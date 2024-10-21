Какой септик станет оптимальным решением для дачного участка

Если подключение дачного участка к системе централизованной канализации невозможно, то приходится устанавливать септик. Вот только выбрать автономную систему канализации может быть не так просто, как кажется на первый взгляд. Сегодня ассортимент септиков на рынке необычайно широк. Отличаются системы своими размерами, материалом изготовления и принципом действия.
1. Септик какого объема выбрать?
Объем рассчитывается по числу жильцов. |Фото: septikmaster.ru.
Первое, с чем нужно определиться при выборе септика, – это его размеры. Рассчитываются они в зависимости от числа людей проживающих на дачном участке. В среднем на одного взрослого человека в сутки приходится 200 литров сточной воды. Технические нормы говорят о том, что септик должен вмещать как минимум 3-суточную норму на каждого проживающего в доме человека. Не лишним будет иметь сверх этого не некоторый запас объема в 25-30%, пригодится в случае приезда гостей. Количество камер в заводском септике будет напрямую зависеть от объема системы.
2. Из какого материала выбрать септик?
Септики бывают разные. |Фото: eurobion.info.
Сегодня септики делаются из самых разных материалов. Не все они одинаково хороши, хотя каждый имеет свои собственные сильные и слабые стороны. Выбор материала частично зависит от типа устанавливаемого септика, а также от финансовых возможностей гражданина и грунта, в который он будет помещаться. Итак, септик может быть создан из следующих материалов:
Металл. Чаще всего стальные сплавы. Прочный, герметичный и достаточно долговечный вариант, который тем не менее требует создания эффективной защиты от коррозии.
Бетон. Монолитный бетон один из самых сложных, но вместе с тем долговечных и надежных вариантов септика. При строительстве такой автономной канализации потребуется создание опалубки.
Железобетон. Бетонные кольца прослужат верой и правдой очень долго. Хороший вариант септика. Однако, установка потребует присутствия на участке спецтехники. Также придется приложить дополнительные усилия по надежной герметизации канализации.
Пеноблок или кирпич. Достаточно популярный вариант. В целом похож на два предыдущих. И кирпич, и пеноблок будет нуждаться в дополнительной герметизации. Прослужит такой септик очень долго, но и возводить его будет не просто.
Пластик. Прочные и легкие пластиковые резервуары дешевы и просты в установке. Не требуют серьезных усилий по дополнительной герметизации. Не чувствительны к коррозии. Однако, при неправильной установке пластик может быть поврежден сильными морозами. Также известны случаи, когда пластиковый септик прогрызался грызунами…
Стеклопластик. Один из лучших вариантов. Дороги. Зато герметичны, легки, прочны, фактически вечны. Не боятся низких температур.
3. Какой септик выбрать по типу утилизации стоков?
Каждый септик утилизирует стоки по-своему. В зависимости от механизма утилизации нечистот будет определяться стоимость системы, сложность ее монтажа, а также дороговизна и сложность дальнейшего обслуживания. При выборе септика по типу утилизации следует опираться на свои реальные финансовые возможности, а также принимать во внимание, как часто и как много времени в течение года проводится на дачном участке. Итак, типы септиков по способу утилизации, а также их слабые и сильные стороны:
Септик-накопитель - самый простой вариант. |Фото: project-wc.kiev.ua.
1. Септик-накопитель – полностью герметичный резервуар, который служит для накопления нечистот с целью очистки воды гравитационным способом (отстаивание). Чиста вода в итоге уходит из септика в землю, а нечистоты, оставшиеся в септике со временем, придется удалять с помощью ассенизаторской машины.
Плюсы: любое место установки на участке (соответствующее правилам и позволяющее подъехать машине с цистерной), не нужно возиться с установкой сложной системы очистки, высокая устойчивость к залповым сбросам, полная автономность, энергетическая независимость, экологичность.
Минусы: нужно периодически вызывать ассенизаторов.
Вариант получше. |Фото: aqua-septik.ru.
2. Септик-отстойник – система очистки из двух и больше камер использующая как механические, так и биологические способы очистки. Бактерии способны очистить воду на 40-75% из-за чего чаще всего требуется установка системы дополнительной очистки в качестве отдельной камеры.
Плюсы: достаточно высокая степень очистки, долговечная конструкция, не требует электроэнергии, промежуточный вариант между накопителями и СГО
Минусы: есть ограничения по типу грунтов, требуется разрешение на эксплуатацию, первый отсек отстойника нужно регулярно чистить от ила (но реже, чем у накопителя), вся система занимает большую площадь.
Септик глубокой очистки. ¦Фото: orsha.deal.by.
3. Система глубокой очистки – сложная многокамерная система, которая производит очистку воды за счет механической фильтрации и использования биологических методов очистки. Такие септики позволяют добиться максимальной очистки воды в 96-97%. Достигается за счет применения в септике аэробных бактерий. Чище вода получается только при промышленной очистке.
Плюсы: компактность, отсутствие необходимости в регулярной откачке и очистке
Минусы: нужен доступ к электросети, сложное оборудование, необходим периодический вызов специалистов, высокая цена, ограничения по использованию бытовой химии (может убить бактерии в септике).
