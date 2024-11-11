С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов



Днем эти ребята ничем не отличаются от основной массы парней. Однако, ночью происходит настоящее перевоплощение! Вся неподдельная экспрессия и яркость вырывается наружу!

Fresher.ru сделал подборку фото эпатажных перевоплощений актеров травести-жанра.



Для того, чтобы предстать перед публикой во всей красе травести-артисту необходимо не меньше 3-х часов только на создание мэйка и прически.
Помимо этого каждый актер тратит огромное количество времени на воплощение сценического образа. Постоянные репетиции и постановка самого номера – занимает львиную долю времени.



Внешняя трансформация отлично отображает внутреннее состояние артиста. Выброс накопившейся экспрессии в массы подобным способом весьма конструктивен: с одной стороны  - зрители получают праздник, шоу, зрелище; с другой стороны – актёр освободившись от душащей яркости не демонстрирует ее там, где это не уместно.



У творчества и харизмы есть оборотная сторона. Среди артистов этого жанра нередко встречаются и геи, и бисексуальные люди. Однако, справедливо заметим, что половые предпочтения дело сугубо личное.



Внутренний мир этих ребят не может быть пресным и пустынным. Как правило, это очень разносторонние личности, которые успели подумать обо всем на свете. И пришли к выводу: лучшее, что можно сделать прямо сейчас – это создать атмосферу праздника!



источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх