10 древних памятников, которые считаются порталами в другие миры

Шумерский бог Нинурта.
Во многих древних культурах утверждалось, что существуют порталы в другие миры и врата в звездные системы, где живут "творцы". С точки зрения житейской мудрости, эти предания являются лишь обычными мифами и легендами. Тем не менее, сторонники непознанного оживились, когда в недавно рассекреченных файлах ФБР нашлись утверждения, что нашу Землю посещали существа из других измерений и планет.
1. Врата Богов
Портал Врата Богов.
Перу
В 1996 году это место было обнаружено Хосе Луис Дельгадо Мамани, когда он пытался изучить область горы Хай Марка в Перу. "Врата Богов", по словам местных племен, когда-то были "шлюзом к земле богов". Мамани даже утверждает, что во сне ему явился путь, ведущий к дверному проему, сделанному из розового мрамора, а также что он видел меньшую дверь, которая была открыта, а в ней был виден "блестящий голубой свет, исходящий из того, что выглядело как мерцающий туннель".
"Двери Врат богов"- это на самом деле два дверных проема в форме буквы "Т". Размеры большего дверного проема - семь метров в ширину и семь метров в высоту, а меньшего - два метра в высоту. Легенды утверждают, что большая дверь предназначалась для богов, а в меньшую дверь могли пройти некоторые героические смертные, которые после этого жили среди богов. История говорит, что когда испанские исследователи прибыли в Перу в 16-м веке и начали разграблять богатства инков, жрец по имени Амару Мару бежал из своего храма с ценным золотым диском - "Ключом Богов из семи лучей".
Амару Мару нашел эту дверь и увидел, что ее охраняли священники-шаманы. Жрец показал им золотой диск, и после ритуала ему открыли меньший дверной проем, за которым обнаружился туннель, который сиял синим светом. Амару Мару прошел в дверной проем, оставив диск шаманам, и навсегда исчез с Земли, уйдя в землю богов. Интересно, что исследователи действительно нашли маленькие круглые выемки в скале возле правой колонны меньшего дверного проема, куда явно вставлялся какой-то объект в форме диска.
2. Абу Гураб
Портал Абу Гураб.
Египет
Храм Абу-Гураб, который находится неподалеку пирамид Абусира, считается одной из самых древних построек на планете. В основании Абу-Гураб лежит древняя платформа из алебастра (египетского хрусталя), которая якобы "вибрирует в унисон с вибрацией Земли". Она также может "открыться" человеку, который способен общаться с более высокими священными энергиями Вселенной. По сути, если верить легендам, то это звездные врата, а священными энергиями являются "Нетер" (боги).
Интересно, что легенды об их связях с Землей и путях передвижения между миром богов и нашим миром практически точно совпадают с легендами чероки - коренных американцев. Чероки рассказывают о том, что "бесформенные мыслящие существа" прилетают на "волне звука" из своего дома в звездной системе Плеяд на Землю.
3. Древняя каменная конструкция в озере Мичиган
Портал Мичиганский треугольник.
США
В 2007 году при поиске останков затонувших кораблей ученые обнаружили каменное строение на глубине 12 метров в озера Мичиган. Структура, возраст которой оценивается в 9000 лет, по сути является мичиганским эквивалентом Стоунхенджа. Открытие было сделано профессором подводной археологии Северо-Западного университета Мичигана Марком Холли и его коллегой Брайаном Эбботом.
Особое их внимание привлекло вырезанное на одном из камней изображение мастодонта, который, как считается, вымер 10 000 лет назад.
Расположение данного места пока держится в секрете из-за договоренности с местными индейскими племенами, которые хотели бы сократить количество посетителей до минимума. Несмотря на то, что много традиционных ученых скептически относятся к возрасту структуры, многие считают , что это остатки "звездных врат" или червоточины. В этом месте происходили загадочные исчезновения судов и людей и оно даже получило название "Мичиганского треугольника".
4. Стоунхендж
Портал Стоунхендж.
Англия
Одна из наиболее известных каменных структур на планете также является одной из самых спорных и обсуждаемых. Большинство историков утверждает, что знаменитый Стоунхендж был построен около 5000 лет назад, частично из голубых камней, которые были добыты с рудника в 386 километрах от структуры. Однако, геолог Брайан Джон утверждает, что не существует никаких доказательств этого утверждения и нет доказательств даже того, что предполагаемый карьер, где добывались камни, вообще существовал.
Говорят, что когда в этом районе 5000 лет назад возникли первые поселения, Стоунхендж уже существовал, причем полностью построенный, и являлся энергетическим порталом или звездными вратами. По крайней мере, один случай в новейшей истории может поддержать эту, казалось бы, сумасбродную теорию. В августе 1971 года группа хиппи исчезла в Стоунхендже при попытке подключиться к "вибрации" этого древнего памятника.
Примерно в 2 часа ночи над Стоунхенджем начали бить молнии и разразилась сильная гроза. Полицейский, который был на посту недалеко от этого места, а также местный фермер якобы видели "голубой свет", исходящий из камней, и слышали крики. Пока полицейский дошел до Стоунхенджа, все, что он нашел, это палатки и загасший под дождем костер.
5. Древнешумерские звездные врата на реке Евфрат
Портал Мерцающие Водяные колонны.
