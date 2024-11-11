Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Технический прогресс привёл к исчезновению целого ряда профессий, без которых раньше было невозможно представить повседневную жизнь. Нынешнее поколение даже не знает, что они когда-то существовали. Вот например:



Чтец, который развлекал рабочих, занимавшихся нудным ручным трудом







Мальчики, выставлявшие сбитые кегли







Человек-будильник







Резчики льда







Специалист, слушавший приближение вражеских самолётов







Крысолов







Фонарщик







Молочник







Плотовод







Телефонистка







Мальчик, подносящий порох







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