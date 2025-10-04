Знаменитые факты о самом популярном инструменте

1. Ключи и отвертки
Тоже отвертка..
2. Глубины истории
Изобретение приписывается Леонардо. /Фото: hyser.com.ua. Отвертка является достаточно молодым инструментом. Если какой-нибудь уровень и отвес люди знали еще до нашей эры, то вот отвертка появилась относительно недавно. Первые упоминания о монтажном инструменте восходят к XV веку. Примечательно, что жало первых отверток имело форму креста или треугольника. Делали их при помощи обычной ковки. Примечание: некоторые даже приписывают изобретение отвертки Леонардо Да Винчи, однако весомых подтверждений в пользу этой теории пока нет.
3. Важнейший элемент
С покрытием. /Фото: siltools.ru. Это может прозвучать, как что-то достаточно очевидное, но все-таки стоит знать, что важнейшая часть каждой отвертки – это ее наконечник. Именно по этой причине в наше время многие производители уделяют его производству и последующей защите наибольше внимание.средство.
4. «Фигурная отвертка»
Их огромное множество. /Фото: proxxon-tools.ru. Знаете, какую именно отвертку называют «фигурной»? На самом деле все достаточно просто. Данное прозвище носит обычная отвертка с крестообразным шлицем. Примечательно, что она является самым разнообразным инструментом в своем классе. На сегодняшний день существует по меньшей мере три разновидности крестовой отвертки: Phillips, Pozidriv, Torq-Set.
5. Инструмент на все руки
На все случаи. /Фото: ya.ru. А еще отвертка является инструментом, который чаще всего используют не по назначению. В первую очередь это касается отвертки с прямым шлицем. Многие применяют ее в качестве зубила, стамески, долота и даже гвоздодера. Именно по этой причине в ассортименте многих производителей сегодня можно инструменты с пометкой «прямая ударная отвертка». А еще отвертка – это самый распространенный слесарный инструмент на Зелме!
