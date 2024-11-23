Где должна была стоять Статуя Свободы (и это не США), кто заставил её заговорить и другие факты

Статуя Свободы — это колоссальная неоклассическая скульптура на острове Свободы в гавани Нью-Йорка. Этот гигантский монумент, высотой с 15-этажное здание, стал фантастическим подарком Соединённым Штатам Америки на день рождения от Франции. Статую перевезли через Атлантический океан в разобранном по частям виде и потом возвели на острове., как он изменил название острова и какие ещё есть факты об этом памятнике, о которых не знает широкая общественность?
1. Первоначально Статую Свободы планировали установить у входа в Суэцкий канал
Суэцкий канал. / Фото: logirus.ru
Сегодня Статуя Свободы является предметом национальной гордости Америки. Но изначально она предназначалась для Египта. Фредерик Огюст Бартольди ещё в детстве посетил Египет и его абсолютно очаровал проект канала между Красным и Средиземным морями. Когда он уже будучи взрослым, встретился на Всемирной выставке в Париже с лидером Египта, то предложил ему идею создания некого особенного произведения искусства. Такого, которое было бы достойно пирамид и, чтобы служило оно маяком для Суэцкого канала. Так появилась колоссальная скульптура женщины, которая держит в руках факел.
Сделка с Египтом провалилась, потому что строительство Суэцкого канала потребовало больших средств, чем было запланировано изначально. Платить ещё и за монумент Египет отказался. Позже появилась возможность отправить статую в США. Так детище Бартольди оказалось в итоге в Америке.
2. Копия красивее, чем оригинал?
Статуя Свободы в Лас-Вегасе. / Фото: 1zoom.me
Почтовая служба США хотела использовать Статую Свободы в качестве символа своей марки «Forever». Только использовали они снимок не оригинального монумента, а его копии в Лас-Вегасе. Почтовая служба просто выбрала снимок, где статуя выглядит более привлекательно. Когда эту ошибку обнаружили в фотоагентстве, то уже было выпущено более 10 миллиардов марок. Это стал самый крупный ошибочный тираж почтовых марок в истории. Тем не менее марка мгновенно стала в Америке настоящим хитом продаж. В 2013 году скульптор статуи из Лас-Вегаса подал на Почтовую службу в суд. Разбирательство продлилось 5 лет, а итогом стало решение судьи выплатить пострадавшему 3,5 миллиона долларов США за нарушение авторских прав.
3. Статуя не всегда была зелёного цвета
Статуя Свободы имеет зелёный цвет. / Фото: objectiv.tv
Сегодня Статуя Свободы зелёная. Ирония тут в том, что изначально она была красновато-коричневого цвета, ведь она имела медное покрытие. Погодные условия привели к окислению меди и статуя приобрела зелёный цвет. Власти хотели её перекрасить, но общественность не поддержала эту идею. Так она и осталась зелёной.
4. Статуя должна была помочь Франции стать демократией
Эдуард де Лабуле. / Фото: meisterdrucke.ie
Эдуард де Лабуле был выдающимся политическим мыслителем своего времени. Он верил в демократию как в идеал. Он был членом парламента в 1871 году, стал лидером левоцентристов, движущей силой политики в решающий момент, когда страна колебалась между республикой и конституционной монархией. После победы Союза над Конфедерацией в Соединённых Штатах, Лабуле был так воодушевлён этим, что задумал воздвигнуть США памятник. Он верил, что это поможет укрепить дело демократии в его стране, Франции. Несколько лет спустя, с помощью друга и скульптора Бартольди, Лабуле смог воплотить свою мечту в жизнь.
5. Как статуя изменила название острова
Остров Свободы. / Фото: wikipedia.org
Остров Свободы не всегда носил это название — изначально он был известен как «Остров устриц». Тут существовала огромная популяция устриц и был организован их вылов. Островом владел голландский колонист по имени Айзек Бедлоу. В 1669 году губернатор попросил Бедлоу переименовать его остров в «Остров любви». Спустя несколько лет Айзек умер, а губернатора свергли. Остров переименовали в «Остров Бедлоу».
