7 старейших ресторанов мира, которые способны удивить современников

1. Casa Botín в Мадриде (Испания)

Ресторан Ботин на протяжении 300 лет предлагает гораздо больше, нежели нежнейших молочных поросят или ягнят (Мадрид, Испания ). | Фото: lavanguardia.com.

В интерьере старейшего ресторана мира Casa Botín сохранились оригинальные элементы прошлых столетий (Мадрид, Испания).

2. Ресторан Латур д'Аржан в Париже (Франция)

Ресторан Латур д'Аржан – излюбленное место тех, кто предпочитает не только изысканные блюда , но и не отказывается от визуального пиршества (Париж, Франция). | Фото: interiordesignshop.net.

Благодаря расширению, произведенному в 1936 году, с шестого этажа ресторана La Tour d'Argent открывается потрясающий вид на исторический центр (Париж, Франция). | Фото: interiordesignshop.net.

Дворцовая роскошь, великолепные блюда и обширный винный погреб ждут современных посетителей La Tour d'Argent (Париж, Франция).

3. Ресторан на территории аббатства Святого Петра в Зальцбурге (Австрия)

St. Peter Stiftskulinarium – историческое место кулинарного искусства (Зальцбург , Австрия). | Фото: my-salzburg-guide.at.

Атмосферные интерьеры, обилие зелени и вкуснейшие блюда ждут всех тех, кто решит наведаться в один из древнейших ресторанов мира (St. Peter Stiftskulinarium, Зальцбург).

В старинном ресторане 11 обеденных залов, отражающих атмосферу разных эпох (St. Peter Stiftskulinarium, Зальцбург). | Фото: my-salzburg-guide.at.

4. Таверна «Белая лошадь» в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США)

Таверна «Белая лошадь» в Ньюпорте снова радует посетителей меню классических блюд Новой Англии (Ньюпорт, США). | Фото: whitehorsenewport.com.

В старейшей таверне Америки, открытой в 1673 году, сохранился колониальный шарм (White Horse Tavern, Ньюпорт).

5. Закусочная-пекарня Ла-Пуэрта-Фальса в Боготе (Колумбия)

Закусочная-пекарня Ла-Пуэрта-Фальса в Боготе – особое достижение отважных женщин шести поколений одной семьи, владеющей заведением с 1816 года (Богота , Колумбия). | Фото: eatmycritique.com.

Из-за крошечных размеров старинной закусочной, в спокойной обстановке выпить чашечку ароматного какао со свежайшей выпечкой вряд ли удастся (La Puerta Falsa, Колумбия).

6. Ресторан Bianyifang in Beijing в Пекине (Китай)

Bianyifang in Beijing является старейшим из сохранившихся ресторанов Пекина (Китай).

Ресторан Bianyifang in Beijing находится в здание, построенном во времена правления династии Цин (Пекин, Китай).

7. Ресторан Zur Letzten Instanz в Берлине (Германия)

Изначально Zur Letzten Instanz являлся коньячным салоном, основанным предприимчивым конюхом курфюрста Бранденбургского (Берлин, Германия). | Фото: berlin-lese.de.

Zur Letzten Instanz – старейший ресторан Берлина, с 1621 года принимающий посетителей (Германия).

Старинная берлинская обстановка обеденных залов и бара создает уют и ностальгическую атмосферу (Zur Letzten Instanz, Германия). | Фото: berlin-lese.de.