Технический прогресс привёл к исчезновению целого ряда профессий, без которых раньше было невозможно представить повседневную жизнь. Нынешнее поколение даже не знает, что они когда-то существовали. Вот например:
Чтец, который развлекал рабочих, занимавшихся нудным ручным трудом
Мальчики, выставлявшие сбитые кегли
Человек-будильник
Резчики льда
Специалист, слушавший приближение вражеских самолётов
Крысолов
Фонарщик
Молочник
Плотовод
Телефонистка
Мальчик, подносящий порох
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Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом
Технический прогресс привёл к исчезновению целого ряда профессий, без которых раньше было невозможно представить повседневную жизнь. Нынешнее поколение даже не знает, что они когда-то существовали. Вот например:
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