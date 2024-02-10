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17 худших жизненных моментов, запечатленных на случайных фотографиях


Неприятные и нелепые фотографии о худших днях жизни, случающихся у каждого.

Неприятные и нелепые фотографии о худших днях жизни, случающихся у каждого.

Неприятности происходят сплошь и рядом. И всегда надеешься, что досадное происшествие случится не с тобой. Надеемся, что никто из наших читателей не оказывался на месте «счастливчиков» из сегодняшнего обзора. Всем хорошего вечера и отличного настроения!

1. Совершенно непонятно, что лодка делает на проезжей части, но совершенно ясно, что ничего хорошего это не сулит!


Лодка вырвалась из пристани. | Фото: Фишки.нет.

Лодка вырвалась из пристани. | Фото: Фишки.нет.

 

2. Кажется, покраска пошла не по плану!


Небольшой взрыв цвета. | Фото: Pixmafia.com.

Небольшой взрыв цвета. | Фото: Pixmafia.com.

 

3. «А что, подарки еще нельзя было распаковывать?»


Рождественская атмосфера. | Фото: FORFUN.

Рождественская атмосфера. | Фото: FORFUN.

 

4. «Алло, шеф, кажется, я немного опоздаю... На пару дней!»


Novate.ru знает толк в пробках. | Фото: Medium.

Novate.ru знает толк в пробках. | Фото: Medium.

 

5. «Эй, это ноутбук, а не гладильная доска!»


Вы видели когда-то расплавленный ноутбук? А мы на Novate.ru видели! | Фото: The Laughter Ward.

Вы видели когда-то расплавленный ноутбук? А мы на Novate.ru видели! | Фото: The Laughter Ward.

 

6. Помнится, балконы на обиженных падают!


Поймал свой балкон! | Фото: Поросёнка.нет.

Поймал свой балкон! | Фото: Поросёнка.нет.

 

7. Это выглядит впечатляюще, но, думаю, приземление было болезненным!


Кто высоко летает, больно падает! | Фото: Entere.se.

Кто высоко летает, больно падает! | Фото: Entere.se.

 

8. По весне прилетают не только птицы...


И как он туда забрался? | Фото: Алоха серфинг.

И как он туда забрался? | Фото: Алоха серфинг.

 

9. «Хорошая краска и цвет такой яркий!»


Сюрприз в машине. | Фото: Daily LOL Pics.

Сюрприз в машине. | Фото: Daily LOL Pics.

 

10. «Скинуть балласт! Прощаемся с колесами!»


Сбросил лишнее. | Фото: Васи.нет.

Сбросил лишнее. | Фото: Васи.нет.

 

11. Похоже, в этот морозный день кто-то поедет на маршрутке!



«А ручку я, пожалуй, возьму с собой!» | Фото: Dumpaday.

 

12. «Вот это я удачно припарковался!»


Зимний тюнинг. | Фото: Dumpaday.

Зимний тюнинг. | Фото: Dumpaday.

 

13. «Некоторые вещи лучше не видеть!»


Этот плавник смутно напоминает плавник одной хищной рыбы... | Фото: hodor.lol.

Этот плавник смутно напоминает плавник одной хищной рыбы... | Фото: hodor.lol.

 

14. «Скажите, а машину времени уже изобрели?»


Как не надо открывать конверты! | Фото: Humor.fm.

Как не надо открывать конверты! | Фото: Humor.fm.

 

15. Трюк вышел классный, а какие неподдельные эмоции...


Вся жизнь перед глазами пронеслась! | Фото: Поросёнка.нет.

Вся жизнь перед глазами пронеслась! | Фото: Поросёнка.нет.

 

16. Бог сказал делиться!


Наглая птица! |Фото: Reddit.

Наглая птица! |Фото: Reddit.

 

17. Говорят, черная кошка на пути - к несчастью. А пять?


Подозрительное столпотворение черных котов. | Фото: Pixmafia.com.

Подозрительное столпотворение черных котов. | Фото: Pixmafia.com.

 

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