Нахальство и чувственность лучшего иллюстратора 1980-х и вдохновителя аниме Тони Вирамонтес

Чирлидерши и тореадоры

Глянец и музыка

Посмертное путешествие в Японию

Безусловно, вы это видели: яркие цвета, экспрессивные линии, безумные ракурсы, странные лица, одновременно карикатурно мужественные и вызывающе женственные… Люди , хоть немного знакомые с миром аниме и манги, узнают в этих рисунках персонажей «Невероятных приключений ДжоДжо». Но нет – перед нами иллюстрации американского графика моды Тони Вирамонтеса для ведущих глянцевых журналов восьмидесятых годов.Он был не звездой модной иллюстрации, а взрывом – оглушительный, ослепляющий, он прогремел на весь мир и был забыт почти сразу после смерти.Фрэнк Энтони Вирамонтес родился 8 декабря 1956 года в Санта-Монике, Калифорния, в семье мексиканцев, перебравшихся в США. С ранних лет он проявил талант к рисованию. Он рисовал всех – но больше всего завораживали юного Тони образы, наполненные страстью и динамикой. Его гипнотизировали ритмичные танцы чирлидерш и элегантная маскулинность матадоров. Родители возили его на бои быков в Тихуане, и эти острые детские воспоминания сформировали в дальнейшем его графический стиль – будоражащее сочетание жестокости и красоты.В восьмидесятые годы модная иллюстрация вошла в период упадка. В середине века публика восторгалась утонченными линиями в рисунках Рене Грюо, но после, казалось бы, наступила тишина, прерываемая лишь щелчками затворов фотокамер. Наступила эра модной фотографии, которая позволяла добиться большей точности, яркости и живости, чем иллюстрация… если, конечно, речь не о рисунках Тони Вирамонтеса.Тони получил художественное образование в Нью-Йорке и поначалу действительно занимался модной фотографией, однако вскоре переключился на иллюстрацию. То, что он делал, резко контрастировало с привычным зрителям наполнением глянцевых журналов. Никаких пастельных оттенков, мечтательных барышень с длинными ресницами, хрупких «женщин-цветов». Он бросил в лицо миру гламура настоящее безумие оттенков, линий, композиций и орнаментов.Он рисовал, кажется, всем, что попадалось ему под руку – а попадались ему карандаши, фломастеры, губная помада , уголь, тушь… Пятна акварели растекались, тушь оставляла пятна, в хаосе цвета рука вычерчивала жесткий, уверенный профиль – не важно, мужской или женский. Все его герои и героини были одновременно чирлидершами и тореадорами – игривыми и элегантными, беззаботными и безжалостными.Агрессивный стиль Тони быстро привлек внимание редакторов модных журналов. В 1982 году он приехал в Париж, в Yves Saint Laurent, с папкой своих рисунков, и предложил услуги по цене десять долларов за иллюстрацию. По-французски он не говорил , да и на английском изъяснялся со странным акцентом, но сотрудницы пиар-отдела модного дома сразу влюбились в этого странного юношу и его невероятную графику. Он взлетел на вершину славы, в мгновение ока получив множество престижных заказов – его рисунки печатались в журналах Lei и Per Lui в Италии, Vogue в США, the Face в Великобритании, Jill Magazine, Marie Claire Le Monde и City Magazine во Франции.Тони рисовал иллюстрации для ведущих модных домов того времени, включая Yves Saint Laurent, Valentino, Chanel, Claude Montana и Christian Dior, и это была настоящая революция. Гендерные стереотипы оказались разбиты в пух и прах. Он изображал женщин доминирующими и уверенными в себе, в агрессивных позах, с яркими и резкими чертами лица, в то время как мужчины выглядели мягкими, нежными, более феминными. Впрочем, фиолетовая помада, вспышки фуксии на скулах и драматичные синие тени доставались всем его героям и героиням. Именно в рисунках Вирамонтеса гендерная пластичность, неоднозначность, характерная для моды восьмидесятых годов, достигает своей высшей точки.Он и сам выглядел так, как никто другой не осмеливался. Носил черное с ног до головы (в те годы такой цветовой аскетизм еще не прибрел нынешней популярности), длинные волосы, объемные шарфы.Правда, при жизни он был несколько в тени другого иллюстратора с выразительной манерой графики – Антонио Лопеса, которого обожали Энди Уорхол и Карл Лагерфельд. И Вирамонтес, и Лопес ушли из жизни молодыми, и вместе с ними на долгие годы исчезла и самобытная модная иллюстрация, уступив страницы глянца фотографии. На самом деле, Тони и сам никогда не оставлял занятий фотосъемкой, однако всегда дополнял снимки графическими элементами, экспериментировал с композицией, коллажами и двойной экспозицией, то есть – оставался верным своей дерзкой, вызывающей манере работы.Вирамонтес разрабатывал обложки альбомов и синглов для записывающихся исполнителей и групп, в том числе для Control для Джанет Джексон, All Systems Go для Донны Саммер, So Red the Rose для Arcadia, Shock для the Motels, Let's Go All the Way для Sly Fox… С Джанет Джексон его связывали очень теплые отношения . Она любила работать с Тони и признавалась в интервью, что его смерть нанесла ей глубокую рану, не зажившую до сих пор.Тони Вирамонтесу было чуть больше тридцати , когда он умер от СПИДа. Эта смерть трагична еще и оттого, что обыкновенна – в то время разгорелась эпидемия ВИЧ в США, унесшая немало жизней талантливых и ярких людей, и еще больше – жизней людей незаметных и никому не нужных. Однако на этом история не заканчивается. У Тони было много друзей, и в их число входила Ханае Мори. Да-да, та самая Ханае Мори, которая стала первой японкой и одной из первых женщин в парижском Синдикате моды. Она загорелась идеей издать альбом с рисунками Тони.Альбом увидел свет на ее родине уже после смерти Вирамонтеса. Так Тони получил известность в Японии и стал одним из самых больших вдохновителей художника манги Хирохико Араки, автора бестселлера японской манги JoJo's Bizarre Adventure. Одна из его работ вдохновила Араки на создание главного антагониста Дио Брандо. И сегодня, включив очередную серию «Невероятных приключений ДжоДжо», зрители не догадываются подчас, что перед ними – наследие таинственного американского художника Тони Вирамонтеса, ожившее в чужих руках.В 2013 году жизнь и творчество Тони Вирамонтеса стали объектом исследования – вышла книга «Bold, Beautiful and Damned», на сегодняшний день представляющая собой самое полное собрание его работ и фактов биографии.