Почему гаражи в СССР были сакральным местом: не просто место для хранения автомобиля

Во времена Советского Союза о гараже мечтал каждый владелец автомобиля. Знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Гараж» смотрели очень многие. Там всё показано весьма реалистично. Однако это сегодня хозяева гаражей используют их для того, чтобы хранить любимую железную ласточку. В советское время этот объект использовался не только для таких целей.
Суперпопулярный мужской клуб
В гаражах советские мужчины нередко проводили выходные. /Фото: a.d-cd.net
Итак, в семье происходило радостное событие — удалось приобрести гараж. С этой минуты всё менялась. Конечно, в гараже хранили машины. Однако существовала масса других дел, которые заботили автовладельцев. Например, ремонт машины. Как же без этого? На территории гаражных кооперативов, особенно в выходные дни, можно было увидеть огромное количество мужчин. Они занимались текущим ремонтом: красили, смазывали, что-то меня меняли в автомобиле, подтягивали и так далее. Спрашивается, почему?
Ответ прост — в советское время автомобиля были не такими надёжными, как сегодня. О качестве оставалось только мечтать. Поломки случались практически постоянно. Тащить машину в сервис было сложно и накладно. Да и зачем, если можно сделать всё своими руками, в гараже, да ещё получить бесплатные советы от опытного соседа. У него же взять в долг дефицитные запчасти или попросить о помощи. Конечно, в период дефицита люди неохотно делились запчастями, но по мелочи помочь могли.
Но не только этот процесс занимал мужчин. Гораздо интереснее было дружеское общение. Хозяева гаражей заглядывали друг другу в боксы, чтобы поделиться новостями или просто поговорить. На капоте машины раскладывалась чистая газета, которая служила скатертью. А на ней — варёная колбаска, хлеб, репчатый лучок, соленья, и, конечно же алкоголь. Настоящей мужской клуб! Так вечером и текла непринуждённая беседа за импровизированным столом. Многие жены ненавидели гаражные посиделки, но большинство относилось к этому с пониманием.
Альтернатива деревенским погребам
В гаражах устраивали настоящие погребы и склады.
Очень многие хозяева гаражей устраивали импровизированные подвальчики, объединяя их со смотровой ямой. В них хранили соленья, которые каждое лето заготавливали практичные советские хозяйки. Помидорчики, огурчики, кабачки, вкусная кабачковая икра, грибы... И, конечно же, картошечка. Во многих гаражах был настоящий склад. Там хранили не только банки с домашними заготовками, но и самые разные запасные части. Они порой заполняли все пространство. Шаровые опоры, подшипники, сальники, рычаги подвески и другие важные вещи любовно заворачивались в промасленной бумагу и бережно укладывались в укромное место. Также в гаражах можно было увидеть старую мебель, сломанные (и не только) магнитофоны и радиоприёмники, старую одежду, обувь, лампы. В общем, что угодно. В советское время даже существовало выражение «отнести в гараж». Это означало, что вещь, которая уже не слишком нужна в хозяйстве, но может ещё пригодится, прекрасно будет храниться в гараже и ждать своего часа.
Нужен опыт – иди учись в гараж
Гаражи притягивали школьников и «трудную» молодежь.
Да, гаражное братство существовало, крепкое и распространенное в СССР. Жизнь автовладельца была непростой. Постоянный дефицит запасных частей, частые поломки автомобиля, самостоятельный ремонт. Многие умельцы чинили автомобили за деньги. Слухи мастерах «с руками» очень быстро распространялись по гаражному кооперативу. Да, эта деятельность считалась нетрудовыми доходами, однако недостатка в клиентах у таких людей не было. Очень часто опытные хозяева машин делились своими знаниями с новичками. Люди менялись инструментами, помогали друг другу, становились близкими друзьями, ходили друг другу в гости.
Но была ещё была ещё одна сторона, о которой предпочитали молчать. Очень часто бывали ситуации, когда хулиганы подстерегали свою жертву именно за гаражами. Ведь многие помнят целые ряды жестяных домиков, которые устанавливались порой на неосвещённых участках городов. Днем по гаражам скакали школьники, играя в индейцев и ковбоев, а вечером там тусовались сложные подростки, которые прятались от учителей и родителей. Они курили, порой распивали спиртные напитки, хвастались друг перед другом своими достижениями в разных, важных для них, областях, слушали музыку. А порой и дрались: иногда гаражные дуэли заканчивались тяжелыми травмами. Настоящие бандиты нередко выбирали гаражи местом преступления. Потому люди предпочитали сделать крюк и обойти тёмные гаражи стороной, чем получить неприятности на свою голову.
Гаражные умельцы, которые дадут фору современным автосервисам
Во времена СССР существовал частный гаражный автобизнес. /Фото: bigpicture.ru
Некоторые практичные личности делали из гаража частный автомобильный сервис. Многие при этом ежемесячно получали весьма внушительные деньги, во много раз превышающие официальную зарплату. Для работы в гаражной мастерской доставали качественные инструменты, компрессоры, сварочные баллоны, краскопульты и другие необходимые для ремонта вещи. Нередко гаражные мастера спасали автомобили, которые официальный сервис просто отказывался ремонтировать. Чтобы не замерзнуть, использовали автомобильные печки. Очень распространенный вариант — печка от знаменитого автобуса «Икарус». Она работала на солярке и обогревала гараж в холодные дни. В девяностые годы очень многие гаражные умельцы открыли собственные производства. Это произошло во времена массового завоза импортных автомобилей. Их опыту можно было просто позавидовать. Из нескольких кузовов мастера могли сварить один. Широкое распространение получила так называемая теневая автомобильная экономика. Битые и краденые автомобили активно покупались, и из них виртуозно мастерили новое транспортное средство.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии