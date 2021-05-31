11 дизайнерских приемов на кухне, о применении которых многие жалеют

Если вы запланировали ремонт или обновление интерьера кухни, очень важно знать, какие из дизайнерских приемов, которые вы присмотрели, являются удачными, а какие выглядят красиво только на картинке. Novate.ru составил список вещей, которых лучше избегать при обустройстве кухни, чтобы она не потеряла свою функциональность, и была максимально удобной.
1. Микроволновка, встроенная в шкаф
До микроволновки, расположенной в верхней шкафу, неудобно доставать. / Фото: Made-box.ru
Раньше бытовая техника, встроенная в мебель, считалась отличным вариантом для маленькой кухни, так как существенно экономила площадь. Однако, как показала практика, верхние шкафы больше подходят для хранения круп, посуды и прочих предметов, которые ежедневно нужны в процессе готовки. И если занять это место микроволновкой, то можно лишится функциональной системы хранения. Кроме того, доставать сверху блюда с горячей пищей опасно для здоровья, ведь можно нечаянно опрокинуть на себя тарелку.
2. Подвесной рейлинг для посуды
Посуда на рейлинге покрывается пылью. / Фото: Zen.yandex.ru
Рейлинг для посуды – это еще одно решение для крохотной кухни, которое, по мнению дизайнеров интерьера, может с легкостью заменить шкаф. Однако постоянно развешивать кастрюли, сковороды и прочую посуду на рейлингах, а также дотягиваться до них тяжело и неудобно. Больше всех в этой ситуации страдают миниатюрные женщины, так как им сложно доставать необходимый предмет. Еще один минус подобных конструкций состоит в том, что посуду ничего не защищает от пыли, грязи, брызг воды и прочих загрязнений. Со временем сковороды и кастрюли покрываются слоем жира, которые очень тяжело отмыть.
3. Фурнитура из меди
Медные ручки быстро темнеют под воздействием влаги. / Фото: Pinterest.ru
Несмотря на то, что медные аксессуары можно увидеть во всех современных интерьерах, это не повод использовать их при обустройстве кухни. Например, ручки кухонных шкафчиков, сделанные из меди, придется часто менять. Эта фурнитура регулярно пачкается, так как вам постоянно приходится открывать дверцы шкафа мокрыми или грязными руками. А чем чаще вы будете мыть медные ручки, тем быстрее они будут темнеть, так как влага оказывает на этот материал негативное влияние. Поэтому советуем заменить фурнитуру из меди на более практичную, например, на изделия из никеля. Они устойчивы к внешним негативным факторам и являются более долговечными.
4. Рельефные филенки шкафов
Рельефные филенки сложно протирать. / Фото: Hello-kitchen.ru
Несмотря на то, что в моду давно вошел минимализм, некоторые люди все еще предпочитают покупать для кухни шкафчики с рельефными филенками и декоративными вставками. Однако при этом мало кто задумывается о предстоящей уборке. Дело в том, что за мебелью с узорами очень тяжело ухаживать. Гораздо проще стереть пыль, капли воды или жира, которые со временем появляются на мебели, с гладких и ровных поверхностей. А вот предметы интерьера с филенками добавят лишних хлопот и увеличат процесс генеральной уборки на пару часов.
5. Керамическая мойка для кухни
Керамическая мойка не устойчива к ударам. / Фото: Homius.ru
Керамические мойки для кухни долгое время были очень популярными. Множество людей предпочитали украшать такой сантехникой свою кухню, так как белоснежные экземпляры выглядели очень красиво и статусно. Однако, чем больше хозяек ими пользовались, тем больше появлялось негативных отзывов. Несмотря на высокую стоимость, керамические мойки на деле оказались абсолютно непрактичными. Самый большой минус состоит в том, что раковины не прочные и абсолютно не устойчивые к ударам тяжелых предметов, к категории которых нередко относится посуда. Кроме того, на мойках из керамики видны даже малейшие загрязнения, поэтому их постоянно нужно держать в чистоте.
