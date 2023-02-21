10 самых феерических неудачников в истории

Но всё это ерунда по сравнению с тем, как не повезло героям нашей подборки. Не подозревая, как всё сложится, они упустили возможность, допустили ошибку, да мало ли что могло пойти не так! Последствия этих провалов показала история.





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The Tremeloes • Caroline Gillies/BIPs/Getty Images / Mtv.com





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