Позже вдова Бедлоу продала остров двум нью-йоркским торговцам, чтобы избежать банкротства. В конечном итоге, администрация Нью-Йорка завладела островом, который был превращён в карантинную станцию для проверки прибывающих кораблей на наличие болезней. Он также служил жильём для беженцев-тори во время Войны за независимость, прежде чем был передан федеральному правительству в качестве военного форта в 1800 году.
В 1871 году художник и скульптор Бартольди совершил поездку по Соединённым Штатам в поисках потенциальных мест для установки своего детища. Свой выбор он установил на острове Бедлоу. Ещё несколько десятилетий спустя президент США Калвин Кулидж объявил Статую Свободы национальным достоянием, а в 1956 году остров Бедлоу был переименован в остров Свободы.
6. Факел был заменён на новый
Работы на статуе Свободы. / Фото: wikipedia.org
Статуя Свободы изображает женщину, которая, в поднятой над головой руке, держит факел. Все детали скульптуры остались оригинальными, кроме факела. В 1985 году его заменили на новый из-за износа. Тот, что был раньше, сначала выставили внутри статуи, а сегодня он хранится в Музее Статуи Свободы, который расположен тут же, на острове. Кроме факела здесь есть ещё ряд экспонатов, связанных с историей культовой статуи.
7. Как статуя связана с римской богиней свободы Либертас
Римская богиня Либертас. / Фото: rns.bg
Либертас — это римская богиня свободы. Она является одним из второстепенных, но при этом одним из самых популярных римских божеств. Лицо Либертас украшало несколько монет в римскую эпоху. Эта богиня покровительствовала освобождённым рабам и олицетворяла собой саму суть свободы. В римской традиции было принято, когда хозяин хотел даровать рабу свободу, то в Храме Свободы проводилась соответствующая церемония.
В этом свете совсем неудивительно, что Либертас стала популярной в американской культуре, ведь она олицетворяет свободу, а значит является символом отмены рабства и демократии, как и Статуя Свободы.
8. Статуя находится сразу в двух местах
Остров принадлежит Нью-Йорку, а воды - Нью-Джерси. / Фото: hromadske.radio
Уникальным, но малоизвестным фактом о Статуе Свободы является то, что, хотя памятник находится на территории Нью-Йорка, земля под ним и окружающая вода официально находятся на территории Нью-Джерси. Статуя Свободы стоит на острове Свободы, изначально острове Бедлоу. В 1834 году Нью-Йорк и Нью-Джерси достигли соглашения о владении островом, который теперь известен как остров Свободы. В то время как Нью-Йорк владеет самим островом, Нью-Джерси сохраняет за собой воды вокруг него. Это создает уникальную и необычную ситуацию.
9. Томас Эдисон почти заставил статую заговорить
Томас Эдисон. / Фото: wikipedia.org
Томас Эдисон был учёным, который сделал возможной аудиозапись. Он был первым человеком, который записал звук и воспроизвёл его, и, конечно же, появилось записывающее устройство, называемое фонографом. Изобретение Эдисона было побочным продуктом его работы в области телефонии и телеграфии.
Фонограф был создан за несколько лет до завершения строительства Статуи Свободы. Поэтому Эдисон попытался разработать колоссальный фонограф, который нужно было установить внутри статуи. Потом можно было бы транслировать радиопередачи, которые разносились бы далеко за пределы залива. Однако его план не был одобрен.
10. Какая связь у Статуи Свободы с Эйфелевой башней
Гюстав Эйфель. / Фото: wikipedia.org
Гюстав Эйфель — французский инженер, известный прежде всего тем, что он был создателем Эйфелевой башни. Однако мало кто знает о его связи со Статуей Свободы. Когда в 1879 году первоначальный проектировщик Статуи Свободы Эжен Виолле-ле-Дюк внезапно скончался, Гюстав Эйфель был нанят в качестве его замены. Он одобрил и сохранил концепцию, созданную его предшественником, но изменил внутренний дизайн в пользу современного подхода. Эйфель спроектировал высокий центральный пилон, который должен был стать основной опорной конструкцией внутреннего пространства статуи. После утверждения своего проекта, Эйфель руководил строительством до его завершения в конце 1883 года.
Смотровая площадка в короне Статуи Свободы. / Фото: nrslovo.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии