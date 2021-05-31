Как открыть банку с поворотной крышкой одним движением

Поворотная крышка является одним из самых распространенных средств запирания тары с продуктами питания. Очень часто получается так, что открыть злополучную поворотную крышку становится совсем не просто. Происходит подобное в силу особенностей конструкции и воздействия внешней среды. Благо, открыть банку всегда не составит труда, если знаешь несколько простых рекомендаций на этот счет.
1. «Душевная» теплота
Проверенный годами способ. ¦Фото: kiesk.by.
Первое, что нужно сделать с любой плохо открывающейся банкой, это подержать ее под струей горячей воды. Просто поставьте банку в раковину и оставьте там под напором на некоторое время. Можно также поместить банку с кастрюлю с горячей водой, оба способа работают безотказно. В некоторых случаях уже после такой «обработки» крышка легко поддается. Если нет – используем дополнительные средства, описанные ниже.
2. Резиновые перчатки
Точно помогут. |Фото: mirtesen.ru.
Очень важно при открытии поворотной крышки минимизировать трение. Лучше всего задействовать для этого старые-добрые резиновые перчатки. В качестве альтернативы перчаткам можно всегда использовать полотенце или какой-нибудь кусок пленки, а также кусок резины. Также нужно комбинировать данный совет с обливанием банки теплой водой.
3. Разнонаправленные движения
Крутим в разные стороны. |Фото: s-zametki.ru.
Физику и механику никто не отменял. Если ненавистная крышка никак не хочет поддаваться на «уговоры», необходимо покрутить ее в разные стороны с постепенным наращиванием усилий при каждом новом повороте. Как правило, даже такой простой совет отлично помогает справиться с поворотной крышкой. Рекомендация отлично работает в связке с самым первым из описанных советов.
4. Обезжиривание рук
Чистые руки - залог успеха. |Фото: dnpr.com.ua.
Чистые руки – это не только залог здоровья, но еще и залог открытой крышки на банке. Если нет перчаток, то следует в обязательном порядке обезжирить руки. Тоже самое рекомендуется сделать и с самой банкой.
5. Кто в доме мужчина
Покажи банке, кто в доме главный! |Фото: m.musely.com.
Еще один проверенный способ открытия банки с никак не поддающейся крышкой – это подключение к процессу открывания кого-нибудь с действительно сильными руками. Представительницам прекрасной половины будет несложно согнать своего «Геркулеса» с дивана и подключить к важной кухонной операции по извлечению еды из тары. В самом крайнем случае крышку можно чуть-чуть подковырнуть ножом. Упорствовать не надо, достаточно выпустить немного воздуха.
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