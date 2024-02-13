7 старейших ресторанов мира, которые способны удивить современников

На протяжении многих веков существовало множество ресторанов, пусть они и назывались по-другому, но суть их деятельности от этого не менялась. Большинство из них, как и все этом мире, приходят и уходят, но некоторые существуют столетиями, предлагая разнообразные блюда поколению за поколением клиентов, которые снова и снова наведываются в полюбившиеся заведения.
1. Casa Botín в Мадриде (Испания)
Ресторан Ботин на протяжении 300 лет предлагает гораздо больше, нежели нежнейших молочных поросят или ягнят (Мадрид, Испания). | Фото: lavanguardia.com.
В интерьере старейшего ресторана мира Casa Botín сохранились оригинальные элементы прошлых столетий (Мадрид, Испания).
Колоритное заведение, открытое в 1725 году, недалеко от исторической площади Пласа-Майор в Мадриде, занесено в Книгу рекордов Гиннесса как «старейший ресторан планеты» (в доказательство этого факта установлена мемориальная доска на стене). Несмотря на то, что в мире имеются более древние рестораны, Casa Botín занимает первое место лишь потому, что на протяжении всей своей 300-летней истории он непрерывно работал в одном и том же помещении. Это обстоятельство сказалось на его интерьере: деревянные балки, кафельные полы и голые кирпичные стены на четырех этажах, а также оригинальная дровяная печь XVIII века, которая, как и прежде, используется для запекания фирменных блюд. Помимо этого, современных посетителей порадуют сочным жареным молочным поросенком или ягненком, о которых так красочно писали в своих романах Эрнест Хемингуэй и Фредрик Форсайт, ну а известный художник Франсиско Гойя, когда-то здесь и вовсе мыл посуду.
2. Ресторан Латур д'Аржан в Париже (Франция)
Ресторан Латур д'Аржан – излюбленное место тех, кто предпочитает не только изысканные блюда, но и не отказывается от визуального пиршества (Париж, Франция). | Фото: interiordesignshop.net.
Благодаря расширению, произведенному в 1936 году, с шестого этажа ресторана La Tour d'Argent открывается потрясающий вид на исторический центр (Париж, Франция). | Фото: interiordesignshop.net.
Основанный в 1582 году ресторан Латур д'Аржан (La Tour d'Argent, что в переводе означает «Серебряная башня» или «Башня денег»), является интереснейшим заведением в истории Парижа, которое было любимым местом короля Генриха IV (1553–1610), заглядывающего сюда ради паштета из цапли. Поговаривают, что именно здесь впервые король-гурман представил вилку, которую еще не видели во Франции, спровоцировав повальное увлечение столовыми приборами среди продвинутых дворян, а затем и простых граждан. Несмотря на достопочтенный возраст, ресторан не стал рекордсменом лишь по той причине, что первоначальное помещение было перестроено в 1830 году, а затем еще и расширено в 1936 году (благодаря чему из столовой на шестом этаже открывается великолепный вид на Сену, Нотр-Дам и крыши Парижа).
Дворцовая роскошь, великолепные блюда и обширный винный погреб ждут современных посетителей La Tour d'Argent (Париж, Франция).
Важно! Сегодня ресторан, как и подобает любимому месту монарших особ, сохраняет дворцовую роскошь, сверкающую позолотой, хрустальными люстрами, обилием зеркал и изысканными приборами. Ну а разнообразие блюд и 400-страничная винная карта не раз привлекала сильных и знаменитых мира сего, включая президента Франклина Д. Рузвельта, Чарли Чаплина и миллионы других посетителей.
3. Ресторан на территории аббатства Святого Петра в Зальцбурге (Австрия)
St. Peter Stiftskulinarium – историческое место кулинарного искусства (Зальцбург, Австрия). | Фото: my-salzburg-guide.at.
Атмосферные интерьеры, обилие зелени и вкуснейшие блюда ждут всех тех, кто решит наведаться в один из древнейших ресторанов мира (St. Peter Stiftskulinarium, Зальцбург).
В старинном ресторане 11 обеденных залов, отражающих атмосферу разных эпох (St. Peter Stiftskulinarium, Зальцбург). | Фото: my-salzburg-guide.at.
Имеются упоминания о том, что трапезная в стенах одного из древнейших монастырей Европы, в австрийском аббатстве Святого Петра в Зальцбурге (сейчас известна как ресторан St. Peter Stiftskulinarium), существовала еще в начале 800 годов нашей эры. О ней писал Алкуин Йоркский – английский ученый, служивший при Карле Великом. Трагические события в истории региона и самого аббатства не раз ставили под угрозу уничтожения всего храмового комплекса, тем не менее, он не раз восставал из пепла в новом обличии, согласно веяниям моды, той или иной эпохи. По этой причине оригинальное здание ресторана не сохранилось, тем не менее само заведение считается одним из старейших в мире, повидавших на своем веку много известных личностей, о которых помнят даже сейчас (путешественник с мировым именем Христофор Колумб, известнейший алхимик Иоганн Фаустус, композитор Вольфганг Амадей Моцарт и многие другие). Кстати сказать, о нем даже слагали стихи поэты, увлеченные традиционными австрийскими блюдами.
4. Таверна «Белая лошадь» в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США)
Таверна «Белая лошадь» в Ньюпорте снова радует посетителей меню классических блюд Новой Англии (Ньюпорт, США). | Фото: whitehorsenewport.com.
