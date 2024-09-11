Кем стали дочери 7 известных актёров, снявшихся в культовых боевиках

Фильмами с участием этих актёров засматривался весь мир, а их личной жизнью поклонники интересовались ничуть не меньше, чем творческими успехами. Сегодня некоторые из брутальных героев прошлого уже отошли от дел, а кто-то продолжает сниматься в кино. И многие часто появляются на светских мероприятиях со своими взрослыми уже детьми.
Жан Клод Ван Дамм
Жан Клод Ван Дамм и его дочь Бьянка Бри.
Актёр стал отцом троих детей, он воспитал двух сыновей и дочь Бьянку Бри. Дочери Ван Дамма уже 31 год и к этому времени она успела многого добиться в жизнь. Девушка унаследовала от знаменитого отца любовь к спорту и с детства занималась бегом на коньках, а вот боевые искусства не слишком жаловала. Правда, впоследствии она всё научилась некоторым приёмам, а затем всерьёз увлеклась этим делом.
Бьянка Бри.
Она поставила себе цель доказать всему миру: можно быть одновременно сильной и женственной. Впрочем, при взгляде на Бьянку в этом вообще невозможно усомниться. Теперь тренировки входят в ежедневное расписание дочери Ван Дамма, хотя график её и так расписан по минутам. Бьянка Бри часто участвует в фотосессиях, снимается в кино, а ещё пишет сценарии и пробует себя в качестве продюсера.
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен с дочерями Идой и Гретой.
У звезды «Универсального солдата» две дочери, Ида и Грета. Старшая Ида родилась в 1996 году, она очень похожа на отца и намерена, как и он, покорить Голливуд.реалити-шоу, позже стала пробовать себя в кино, где сыграла пока что две роли в фильмах своего отца. Ида ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, одно время увлекалась боксом и брала уроки у лучшего тренера – Дольфа Лундгрена. Сейчас она активно развивает собственный бренд, ведёт социальные сети, где делится с подписчиками своими секретами стройности и красоты.
Дольф Лундгрен с дочерями Идой и Гретой.
Грета, появившаяся на свет в 2001 году, больше похожа на маму, Анетт Квиберг, дизайнера ювелирных украшений. Она одно время увлекалась единоборствами, но спорт стал для неё скорее способом поддерживать себя в форме. Карьеру спортсменки она строить не собирается, да и перспектива стать актрисой её не привлекает. Девушке куда больше нравится быть блогером, правда, своей ниши она пока не нашла. Грета увлекается фотографией, много путешествует и, судя по фотографиям в социальных сетях, успела всё же попробовать себя в кино. Правда, не в качестве актрисы, а скорее в роли гримёра. По крайней мере, на одном из снимков она поправляет грим собственному отцу.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер с дочерями Кэтрин и Кристиной.
У экранного Терминатора две дочери, Кэтрин и Кристина. Старшая Кэтрин, родившаяся в 1989 году, стала писательницей. Первую свою книгу она выпустила ещё в студенческие годы, когда училась в Университета Южной Калифорнии. Она систематизировала собственный опыт обретения уверенности в себе и решила вдохновить своих ровесниц на позитивные изменения в жизни.
Девушка, страдавшая от полноты, смогла найти баланс и научиться контролировать физическое и психическое здоровье. После получения диплома в 2012 году она взялась за написание ещё одной книги, в этот раз посвящённой проблемам самоопределения и поискам своего профессионального пути. Кроме того, у неё есть на счету книга для детей «Маверик и я», в которой речь идёт о спасении щенка. Кэтрин замужем за актёром Крисом Прэттом, воспитывает двух дочерей, Лайлу и Элоиз, а ещё она известна как активная зоозащитница и автор блога о стиле и красоте.
Кэтрин и Кристина Шварценеггер.
