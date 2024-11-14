Невероятные победители премии Дарвина - награды человеческой глупости

Награда Дарвина - это особый вид признания, вручаемый людям, чьи поступки привели к такому странному или глупому исходу, что они в конечном итоге выбывают из процесса естественного отбора. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим примеры удивительных случаев победителей премии Дарвина, которые поражают своей невероятностью.
1. Попробуй, догони!
Смертельная гонка.
В 1995-м, на извилистом участке дороги возле крутой скалы в Аризоне, сотрудники дорожного патруля столкнулись с загадочной картиной: они наткнулись на тлеющие останки, напоминавшие сцену из историй о крушении самолетов. Все, что оставалось от транспортного средства, на первый взгляд показалось им следами авиакатастрофы. Однако дальнейшее расследование показало, что это были обломки автомобиля.
Бывший сержант воздушно-космических сил Соединенных Штатов, чье имя осталось неизвестным, совершил необычайный заезд, обзаведясь реактивным двигателем для взлета. Этот двигатель, функционирующий на основе твердого топлива, обычно используется для того, чтобы обеспечить военные транспортные самолеты дополнительной мощностью для взлета с непродолжительных взлетно-посадочных полос. Он отправился вглубь пустыни Аризоны, где выбрал прямой участок дороги, установил этот двигатель на свой автомобиль марки «Шевроле» и активировал его.
Эксперимент занял всего 20 секунд. За этот короткий промежуток времени автомобиль ускорился до 450 км/час, причем первую часть дистанции он преодолел, касаясь дороги, а вторую - пролетая в воздухе до того момента, как столкнулся со скалой. Столкновение произошло на высоте 38 метров, в результате чего в скале образовалась воронка глубиной 90 см. После такого экстремального испытания от сержанта не осталось и следа.
2. Неудачная ловушка!
Безумный инженер.
В 2002 году случилась необычная история с бельгийским инженером, который к тому времени перешагнул 79-летний рубеж. Вечер его жизни омрачило глубокое разочарование, вызванное разводом и последующим конфликтом с семьей по вопросу о недвижимости. Судьба оказалась не на его стороне – суд присудил трехэтажный дом его жене, и инженер был вынужден искать новое место для жизни.
Однако перед тем как уйти, он решил оставить после себя сюрприз для бывшей супруги. Вдохновившись фильмом «Пила», и опираясь на свои обширные знания и опыт в инженерии, Луи Дети превратил дом в настоящее поле мин, установив 19 смертоносных ловушек с дробовиками, сработавшие при соприкосновении с натянутой леской.
Ирония судьбы или же просто забывчивость привела к трагическому исходу для самого изобретателя. Мистер Дети, так увлекшись своим опасным хобби, подвергся атаке собственной ловушки, которая отправила его на тот свет, не дав шанса на спасение. Этот случай обернулся настоящим вызовом для правоохранительных органов, которым пришлось в течение трех недель обезвреживать хитроумные и смертоносные устройства, разбросанные по всему дому, который превратился в настоящую крепость смерти.
3. Случай в лифте!
Гнев может сыграть с вами злую шутку.
В 2010 году произошел случай, который мог бы показаться вымыслом, если бы не было подтверждения в виде видеозаписи. Истории, достойные номинации на премию Дарвина, часто кажутся настолько невероятными, что вызывают сомнения в их подлинности. Ведь кто бы мог подумать, что человек, обладающий здравым смыслом, способен на подобные поступки. Однако доказательства в виде видеозаписей иногда подтверждают, что реальность превосходит любые выдумки.
Жизнь человека с ограниченными возможностями полна вызовов, и контроль эмоций играет ключевую роль в повседневных испытаниях. Но для 33-летнего мужчины из Южной Кореи, попытка успеть на лифт на его коляске обернулась трагедией. Он опаздывал всего на несколько секунд и не найдя другого выхода для выражения своего возмущения, решил на полной скорости атаковать закрывшиеся лифтовые двери. Несмотря на первую неудачную попытку, он не остановился и снова направил свою мощную электрическую коляску в сторону дверей. Это привело к тому, что двери не выдержали второго удара, и человек на коляске просто упал в 70-метровую лифтовую шахту.
4. Кобра и настоящее мужество!
После укуса кобры, не стоит идти в бар.
Случай произошел в Пенсильвании, когда 38-летний Уэйн Рот посетил друга-серпентолога, владельца домашнего террариума с ядовитыми змеями. Встретившись лицом к лицу с коброй, Рот без видимых на то причин решил схватить змею не за голову, а за тело. Это дерзкое действие неизбежно привело к тому, что он был укушен. Владелец места, где содержались змеи, настоятельно рекомендовал Роту без промедления отправиться за медицинской помощью и даже предложил вызвать скорую. Однако Уэйн с отвагой заявил, что ему больница не нужна, заявив о своей мужественности и решив вместо этого уйти к друзьям в бар.
В баре он не упустил возможности похвастаться следами укуса, запивая свой подвиг виски за виски. Его друзья были поражены невосприимчивостью Уэйна к яду кобры, не понимая всей серьезности ситуации. Они не знали, что введенный в организм яд постепенно начинает действовать, атакуя центральную нервную систему. И вот, кульминация произошла уже в баре, когда вечеринка подходила к концу: Рот внезапно потерял сознание. Несмотря на попытки его друзей оперативно доставить его в медицинское учреждение, Рот скончался по пути туда.
5. Самый странный астраханец!
Он не смог остановить поезд силой мысли.
В 1989 году престижную Дарвиновскую награду получил Евгений Френкель из Астрахани. Его увлечение было в разработке концепции, согласно которой человек способен мобилизовать скрытые резервы своего тела в моменты критической опасности, достигая тем самым невероятных результатов. Евгений утверждал, что в моменты, когда на человека обрушивается угроза жизни, он может, например, остановить мысленно мчащийся на него поезд, демонстрируя силу человеческого разума в экстремальных условиях.
Френкель, видя себя в первую очередь деятелем, стремился воплотить свои теоретические наработки в жизнь. Свидетельства членов экипажа паровоза описывали среднего возраста мужчину, занявшего позицию на железнодорожных путях, который, стоя с поднятыми вверх руками и опущенной головой, будто готовясь к схватке с приближающимся поездом, вызывал тревогу. Машинист, используя экстренные меры торможения, пытался избежать столкновения, однако изменить исход ситуации было уже невозможно.
