. 1929 год.

 

11. Юная девушка


Хевсурская юная девушка в поселении. 1929 год.

Хевсурская юная девушка в поселении. 1929 год.

 

12. Пожилая хевсурка с прялкой


Хевсурка с прялкой. 1931 год.

Хевсурка с прялкой. 1931 год.

 

13. Мужчины с детьми


Мужчины с детьми в одном из поселений. 1929 год.

Мужчины с детьми в одном из поселений. 1929 год.

 

14. Хевсурские дети


Хевсурские дети разных возрастов. 1931 год.

Хевсурские дети разных возрастов. 1931 год.

 

15. Хевсурская женщина


Хевсурская женщина в дальнем поселении. 1929 год.

Хевсурская женщина в дальнем поселении.
1929 год.

 

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