С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шиляева
    После гибели моей любимой Симочки-голой хохлатой я мечтаю о такой же или чихуахуа. Но не знаю где приобрести.......Чихуахуа: кто и з...
  • Grandad
    Автор не знает, что кроме соды пищевой еще была сода каустическая, которую использовали при стирке грязных вещей.Зачем обжаривать ...
  • Maxim
    Есть у меня испанская бейсболка, причем корпоративная, так этот передний выступ - на ней сшит, типо шапка-испанка.. Д...Что за странный ш...

Кем стали дочери 7 известных актёров, снявшихся в культовых боевиках




Фильмами с участием этих актёров засматривался весь мир, а их личной жизнью поклонники интересовались ничуть не меньше, чем творческими успехами. Сегодня некоторые из брутальных героев прошлого уже отошли от дел, а кто-то продолжает сниматься в кино. И многие часто появляются на светских мероприятиях со своими взрослыми уже детьми.
Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и другие мужественные актёры гордятся своими малышками и готовы защитить их от всего мира. Но так ли уж нужна защита этим красавицам?

Жан Клод Ван Дамм


Жан Клод Ван Дамм и его дочь Бьянка Бри.

Жан Клод Ван Дамм и его дочь Бьянка Бри.


Актёр стал отцом троих детей, он воспитал двух сыновей и дочь Бьянку Бри. Дочери Ван Дамма уже 31 год и к этому времени она успела многого добиться в жизнь. Девушка унаследовала от знаменитого отца любовь к спорту и с детства занималась бегом на коньках, а вот боевые искусства не слишком жаловала. Правда, впоследствии она всё научилась некоторым приёмам, а затем всерьёз увлеклась этим делом.
Бьянка Бри.

Бьянка Бри.

 

Она поставила себе цель доказать всему миру: можно быть одновременно сильной и женственной. Впрочем, при взгляде на Бьянку в этом вообще невозможно усомниться. Теперь тренировки входят в ежедневное расписание дочери Ван Дамма, хотя график её и так расписан по минутам. Бьянка Бри часто участвует в фотосессиях, снимается в кино, а ещё пишет сценарии и пробует себя в качестве продюсера.

Дольф Лундгрен


Дольф Лундгрен с дочерями Идой и Гретой.

Дольф Лундгрен с дочерями Идой и Гретой.

 

У звезды «Универсального солдата» две дочери, Ида и Грета. Старшая Ида родилась в 1996 году, она очень похожа на отца и намерена, как и он, покорить Голливуд.
Она начинала свою карьеру с модельного бизнеса, снималась в рекламе популярных брендов, работала на телевидении в Швеции и принимала участие в реалити-шоу, позже стала пробовать себя в кино, где сыграла пока что две роли в фильмах своего отца. Ида ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, одно время увлекалась боксом и брала уроки у лучшего тренера – Дольфа Лундгрена. Сейчас она активно развивает собственный бренд, ведёт социальные сети, где делится с подписчиками своими секретами стройности и красоты.
Дольф Лундгрен с дочерями Идой и Гретой.

Дольф Лундгрен с дочерями Идой и Гретой.

 

Грета, появившаяся на свет в 2001 году, больше похожа на маму, Анетт Квиберг, дизайнера ювелирных украшений. Она одно время увлекалась единоборствами, но спорт стал для неё скорее способом поддерживать себя в форме. Карьеру спортсменки она строить не собирается, да и перспектива стать актрисой её не привлекает. Девушке куда больше нравится быть блогером, правда, своей ниши она пока не нашла. Грета увлекается фотографией, много путешествует и, судя по фотографиям в социальных сетях, успела всё же попробовать себя в кино. Правда, не в качестве актрисы, а скорее в роли гримёра. По крайней мере, на одном из снимков она поправляет грим собственному отцу.

Арнольд Шварценеггер


Арнольд Шварценеггер с дочерями Кэтрин и Кристиной.

Арнольд Шварценеггер с дочерями Кэтрин и Кристиной.

 

У экранного Терминатора две дочери, Кэтрин и Кристина. Старшая Кэтрин, родившаяся в 1989 году, стала писательницей. Первую свою книгу она выпустила ещё в студенческие годы, когда училась в Университета Южной Калифорнии. Она систематизировала собственный опыт обретения уверенности в себе и решила вдохновить своих ровесниц на позитивные изменения в жизни.
Девушка, страдавшая от полноты, смогла найти баланс и научиться контролировать физическое и психическое здоровье. После получения диплома в 2012 году она взялась за написание ещё одной книги, в этот раз посвящённой проблемам самоопределения и поискам своего профессионального пути. Кроме того, у неё есть на счету книга для детей «Маверик и я», в которой речь идёт о спасении щенка. Кэтрин замужем за актёром Крисом Прэттом, воспитывает двух дочерей, Лайлу и Элоиз, а ещё она известна как активная зоозащитница и автор блога о стиле и красоте.
Кэтрин и Кристина Шварценеггер.

Кэтрин и Кристина Шварценеггер.