30-летняя Кристина окончила Джорджтаунский университет и теперь пробует покорить мир кино. Правда, пока что её успехи значительными назвать нельзя. Она начинала свою деятельность в качестве модели, снималась в телевизионных шоу и работала исполнительным продюсером в документальном проекте, посвящённом амфетамину аддералл, стимулирующему центральную нервную систему.
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне с дочерями Софией, Систин и Скарлет.
Дочери актёра появились на свет в браке с моделью Дженнифер Флавин и все три выросли настоящими красавицами. Старшая София изучала PR и коммуникации в Университете Южной Калифорнии, который окончила с отличием. Она пробовала себя в качестве модели, снималась в телешоу, но её мечты связаны с идеей собственного бизнеса, она собирается стать владелицей модной и косметической империи.
Сильвестр Сталлоне с дочерями Софией, Систин и Скарлет.
Систин с момента заключения первого контракта в 16-летнем возрасте уже не раз участвовала в модных показах, а ещё она успела сняться в добром десятке фильмов и сериалов. Но окончательно с выбором профессии она пока не определилась. Младшая Скарлет не так давно окончила среднюю школу, но в профессии пока что не определилась. Она вполне успешно дебютировала в качестве модели, снялась в нескольких фильмах, однако намерена в первую очередь получить образование, а после уже думать о карьере.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис с дочерями Румер, Скаут и Таллулой.
У «крепкого орешка» всего пять дочерей, правда, Мейбел и Эвелин ещё слишком маленькие (10 и 8 лет соответственно), а вот старшие девочки, появившиеся на свет в браке актёра с Деми Мур, уже выросли. Старшей Румер уже 34 года, она активно снимается в телесериалах и не отказывается от работы в рекламе. Кроме того, она в 2008 году стала обладательницей титула Мисс Золотой Глобус.
Деми Мур с дочерями Румер, Скаут и Таллулой.
Скаут была довольно проблемным ребёнком, но при этом с детства мечтала стать актрисой. Она успела сняться в нескольких фильмах, но прославилась не сыгранными ролями, а своими эпатажными выходками. Она вполне способна отправиться в супермаркет за покупками в одной прозрачной юбке, надетой на голое тело. Кажется, непредсказуемость Скаут пугает режиссёров, поэтому они не стремятся приглашать среднюю дочь актёра в свои проекты. Впрочем, младшая Таллула тоже особенных успехов на актёрском поприще пока не достигла, хотя надежды не теряет и выражает готовность всё же покорить Голливуд своим талантом.
Халк Хоган
Брук и Халк Хоган.
Брук Хоган не собиралась ждать милостей от природы, а потому громко заявила о себе сама. Она увлеклась музыкой ещё в детстве, а повзрослев, выпустила два студийных альбома, снялась в нескольких фильмах и появилась почти в десяти телевизионных проектах. Она принимала участие во множестве фотосессий, в том числе и топлес, танцевала у шеста и вообще доставила немало хлопот своему отцу. Впрочем, став совсем взрослой и самостоятельной, Брук Хоган по-прежнему заставляет отца нервничать. Особенно, когда она влюбилась в молодого человека, который, по мнению Халка Хогана, ей совсем не подходит. Впрочем, Брук невозможно заставить что-то делать против её воли, силой характера она явно пошла в папу. Поэтому мнение отца о своём избраннике она во внимание не принимает.
Джеки Чан
Этта У Чжолинь, дочь Джеки Чана.
Этта У Чжолинь никогда не могла похвастаться тем, что отец её любит и заботится о ней. Этту родила актриса Элейн У Цили, с которой известный актёр в браке не состоял. Он признал дочь, но при этом не собирался уделять ей внимание. Девушка выросла с осознанием собственной ненужности. Она никогда не виделась с отцом и сохранила жгучую обиду на него. В 2018 году Этта У вступила в брак со своей подругой, предварительно признавшись в нетрадиционной ориентации. После этого она вынуждена была вместе с женой жить на улице, потому что в семье её выбор, мягко говоря, не одобрили. Чем занимается дочь Джеки Чана помимо эпатирования публики, история умалчивает.
