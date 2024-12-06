14 редких снимков сельской местности Западной Украины в составе Польши

Галиция в 1920 г.
Эти фотографии были сделаны около 1920 года, когда город Рогатин, сегодня находящийся на Западной Украине, был временно отвоеван поляками у австрийцев. На старых снимках можно увидеть быт обычных сельских жителей того времени. Имя фотографа не сохранилось, хотя на некоторых снимках остались подписи на немецком языке.
Надпись на обороте фотографии: *Милая польская семья за обедом.*
Надпись на обороте фотографии: *Русины*.
Надпись на обороте фотографии: *Русины в воскресное утро*.
Солдаты на привале. Галиция, ок.1920г.
Фотографии опубликовал Вольфган Виггерс (Wolfgang Wiggers) среди своей коллекции старых снимков. По его словам, некоторые из снимков были подписаны от руки на обороте на немецком языке, что может означать, что они были либо сделаны, либо выкуплены австрийцем или немцем. Снимки были сделаны в Рогатине и окрестностях.
Прачки на реке. Галиция, ок.1920г.
Молодая мать кормит ребенка грудью. Галиция, ок.1920г.
Жители села в национальных костюмах. Рогатин, ок.1920г.
Рогатин. Фотограф неизвестен.
Надпись на обороте фотографии: *Самая красивая полячка в Галиции. Она заговорила со мной, когда я купил у нее этот снимок в Бурштине. Разве она не похожа на немку? Ей не хватает пьедестала, на котором бы она отлично смотрелась.*
Надпись на обороте фотографии: *О том, как строится панский дом, я расскажу тебе лично, долго объяснять. Но очень странно, что только полдома готово, а аисты уже тут как тут. Они тут везде. Но девушки не боятся, что птицы клюнут их за ногу.нем.поговорку, если аист клюнет девушку за ногу, она забеременеет).
Село в Галиции, ок. 1920г.
Надпись на обороте фотографии: *Процессия перед православной церковью (греко-католической)*.
Надпись на обороте фотографии: *Женщина в меховом пальто. Мне нравится ее меланхоличное выражение лица, есть в этом что-то торжественное.*
