5 непозволительных ошибок, которые люди допускают при пользовании кондиционером

Секреты кондиционера и его использования.
Сегодня кондиционер есть почти в каждом автомобиле. Это делает жизнь водителей и пассажиров намного лучше и проще. Вот только даже в наш век высоких технологий, многие пользователи забывают о ряде нюансов, которые касаются правильности использования подобной аппаратуры.
1. Экстремальное охлаждение
Нельзя так делать.
Не стоит использовать кондиционер для того, чтобы охладить салон автомобиля, который долго стоял на жаре и капитально нагрелся. Если в машине температура воздуха поднялась примерно до 60 градусов по Цельсию, то не надо выкручивать кондиционер на полную катушку, лучше сначала открыть все двери и просто проветрить салон, дав ему остыть естественным способом.
2. Комфортный режим
Компромисс лучше всего.
Не рекомендуется активировать в салоне авто рециркуляцию воздуха. Это приводит к тому, что стекла машины начинают запотевать. Лучше всего использовать режим Auto, который сегодня есть в абсолютном большинстве систем, и позволяет регулировать температуру в салоне.
3. Игнорирование утра
Утром следует подавать теплый воздух.
Многие водители не включают кондиционер утром, ведь в это время, как правило, и так достаточно прохладно. Это ошибка. Следует включить подачу теплого воздуха и наполнить им салон автомобиля за это время. Необходимо это для последующего предотвращения запотевания стекол.
4. Кондиционер на себя
Нужно обдувать весь салон.
Направлять кондиционер на себя или отдельных пассажиров – ошибка. На самом деле охлаждение в салоне наступит быстрее всего, если холодный воздух будет распространяться по нему раномерно. Сопла охладителя должны быть направлены вверх, так будет лучше для всех в салоне авто.
5. Эксплуатационное обслуживание
Все надо обслуживать и чинить.
Многие водители ошибочно полагают, что кондиционер не нуждается в техническом обслуживании. Это не так. Ухаживать за ним нужно, как и за любым другим механизмом. Лучше всего делать это раз в 15 – 20 тысяч километров пробега авто. В первую очередь следует менять фильтры для того, чтобы не падала скорость циркуляции воздуха в салоне.
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