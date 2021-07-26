15 знаковых вещей из недалекого прошлого, значимости которых нынешней молодежи совсем не понять

Культовые вещи из прошлого, которые вспомнят лишь те, кому больше 18-ти.

1. Пленочный фотоаппарат

Фотоаппарат с пленкой. | Фото: Невседома.

2. Компьютер

Персональный компьютер. | Фото: lpost.

3. Карта

Бумажная карта местности. | Фото: YouTube.

4. Мобильные операторы

Сим-карта. | Фото: newsboxx.

5. Дискеты

Дискеты. | Фото: ЭВМHISTORY.

6. Телефонный справочник

Бумажный телефонный справочник. | Фото: Depositphotos.

7. Стационарный телефон

Стационарный телефон. | Фото: preceptwinning.

8. Сотовые телефоны

Культовые модели телефонов. | Фото: Википедия.

9. Видеоплеер

DVD-плеер и видеокассеты. | Фото: mobile-review.com.

10. Папка для дисков

Огромная папка с дисками. | Фото: 4plebs.

11. Смайлы

Электронные смайлы. | Фото: Dimerc.cl.

12. Халабуда

Самодельный шалаш. | Фото: Aunty Acid Buzz.

13. Фосфорные звезды

Обои с фосфорными звездами. | Фото: Aunty Acid Buzz.

14. Скоростной интернет

Высокоскоростной интернет. | Фото: Aunty Acid Buzz.

15. Кассеты

Кассеты с музыкой. | Фото: Pinterest.