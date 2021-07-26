Стоит ли бояться обработанных продуктов, или Мифы о продуктах, в которые не нужно верить

Многие обеспокоены тем, что большинство продуктов проходят перед продажей специальную обработку. Например, покрытые воском яблочки, впитавшие серу сухофрукты, ядовитая банановая кожура… Все это пугает, мешает наслаждаться любимыми фруктами и другой едой. Соответствуют ли эти утверждения правде и чего стоит бояться на самом деле?
1. Газ для созревания бананов
Бананы рядом с яблоками созревают очень быстро. /Фото: bevcooks.com
Когда человек слышит, что для созревания бананов применяют специальный газ, ему становится страшно. Отставить испуг! Причина в том, что эти фрукты собираются в незрелом виде, для того чтобы их можно было без проблем перевезти в нужное место. Когда же груз прибывает в страну назначения, бананы помещают в специально разработанные для этого газовые камеры на 24 часа.
Газ для созревания представляет собой смесь азота (95%) и этилена (5%). Ничего опасного тут нет, ведь азот - часть воздуха, мы им дышим, а этилен способны выделять даже яблоки. Кстати, чтобы довести бананы до кондиции, можно положить их в темный полиэтиленовый пакет, добавив туда же спелые яблоки и как следует закрыть. Пройдет несколько дней, и фрукты станут мягкими, желтыми, зрелыми.
Еще одна страшилка: бананы отмачивают в формальдегиде. Реальность: их просто обрабатывают тиабендазолом, чтобы не возникла гниль и грибок. Количество этого вещества настолько мало, что говорить о вреде для человека просто смешно . Кроме того, при смывании водой антисептик удаляется за несколько секунд.
. Вощение фруктов
Вощение яблок не наносит вреда здоровью. /Фото: blog.brothersallnatural.com
Многих людей настораживает тот факт, что яблоки покрыты воском. Им натирают плоды, чтобы они не испортились при транспортировке и хранении. Не нужно отказываться от удовольствия – это покрытие безопасно. Фрукты и овощи изначально покрыты естественным воском, который служит для сохранения влаги и предотвращает гниение. Но после сбора, удаления пыли и химикатов большая часть защиты просто теряется, и ее с успехом заменяет искусственное вощение.
Не нужно думать, что яблоки «купают» в специальном составе. Нет, достаточно пары капель съедобного воска, и все в порядке. Кстати, он не переваривается, а покидает пищеварительную систему в неизмененном виде. Что, впрочем, не отменяет обязательных процедур по мытью фруктов перед едой – ведь пыль и микробы точно никому не нужны.
3. Фрукты и овощи глубокой заморозки совершенно бесполезны
Замороженные продукты не теряют свои полезные свойства. /Фото: video-images.vice.com
Некоторые считают, что при заморозке овощи и ягоды теряют большинство витаминов и полезных веществ. Это не соответствует истине. Концентрация витаминов С, В2, Е и А в замороженных фруктах даже выше, чем в свежих! И это здорово, значит, мы можем и в несезон получать пользу от плодов – стоит только позаботиться об этом заранее и наполнить свой холодильник. Не стоит замораживать только помидоры, и дело тут не в витаминках, а в потере вкусовых качеств. При замораживании томаты становятся вялыми, темнеют, и использовать их можно разве что для приготовления суповой жареной заправки.
4. Ультрапастеризация молока
Отдельные продукты после обработки могут храниться дольше, а время их приготовления сокращается. /Фото: wallsdesk.com
Есть люди, которые не покупают ультрапастеризованное молоко, считая, что в нем совсем нет витаминов. В этом они правы. Но ведь в этой жидкости содержатся белки, жиры и углеводы, они никуда не делись. Если придерживаться принципов сбалансированного питания, можно получить все необходимые витамины из иных продуктов. А ультрапастеризованное молоко можно хранить в любых условиях, и оно не прокиснет, не свернется, не приведет к диарее. Очень удобно и безопасно.
5. Подогрев гречихи
Греча весьма полезна для здоровья за счет высокого содержания нужных витаминов и микроэлементов. /Фото: dqzrr9k4bjpzk.cloudfront.net
В последние годы на прилавках продуктовых магазинов появилась зеленая гречка. Она вызвала неподдельный интерес покупателей и сразу получила интересное название «живая крупа». Считается, что она во много раз полезнее, чем обычная, темная, поскольку последняя нагревается в процессе производства и теряет часть питательных веществ. Да, это так. Но потеря настолько ничтожна, что о ней не стоит и думать. И еще одна приятная новость: такие вещества как витамины группы В, йод, железо, калий, марганец и фосфор, из-за которых гречка и считается чрезвычайно полезной, при нагревании не разрушаются. Так что ешьте на здоровье любимую кашу с маслом или молоком.
6. Обработка продуктов серой
Диоксид серы – практически безвредное вещество, если обработка продуктов проводится по правилам. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Еще одна «страшилка»: некоторые фрукты и почти все сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. На этикетке он имеет обозначение E220. Это вещество используется для сохранения естественного цвета и нормальной плотности фруктов. Опасения беспочвенны. При проведении обработки по правилам никаких проблем не возникает.
Серосодержащие соединения применяются в пищевой промышленности уже давно, при этом риск от их употребления даже меньше, чем при использовании продуктов с гнилостными бактериями и паразитами. Так что перестаньте изучать этикетки в поисках «опасного» наименования, просто покупайте любимые продукты и ешьте их с аппетитом.
7. Продукты, жареные во фритюре
Некоторые жареные во фритюре продукты даже полезны, например картофель и тыква. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Сторонники здорового образа жизни возражают против приготовления продуктов во фритюре. Да, большинство блюд, сделанные таким способом, не полезны для здоровья. Однако есть приятные исключения. Например, если приготовить так картофель, помидоры, баклажаны или тыкву, то их фенольные свойства и антиоксидантная способность увеличится, одновременно снижая риск некоторых заболеваний. Чтобы это произошло, для жарки надо применять качественное оливковое масло первого отжима. Картошечка в этом случае получится вкусной, сочной, очень аппетитной.
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