 

30-летняя Кристина окончила Джорджтаунский университет и теперь пробует покорить мир кино. Правда, пока что её успехи значительными назвать нельзя. Она начинала свою деятельность в качестве модели, снималась в телевизионных шоу и работала исполнительным продюсером в документальном проекте, посвящённом амфетамину аддералл, стимулирующему центральную нервную систему.

Сильвестр Сталлоне


Сильвестр Сталлоне с дочерями Софией, Систин и Скарлет.

Сильвестр Сталлоне с дочерями Софией, Систин и Скарлет.

 

Дочери актёра появились на свет в браке с моделью Дженнифер Флавин и все три выросли настоящими красавицами. Старшая София изучала PR и коммуникации в Университете Южной Калифорнии, который окончила с отличием. Она пробовала себя в качестве модели, снималась в телешоу, но её мечты связаны с идеей собственного бизнеса, она собирается стать владелицей модной и косметической империи.
Сильвестр Сталлоне с дочерями Софией, Систин и Скарлет.

Сильвестр Сталлоне с дочерями Софией, Систин и Скарлет.

 

Систин с момента заключения первого контракта в 16-летнем возрасте уже не раз участвовала в модных показах, а ещё она успела сняться в добром десятке фильмов и сериалов. Но окончательно с выбором профессии она пока не определилась. Младшая Скарлет не так давно окончила среднюю школу, но в профессии пока что не определилась. Она вполне успешно дебютировала в качестве модели, снялась в нескольких фильмах, однако намерена в первую очередь получить образование, а после уже думать о карьере.

Брюс Уиллис


Брюс Уиллис с дочерями Румер, Скаут и Таллулой.

Брюс Уиллис с дочерями Румер, Скаут и Таллулой.

 

У «крепкого орешка» всего пять дочерей, правда, Мейбел и Эвелин ещё слишком маленькие (10 и 8 лет соответственно), а вот старшие девочки, появившиеся на свет в браке актёра с Деми Мур, уже выросли. Старшей Румер уже 34 года, она активно снимается в телесериалах и не отказывается от работы в рекламе. Кроме того, она в 2008 году стала обладательницей титула Мисс Золотой Глобус.
Деми Мур с дочерями Румер, Скаут и Таллулой.

Деми Мур с дочерями Румер, Скаут и Таллулой.

 

Скаут была довольно проблемным ребёнком, но при этом с детства мечтала стать актрисой. Она успела сняться в нескольких фильмах, но прославилась не сыгранными ролями, а своими эпатажными выходками. Она вполне способна отправиться в супермаркет за покупками в одной прозрачной юбке, надетой на голое тело. Кажется, непредсказуемость Скаут пугает режиссёров, поэтому они не стремятся приглашать среднюю дочь актёра в свои проекты. Впрочем, младшая Таллула тоже особенных успехов на актёрском поприще пока не достигла, хотя надежды не теряет и выражает готовность всё же покорить Голливуд своим талантом.

Халк Хоган


Брук и Халк Хоган.

Брук и Халк Хоган.

 

Брук Хоган не собиралась ждать милостей от природы, а потому громко заявила о себе сама. Она увлеклась музыкой ещё в детстве, а повзрослев, выпустила два студийных альбома, снялась в нескольких фильмах и появилась почти в десяти телевизионных проектах. Она принимала участие во множестве фотосессий, в том числе и топлес, танцевала у шеста и вообще доставила немало хлопот своему отцу. Впрочем, став совсем взрослой и самостоятельной, Брук Хоган по-прежнему заставляет отца нервничать. Особенно, когда она влюбилась в молодого человека, который, по мнению Халка Хогана, ей совсем не подходит. Впрочем, Брук невозможно заставить что-то делать против её воли, силой характера она явно пошла в папу. Поэтому мнение отца о своём избраннике она во внимание не принимает.

Джеки Чан


Этта У Чжолинь, дочь Джеки Чана.

Этта У Чжолинь, дочь Джеки Чана.

 

Этта У Чжолинь никогда не могла похвастаться тем, что отец её любит и заботится о ней. Этту родила актриса Элейн У Цили, с которой известный актёр в браке не состоял. Он признал дочь, но при этом не собирался уделять ей внимание. Девушка выросла с осознанием собственной ненужности. Она никогда не виделась с отцом и сохранила жгучую обиду на него. В 2018 году Этта У вступила в брак со своей подругой, предварительно признавшись в нетрадиционной ориентации. После этого она вынуждена была вместе с женой жить на улице, потому что в семье её выбор, мягко говоря, не одобрили. Чем занимается дочь Джеки Чана помимо эпатирования публики, история умалчивает.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
арнольд шварценеггер
джеки чан
джорджтаунский университет, город джорджтаун
клод ван дамм
бьянка бри
instagram (инстаграм), социальная сеть
деми мур
этта у.чжолинь
кристина шварценеггер
сильвестр сталлоне
брюс уиллис
анетт квиберг
жан клод
голливуд
кэтрин шварценеггер
дольф лундгрен
дженнифер флавин
ван даммжан
крис прэтт
наверх