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30 ретро фотографий Ближнего Востока первой половины ХХ века


Ближний Восток первой половины ХХ века.

Ближний Восток первой половины ХХ века.

Восток, как известно, дело тонкое. Рассматривая ретро фотографии этого удивительного, а порой и откровенно непонятного европейцу региона, не просто переносишься в далёкое прошлое, а прикасаешься к истории и культуре этих удивительных мест, знакомишься с людьми и обычаями.

1. Вид города Бейрут с крыши американского университета


Конный экипаж - одно из средств передвижения по городским улицам.

Конный экипаж - одно из средств передвижения по городским улицам.

 

2. Улица Бейрута


Маленькие магазины мелких ремесленников и торговцев, где они трудятся и продают свою продукцию.

Маленькие магазины мелких ремесленников и торговцев, где они трудятся и продают свою продукцию.

 

3. Площадь в центре города Бейрут


Позже получила название площади Мучеников, как память о павших в борьбе с турецкой оккупацией Ливана.

Позже получила название площади Мучеников, как память о павших в борьбе с турецкой оккупацией Ливана.

 

4. Кафе в Бейруте


Располагалось в общественном саду и было популярным местом отдыха.

Располагалось в общественном саду и было популярным местом отдыха.

 

5. Река Бердауни возле города Захле


Вдоль берега реки, стекающей со склонов горы Санин, расположен город Захле - один из центров интеллектуальной и культурной жизни Ливана.

Вдоль берега реки, стекающей со склонов горы Санин, расположен город Захле - один из центров интеллектуальной и культурной жизни Ливана.

 

6. Портовый район Эль-Мина в Триполи


Эль-Мина до сих пор является одним из наиболее крупных и важных портов Ливана.

Эль-Мина до сих пор является одним из наиболее крупных и важных портов Ливана.

 

7. Конка на улице города Триполи


Вагон такого «трамвая» приводился в движение тягловыми животными, в данном случае мулами.

Вагон такого «трамвая» приводился в движение тягловыми животными, в данном случае мулами.

 

8. Четырехугольная башня Бурдж ас-Саба в Триполи


Львиная башня получила свое название из-за львов, вырезанных на барельефе, который когда-то располагался над входом в башню.

Львиная башня получила свое название из-за львов, вырезанных на барельефе, который когда-то располагался над входом в башню.

 

9. Школа в Рас-эль-Матн


Ученики школы господина Оливера.

Ученики школы господина Оливера.

 

10. Торговец сладостями в Бейруте


Город особенно славился своими восточными десертами и сладостями.

Город особенно славился своими восточными десертами и сладостями.

 

11. Рынок в Бейруте


На рынках узнают новости и заключают сделки.

На рынках узнают новости и заключают сделки.

 

12. Грузчики в порту города Бейрутhttp://funhere.ru/?p=20023


Груз доставлен. Рабочие переносят кровельный материал в виде глиняных желобчатых пластинок.

Груз доставлен. Рабочие переносят кровельный материал в виде глиняных желобчатых пластинок.

 

13. Пассажир на станции Триполи Хиджазской железной дороги


Железная дорога функционировала около двадцати лет, после чего была разрушена в ходе Первой мировой войны.<br>

Железная дорога функционировала около двадцати лет, после чего была разрушена в ходе Первой мировой войны.

 

14. Всадник возле колонны Йаат


Предположительно, колонну высотой в 18 метров установили, чтобы отметить место древней великой битвы.

Предположительно, колонну высотой в 18 метров установили, чтобы отметить место древней великой битвы.

 

15. Храм Юпитера в Баальбеке


Был разрушен мощным землетрясением, после которого осталось только 6 колон высотой по 22 метра.

Был разрушен мощным землетрясением, после которого осталось только 6 колон высотой по 22 метра.

 

16. Малый храм в Баальбеке


Посвящен Вакху - богу виноделия и сил природы.

Посвящен Вакху - богу виноделия и сил природы.

 

17. «Южный камень» в большом карьере Баальбека


Этот блок - самый большой обработанный камень на свете.

Этот блок - самый большой обработанный камень на свете.

 

18. Больница Миссии в городе Аджлун


Медсестры проводят свободное время в гостиной.

Медсестры проводят свободное время в гостиной.

 

19. Вид на город Амман


В древних источниках город упоминается под названием «Филадельфия».

В древних источниках город упоминается под названием «Филадельфия».

 

20. Станция Маан Хиджазской железной дороги


Важный транспортный узел страны располагался на древнем Королевском Пути.

Важный транспортный узел страны располагался на древнем Королевском Пути.

 

21. Вооруженный молодой бедуин в Каср-аль-Азраке


Юноша с пышными густыми волнистыми волосами, уложенными в стиле царевича Авессалома.

Юноша с пышными густыми волнистыми волосами, уложенными в стиле царевича Авессалома.

 

22. Тренировка охотничьего сокола


Бедуины использовали птиц для охоты в пустыне, чтобы дополнять свой рацион мясом.

Бедуины использовали птиц для охоты в пустыне, чтобы дополнять свой рацион мясом.

 

23. Бедуинские женщины в традиционной одежде


Длинное черное платье «мадрага» и «усаба», для покрытия головы, - обязательные составляющие традиционной одежды.

Длинное черное платье «мадрага» и «усаба», для покрытия головы, - обязательные составляющие традиционной одежды.

 

24. Бедуинская женщина в платке


Сельские женщины заматывали голову платками из плотной ткани, оставляя на виду заплетенные косы.

Сельские женщины заматывали голову платками из плотной ткани, оставляя на виду заплетенные косы.

 

25. Вождь друзов, город Азрак


Темная одежда отражала как социальный, так и религиозный статус.

Темная одежда отражала как социальный, так и религиозный статус.

 

26. Бедуинская невеста


По старинному обычаю мужчина до свадьбы не видит своей будущей жены.

По старинному обычаю мужчина до свадьбы не видит своей будущей жены.

 

27. Электростанция


Палестинская Электрическая Компания была создана Пинхусом Рутенбергом в 1923 году.

Палестинская Электрическая Компания была создана Пинхусом Рутенбергом в 1923 году.

 

28. Султан Паша Аль Атраш в городе Азрак


Легендарный лидер друзского движения, возглавивший борьбу друзов против Османской Империи.

Легендарный лидер друзского движения, возглавивший борьбу друзов против Османской Империи.

 

29. Историческая фотография


Сэр Герберт Самуэль - верховный комиссар Палестины, эмир Абдулла, сэр Виндам Дидс.

Сэр Герберт Самуэль - верховный комиссар Палестины, эмир Абдулла, сэр Виндам Дидс.

 

30. Путешественники


Верблюды перевозили людей и грузы на значительные расстояния.

Верблюды перевозили людей и грузы на значительные расстояния.

 

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