11 дизайнерских приемов на кухне, о применении которых многие жалеют

1. Микроволновка, встроенная в шкаф

До микроволновки, расположенной в верхней шкафу, неудобно доставать. / Фото: Made-box.ru

2. Подвесной рейлинг для посуды

Посуда на рейлинге покрывается пылью. / Фото: Zen.yandex.ru

3. Фурнитура из меди

Медные ручки быстро темнеют под воздействием влаги. / Фото: Pinterest.ru

4. Рельефные филенки шкафов

Рельефные филенки сложно протирать. / Фото: Hello-kitchen.ru

5. Керамическая мойка для кухни

Керамическая мойка не устойчива к ударам. / Фото: Homius.ru

6. Декоративные покрытия стен

Декоративные покрытия красивые, но непрактичные. / Фото: Sevremont-expert.ru

7. Мелкие вещи на столешнице

На столешнице не должно быть много предметов. / Фото: Polsov.com

8. Маленькие мойки

Маленькие мойки неудобные в эксплуатации. / Фото: Gearbestblog.ru

9. Окна без занавесок

Окна без занавесок не могут защитить от солнечных лучей. / Фото: Remont.adstores.ru

10. Столешницы из плитки

В швах плитки накапливается грязь. / Фото: Dizainvfoto.ru

11. Цветная техникаhttp://navote.ru/?p=23340

Цветная техника вписывается не в любой интерьер. / Фото: Kitchensinteriors.ru