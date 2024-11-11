До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов
Днем эти ребята ничем не отличаются от основной массы парней. Однако, ночью происходит настоящее перевоплощение! Вся неподдельная экспрессия и яркость вырывается наружу!
Fresher.ru сделал подборку фото эпатажных перевоплощений актеров травести-жанра.
Для того, чтобы предстать перед публикой во всей красе травести-артисту необходимо не меньше 3-х часов только на создание мэйка и прически.каждый актер тратит огромное количество времени на воплощение сценического образа. Постоянные репетиции и постановка самого номера – занимает львиную долю времени.
Внешняя трансформация отлично отображает внутреннее состояние артиста. Выброс накопившейся экспрессии в массы подобным способом весьма конструктивен: с одной стороны - зрители получают праздник, шоу, зрелище; с другой стороны – актёр освободившись от душащей яркости не демонстрирует ее там, где это не уместно.
У творчества и харизмы есть оборотная сторона. Среди артистов этого жанра нередко встречаются и геи, и бисексуальные люди. Однако, справедливо заметим, что половые предпочтения дело сугубо личное.
Внутренний мир этих ребят не может быть пресным и пустынным. Как правило, это очень разносторонние личности, которые успели подумать обо всем на свете. И пришли к выводу: лучшее, что можно сделать прямо сейчас – это создать атмосферу праздника!