Ирак
Существует знаменитая шумерская печать, на которой показан шумерский бог, появляющийся из портала своего мира на Земле. Бог, по-видимому, стоит на лестнице, которая начинается от человека, рассматривающего печать. По сторонам от бога видны странные мерцающие водяные колонны. Другими шумерскими артефактами, которые якобы доказывают существование звездных врат, являются изображения бога Нинурта.
На этих изображениях на руке Нинурты явно видны современные наручные часы, при этом он нажимает пальцем на что-то, похожее на кнопке на стене шлюза, в котором стоит. Некоторые ученые предполагают, что звездные врата находились в реке Евфрат и были похоронены под руинами месопотамского города Эриду в течение тысяч лет.
6. "Врата Солнца"
Портал Врата Солнца.
Боливия
По мнению многих людей, "Врата Солнца" в Боливии являются порталом к земле богов. Город Тиауанако считается одним из самых важных мест древней Америки, поскольку легенды утверждают, что бог Солнца Виракоча появился именно в Тиауанако и выбрал это место для создания человеческой расы. Вратам, вырезанным из цельного блока камня, как считается, исполнилось 14 000 лет. На шлюзе изображены "человеческие существа в прямоугольных касках".
Это привело к тому, что многие исследователи начали утверждать, что врата действительно связаны с чем-то астрономическим. Несмотря на то, что сейчас врата стоят в вертикальном положении, когда они были обнаружены европейскими исследователями в середине 1800-х годов, то находились в горизонтальном положении.
7. Звездные врата Ранмасу Уяна
Портал Ранмасу Уяна.
Шри - Ланка
Среди валунов и пещерных систем Королевского парка Ранмасу Уяна скрывается вырезанная на массивном куске каменной стены звездная карта или карта звездного неба. Символы, вырезанные на камне, как говорят, являются кодом, который открывает звездные врата, позволяющие тому, кто их откроет, путешествовать из нашего мира в другие области Вселенной. Прямо напротив звездной карте установлены четыре каменные сиденья или кресла.
Называется звездная диаграмма Sakwala Chakraya, что обозначает "Вращающийся круг Вселенной". Во многих древних индейских легендах звездные врата или порталы были представлены в виде вращающихся кругов. Аналогичные звездные карты также были найдены в других древних местах, таких как Абу Гураб в Египте и множестве других древних памятников в южноамериканских Андах.
8. Абидос
Портал Абидос.
Египет
Один из древнейших городов Древнего Египта, Абидос, пожалуй, является одним из самых важных и интересных мест в египтологии. В частности, в храме Сети I были найдены иероглифы с изображениями летательных аппаратов, таких как вертолеты, а также чем-то похожим на летающие тарелки. Интересной является история женщины по имени Дороти Иди, которая утверждала, что является реинкарнацией египетской девушки-крестьянки Бентрешит, которая была тайной любовницей фараона Сети.
Живущая в 20-м веке Дороти смогла транскрибировать многие древнеегипетские тексты, и даже знала, где археологам нужно копать, чтобы обнаружить останки древнего города. Она, казалось, точно знает, где все было когда-то: например, расположение секретных камер и древних садов, останки которых веками покоились под землей. В 2003 году инженер аэрокосмической оборонной промышленности США Майкл Шратт заявил, что Абидос находился на природных звездных вратах.
9. Гёбекли Тепе
Портал Гёбекли Тепе.
Турция
В считающемся древнейшим каменным храмом в мире Гёбекли Тепе есть несколько колец из огромных каменных столбов в форме буквы "Т", каждый из которых покрыт резными изображениями животных, таких как львы и овцы. Два подобных столба находятся в середине этих кругов, представляя собой что-то похожее на арки. Эти арки в кругах называют остатками порталов или звездных врат, которые древние люди, проживающие в этом месте, когда-то якобы использовали в качестве порталов, ведущих в "небесные миры".
Столбы в виде букв "T" очень похожи на "Врата Богов" на Хай Марка в Перу. Интересно, что инки также рассказывали легенды о связи через врата в виде буквы "Т" с людьми из звездной системы Плеяд. Считается, что Т-образным столбам в Гёбекли Тепе исполнилось уже около 12 000 лет.
10. Седонские вихри и "Дверь Богов"
Портал Дверь Богов.
США
Седону, маленький городок в Аризоне когда-то индейские племена называли Наванда. Этот город считался священным. Говорят, что пустынные красные скалы, которые окружают маленький город, могут создавать вихри, которые способны переносить людей в другой мир или измерение. Коренные американцы считали, что в этих скалах живут духи.
Также считается, что в горах Аризоны существует "Дверь богов" - странный каменный арочный портал в другое время и пространство. В 1950-х годах его нашли местные золотоискатели, после чего якобы некоторые из них (те, кто попробовал пройти в дверь) исчезли. Один из золотоискателей рассказывал, что несмотря на ливень в данном районе, увидел за аркой яркое голубое небо (причем, это было единственное отличие, во всем остальном ландшафт совпадал).
Он испугался, сел на коня и вернулся домой. Впоследствии он рассказывал всем охотникам за сокровищами, чтобы те ни в коем случае не проходили через арку, даже если найдут ее.
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