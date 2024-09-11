Битломания в Лос Анжелесе: истерики на концертах

Битломания 1960-х годов.
В 1960-е годы и Европу, и Америку накрыло совершеннейшим безумием - битломанией. Поклонники (а чаще все же поклонницы) британской группы The Beatles буквально сходили с ума от любви к группе, готовы были сделать что угодно, лишь бы попасть на их концерт, лишь бы увидеть ливерпульскую четверку своими глазами, и даже - пробраться домой к музыкантам!
У битломании (Beatlemania) есть даже официальная дата возникновения - 13 октября 1963 года. В тот день группа выступала в Лондоне, в зале Palladium. Шоу транслировали на всю Британию, но поклонники хотели во что бы то ни стало лично, своими глазами увидеть музыкантов, и тысячи фанатов заполонили улицы вокруг концертного зала. Из-за этого в зале во время выступления стоял такой шум, что едва можно было слышать песни.
Даже когда концерт уже закончился, поклонники не расходились, надеясь увидеть The Beatles, когда те будут покидать зал. Музыкантом пришлось пробираться сквозь толпу с помощью полиции. Когда позже вышел обзор концертов The Beatles в газете The Daily Mirror, журналист издания впервые употребил слово "битломания," описывая поведение фанатов группы.
В 1966 году группа перестала давать живые выступления, обосновывая свое решение тем, что из-за криков фанатов музыки совершенно не слышно. В нашем обзоре представлены фотографии из Лос Анжелеса, сделанные в период с 1964 по 1966 годы.
В Советском союзе, а позже и в России, The Beatles также находили отклик в сердцах тысяч поклонников. Возможно, масштабы битломании не были такими грандиозными, как в Британии или США, но и здесь было чему удивиться и чем похвастаться.
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