Позиционирующая себя как старейшая таверна Северной Америки, White Horse («Белая лошадь») в Ньюпорте, была основана в 1673 году Уильямом Мэйесом, отцом печально известного пирата Уильяма Мейса-младшего. После насыщенного событиями десятилетия террора в Индийском океане, в 1702 году Мэйес-младший вернулся домой, чтобы взять на себя управление семейным бизнесом. В тот период таверна находилась в здании, построенном в лучших традициях колониального стиля, и ярко выделялось в небольшом городке, что привлекало очень много посетителей.
В старейшей таверне Америки, открытой в 1673 году, сохранился колониальный шарм (White Horse Tavern, Ньюпорт).
Сюда приходили не только развлечься или покушать, здание таверны служило и в качестве места заседаний общего собрания колонии, и суда, и городского совета. Но такая востребованность продлилась лишь до 1765 года, во время Американской революции таверна была попросту разорена и закрыта. Вплоть до 1952 году она находилась в плачевном состоянии пока не была восстановлена на деньги меценатов, спасающих историческое наследие Ньюпорта. Стоит отметить, что реставрационные работы проводились со знанием дела, поэтому сегодняшние посетители могут насладиться не только меню классических блюд Новой Англии, но и полюбоваться старинными интерьерами, массивными балками и огромными каминами.
5. Закусочная-пекарня Ла-Пуэрта-Фальса в Боготе (Колумбия)
Закусочная-пекарня Ла-Пуэрта-Фальса в Боготе – особое достижение отважных женщин шести поколений одной семьи, владеющей заведением с 1816 года (Богота, Колумбия). | Фото: eatmycritique.com.
Из-за крошечных размеров старинной закусочной, в спокойной обстановке выпить чашечку ароматного какао со свежайшей выпечкой вряд ли удастся (La Puerta Falsa, Колумбия).
Всего в нескольких шагах от площади Пласа-де-Боливар в Боготе можно увидеть оригинальную вывеску с интригующим названием La Puerta Falsa (в переводе означает «Ложная дверь»). Несмотря на, казалось бы, такую антирекламу, начиная с 1816 года здесь находится одна из самых популярных пекарен Боготы, которая теперь считается рестораном, хотя излишества в оформлении и роскошью он похвастаться, как и прежде не может. А все потому, что семья, владеющая историческим заведением со дня его основания, не имеет намерения нарушать атмосферу старого дома колониальной эпохи, в котором раньше и была пекарня, хотя в те времена вкусности просто подавали из дыры в стене. Стоит отметить, что с тех не изменилась и выработанная десятилетиями культура питания, называемая comida santafereña.
6. Ресторан Bianyifang in Beijing в Пекине (Китай)
Bianyifang in Beijing является старейшим из сохранившихся ресторанов Пекина (Китай).
Ресторан Bianyifang in Beijing находится в здание, построенном во времена правления династии Цин (Пекин, Китай).
Bianyifang in Beijing – это старейший ресторан в Пекине, который продолжает специализироваться на кулинарных традициях, зародившихся во времена династии Мин. Его история берет начало в 1416 году, хотя из-за многочисленных войн, разорений и смены династий он не раз менял месторасположение, но все же оригинальные рецепты утки по-пекински давали возможность ему оставаться на плаву. Его звездный час настал в 1827 году, когда владелец Сунь Цзыцзю решил внести коррективы в подачу блюда (на испанский и французский манер), а также расширить ресторан. На сегодняшний день Bianyifang in Beijing имеет множество филиалов в Пекине и не только, но старинное здание на Сяньюкоу Хутун остается самым атмосферным и посещаемым.
7. Ресторан Zur Letzten Instanz в Берлине (Германия)
Изначально Zur Letzten Instanz являлся коньячным салоном, основанным предприимчивым конюхом курфюрста Бранденбургского (Берлин, Германия). | Фото: berlin-lese.de.
Ресторан Zuten Letzten Instaz, расположенный в одном квартале от исторической крепостной стены, некогда окружающей Берлин, является старейшей таверной города. О ней было известно еще с 1620-х годов, когда в старинном здании предприимчивый конюх действующего курфюрста Бранденбургского решил открыть коньячный салон на первом этаже жилого дома (кстати, на данный момент и само здание, возведенное в середине 1500-х гг. является одним из старейших в Берлине). За многие годы своего существования коньячный салон или питейная комната сменила не только направленность деятельности, ее название также менялось, практически с каждым новым владельцем. Сегодняшнее название Zuten Letzten Instaz ресторан получил в 1924 году очередным владельцем Г. Гофманом, а до этого таверна называлась Maria Beil.
Zur Letzten Instanz – старейший ресторан Берлина, с 1621 года принимающий посетителей (Германия).
Старинная берлинская обстановка обеденных залов и бара создает уют и ностальгическую атмосферу (Zur Letzten Instanz, Германия). | Фото: berlin-lese.de.
Учитывая количество трагических событий, произошедших за годы существования самого города и таверны, в частности, неудивительно, что оригинальное здание не раз реконструировалось. Последние же восстановительные работы производились после значительных разрушений, произошедших во время боев Второй мировой войны. Это обстоятельство хоть и внесло значительные коррективы в структуру здания, но интерьеры, как и прежде отражают стиль давно ушедших дней и вызывают ностальгию у старожилов.
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