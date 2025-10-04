С нами не соску...
Знаменитые факты о самом популярном инструменте

Знаменитые факты о самом популярном инструменте Отвертка – это один из тех инструментов, что есть буквально в каждом доме. Несмотря на кажущуюся простоту с этим приспособлением связано немало интересных фактов и подробностей. О некоторых из них, наиболее «горячих» сегодня и пойдет речь. Итак, посмотрим же на отвертку поближе.

1. Ключи и отвертки


Знаменитые факты о самом популярном инструменте Тоже отвертка.
/Фото: инструмент-птм.рф. Мало кто знает, однако согласно ГОСТ 29308-92 (касается монтажных инструментов для фиксации винтов и гаек) ключи для круглых гаек с шлицем или отверстиями на торце, а также торцевые ключи также причисляются к гордому стану отверток. При этом все съемные головки такого инструмента согласно ГОСТ также причисляются к числу отверток.

2. Глубины истории


Знаменитые факты о самом популярном инструменте Изобретение приписывается Леонардо. /Фото: hyser.com.ua. Отвертка является достаточно молодым инструментом. Если какой-нибудь уровень и отвес люди знали еще до нашей эры, то вот отвертка появилась относительно недавно. Первые упоминания о монтажном инструменте восходят к XV веку. Примечательно, что жало первых отверток имело форму креста или треугольника. Делали их при помощи обычной ковки. Примечание: некоторые даже приписывают изобретение отвертки Леонардо Да Винчи, однако весомых подтверждений в пользу этой теории пока нет.

3. Важнейший элемент


Знаменитые факты о самом популярном инструменте С покрытием. /Фото: siltools.ru. Это может прозвучать, как что-то достаточно очевидное, но все-таки стоит знать, что важнейшая часть каждой отвертки – это ее наконечник. Именно по этой причине в наше время многие производители уделяют его производству и последующей защите наибольше внимание.
В том числе промышленники наносят на кончик отвертки специальное абразивное средство.

4. «Фигурная отвертка»


Знаменитые факты о самом популярном инструменте Их огромное множество. /Фото: proxxon-tools.ru. Знаете, какую именно отвертку называют «фигурной»? На самом деле все достаточно просто. Данное прозвище носит обычная отвертка с крестообразным шлицем. Примечательно, что она является самым разнообразным инструментом в своем классе. На сегодняшний день существует по меньшей мере три разновидности крестовой отвертки: Phillips, Pozidriv, Torq-Set.

5. Инструмент на все руки


Знаменитые факты о самом популярном инструменте На все случаи. /Фото: ya.ru. А еще отвертка является инструментом, который чаще всего используют не по назначению. В первую очередь это касается отвертки с прямым шлицем. Многие применяют ее в качестве зубила, стамески, долота и даже гвоздодера. Именно по этой причине в ассортименте многих производителей сегодня можно инструменты с пометкой «прямая ударная отвертка». А еще отвертка – это самый распространенный слесарный инструмент на Зелме!

гост № 29308 от 1992леонардо да-винч
