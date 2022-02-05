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5 непозволительных ошибок, которые люди допускают при пользовании кондиционером


Секреты кондиционера и его использования.

Секреты кондиционера и его использования.

Сегодня кондиционер есть почти в каждом автомобиле. Это делает жизнь водителей и пассажиров намного лучше и проще. Вот только даже в наш век высоких технологий, многие пользователи забывают о ряде нюансов, которые касаются правильности использования подобной аппаратуры.

1. Экстремальное охлаждение


Нельзя так делать.

Нельзя так делать.

 

Не стоит использовать кондиционер для того, чтобы охладить салон автомобиля, который долго стоял на жаре и капитально нагрелся. Если в машине температура воздуха поднялась примерно до 60 градусов по Цельсию, то не надо выкручивать кондиционер на полную катушку, лучше сначала открыть все двери и просто проветрить салон, дав ему остыть естественным способом.

2. Комфортный режим


Компромисс лучше всего.

Компромисс лучше всего.

 

Не рекомендуется активировать в салоне авто рециркуляцию воздуха. Это приводит к тому, что стекла машины начинают запотевать. Лучше всего использовать режим Auto, который сегодня есть в абсолютном большинстве систем, и позволяет регулировать температуру в салоне.

3. Игнорирование утра


Утром следует подавать теплый воздух.

Утром следует подавать теплый воздух.

 

Многие водители не включают кондиционер утром, ведь в это время, как правило, и так достаточно прохладно. Это ошибка.
Следует включить подачу теплого воздуха и наполнить им салон автомобиля за это время. Необходимо это для последующего предотвращения запотевания стекол.

4. Кондиционер на себя


Нужно обдувать весь салон.

Нужно обдувать весь салон.

 

Направлять кондиционер на себя или отдельных пассажиров – ошибка. На самом деле охлаждение в салоне наступит быстрее всего, если холодный воздух будет распространяться по нему раномерно. Сопла охладителя должны быть направлены вверх, так будет лучше для всех в салоне авто.

5. Эксплуатационное обслуживание


Все надо обслуживать и чинить.

Все надо обслуживать и чинить.

 

Многие водители ошибочно полагают, что кондиционер не нуждается в техническом обслуживании. Это не так. Ухаживать за ним нужно, как и за любым другим механизмом. Лучше всего делать это раз в 15 – 20 тысяч километров пробега авто. В первую очередь следует менять фильтры для того, чтобы не падала скорость циркуляции воздуха в салоне.

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5 непозволительных ошибок, которые люди допускают при пользовании кондиционером

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5 непозволительных ошибок, которые люди допускают при пользовании кондиционеромПодписаться на мой Instagram
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