6. Декоративные покрытия стен
Декоративные покрытия красивые, но непрактичные. / Фото: Sevremont-expert.ru
Жидкие обои и фактурные краски также постепенно выходят из моды, ведь большинство людей отдают предпочтение простоте и лаконичности. Поэтому если вы решили сделать ремонт на кухне, откажитесь от сложного настенного декора. Лучше потратить деньги на качественную краску или обои под покраску. Это будет не только красиво, но и практично – как только вы захотите обновить интерьер комнаты, то без труда сможете покрасить стены, не тратя время на устранение предыдущего покрытия.
7. Мелкие вещи на столешнице
На столешнице не должно быть много предметов. / Фото: Polsov.com
Хозяйки стремятся все держать под рукой: столовые приборы, специи, кухонные принадлежности, посуду, бытовую технику и прочие вещи, необходимые в процессе готовки. Наверное, именно поэтому их столешницы забиваются до отказа и не остается никакого места для маневров. Это тактика неправильная – чем больше предметов у вас находится в рабочей зоне, тем сложнее найти необходимую вещь, и тем дольше длится процесс приготовления пищи.
Совет: Старайтесь оставлять на столе только те предметы, которые нельзя убрать в ящик, например, тостер, кофеварку, электрический чайник. Все остальное должно лежать на полках шкафчиков и ждать своего звездного часа.
8. Маленькие мойки
Маленькие мойки неудобные в эксплуатации. / Фото: Gearbestblog.ru
Справедливо считается, что маленькие мойки занимают меньше места на кухне, что особенно актуально для маленьких комнат. Однако не стоит забывать и о практической составляющей. В крохотную раковину вряд ли поместится больше двух-трех тарелок, поэтому вся остальная посуда будет «ютиться» на столешнице. Кроме того, стена вокруг мойки и рабочая зона постоянно будут покрыты брызгами и грязными разводами, что явно не пойдет кухне на пользу. Кстати, разводы и некрасивые белые ободки на поверхностях остаются именно от не вытертых лужиц.
9. Окна без занавесок
Окна без занавесок не могут защитить от солнечных лучей. / Фото: Remont.adstores.ru
Многие дизайнеры советуют отказываться от занавесок, считая их пылесборниками. Действительно, шторы являются не самой практичной деталью интерьера, однако они выполняют много полезных функций. Например, защищают от солнечных лучей, которые не только иногда раздражают хозяек, но также приводят к выгоранию обоев, краски на стенах и прочих поверхностей. Кроме того, занавески обеспечивают уединение – далеко не все любят быть на виду. Поэтому оставлять окна «голыми» нежелательно. Самым лучшим вариантом будет приобрести лаконичные римские шторы – они более практичные, чем текстиль, но выполняют те же функции.
10. Столешницы из плитки
В швах плитки накапливается грязь. / Фото: Dizainvfoto.ru
Такие столешницы только выглядят красиво, а на деле оказываются сущим адом. Во-первых, их очень тяжело устанавливать, и справиться самостоятельно практически нереально. Во-вторых, в швах плитки постепенно собирается грязный налет, который со временем въедается в поверхность и остается там навсегда. Лучше отдавать предпочтение столешницам из натурального мрамора или гранита, акрила, МДФ, ДСП.
11. Цветная техникаhttp://navote.ru/?p=23340
Цветная техника вписывается не в любой интерьер. / Фото: Kitchensinteriors.ru
С помощью цветной техники можно расставлять акценты в интерьере, однако не стоит забывать, что яркие вещи надоедают намного раньше, чем нейтральные. Кроме того, если вы вдруг захотите кардинально изменить цвет кухни, не факт, что цветной тостер или холодильник органично впишутся в новую обстановку. Поэтому добавлять комнате яркости лучше при помощи мелких декоративных деталей, которые несложно заменить. Мы говорим о занавесках, баночках для специй, тарелках и прочих предметах.
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