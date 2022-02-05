30 ретро фотографий Ближнего Востока первой половины ХХ века

Ближний Восток первой половины ХХ века.
Восток, как известно, дело тонкое. Рассматривая ретро фотографии этого удивительного, а порой и откровенно непонятного европейцу региона, не просто переносишься в далёкое прошлое, а прикасаешься к истории и культуре этих удивительных мест, знакомишься с людьми и обычаями.
1. Вид города Бейрут с крыши американского университета
Конный экипаж - одно из средств передвижения по городским улицам.
2. Улица Бейрута
Маленькие магазины мелких ремесленников и торговцев, где они трудятся и продают свою продукцию.
3. Площадь в центре города Бейрут
Позже получила название площади Мучеников, как память о павших в борьбе с турецкой оккупацией Ливана.
4. Кафе в Бейруте
Располагалось в общественном саду и было популярным местом отдыха.
5. Река Бердауни возле города Захле
Вдоль берега реки, стекающей со склонов горы Санин, расположен город Захле - один из центров интеллектуальной и культурной жизни Ливана.
6. Портовый район Эль-Мина в Триполи
Эль-Мина до сих пор является одним из наиболее крупных и важных портов Ливана.
7. Конка на улице города Триполи
Вагон такого «трамвая» приводился в движение тягловыми животными, в данном случае мулами.
8. Четырехугольная башня Бурдж ас-Саба в Триполи
Львиная башня получила свое название из-за львов, вырезанных на барельефе, который когда-то располагался над входом в башню.
9. Школа в Рас-эль-Матн
Ученики школы господина Оливера.
10. Торговец сладостями в Бейруте
Город особенно славился своими восточными десертами и сладостями.
11. Рынок в Бейруте
На рынках узнают новости и заключают сделки.
12. Грузчики в порту города Бейрутhttp://funhere.ru/?p=20023
Груз доставлен. Рабочие переносят кровельный материал в виде глиняных желобчатых пластинок.
13. Пассажир на станции Триполи Хиджазской железной дороги
Железная дорога функционировала около двадцати лет, после чего была разрушена в ходе Первой мировой войны.
14. Всадник возле колонны Йаат
Предположительно, колонну высотой в 18 метров установили, чтобы отметить место древней великой битвы.
15. Храм Юпитера в Баальбеке
Был разрушен мощным землетрясением, после которого осталось только 6 колон высотой по 22 метра.
16. Малый храм в Баальбеке
Посвящен Вакху - богу виноделия и сил природы.
17. «Южный камень» в большом карьере Баальбека
Этот блок - самый большой обработанный камень на свете.
18. Больница Миссии в городе Аджлун
Медсестры проводят свободное время в гостиной.
19. Вид на город Амман
В древних источниках город упоминается под названием «Филадельфия».
20. Станция Маан Хиджазской железной дороги
Важный транспортный узел страны располагался на древнем Королевском Пути.
21. Вооруженный молодой бедуин в Каср-аль-Азраке
Юноша с пышными густыми волнистыми волосами, уложенными в стиле царевича Авессалома.
22. Тренировка охотничьего сокола
Бедуины использовали птиц для охоты в пустыне, чтобы дополнять свой рацион мясом.
23. Бедуинские женщины в традиционной одежде
Длинное черное платье «мадрага» и «усаба», для покрытия головы, - обязательные составляющие традиционной одежды.
24. Бедуинская женщина в платке
Сельские женщины заматывали голову платками из плотной ткани, оставляя на виду заплетенные косы.
25. Вождь друзов, город Азрак
Темная одежда отражала как социальный, так и религиозный статус.
26. Бедуинская невеста
По старинному обычаю мужчина до свадьбы не видит своей будущей жены.
27. Электростанция
Палестинская Электрическая Компания была создана Пинхусом Рутенбергом в 1923 году.
28. Султан Паша Аль Атраш в городе Азрак
Легендарный лидер друзского движения, возглавивший борьбу друзов против Османской Империи.
29. Историческая фотография
Сэр Герберт Самуэль - верховный комиссар Палестины, эмир Абдулла, сэр Виндам Дидс.
30. Путешественники
Верблюды перевозили людей и грузы на значительные расстояния.
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