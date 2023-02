10 самых феерических неудачников в истории

Но всё это ерунда по сравнению с тем, как не повезло героям нашей подборки. Не подозревая, как всё сложится, они упустили возможность, допустили ошибку, да мало ли что могло пойти не так! Последствия этих провалов показала история.





Выброшенная папка ценных бумаг Bitcoin







Джеймс Хауэлс • Southwalesargus.co.uk





Упущенная покупка Google за $1 млн

Профуканное убийство Гитлера

Продажа 610 000 акций вместо одной

Разгневанный Чингисхан

Отказ в работе Брайану Эктону и Яну Куму







Брайан Эктон и Ян Кум в офисе WhatsApp • Advorts.ru





Заказ слишком широких поездов

Контракт с Брайаном Пулем и The Tremeloes







The Tremeloes • Caroline Gillies/BIPs/Getty Images / Mtv.com





Ошибка в названии компании

Джеймс Хауэлс купил 7500 биткоинов в 2009 году, когда их стоимость была равна почти нулю. А к 2013 году один биткоин оценивался в 613 фунтов стерлингов. Таким образом, ценные бумаги Хауэлса стали стоить 4,5 миллиона фунтов стерлингов.Проблема была только в том, что Хауэлс оставил жёсткий диск с данными в ящике стола и забыл об этом, а затем выбросил с ненужными бумагами. После осознания ужасного он попробовал разыскать диск, но ему сказали, что он уже на свалке. Восстановить утерянные данные оказалось невозможно.Владельцы Google Ларри Пейдж и Сергей Брин вступили в переговоры с основателем Excite Джорджем Беллом в 1999 году, предлагая ему купить их поисковую систему за 1 миллион долларов Белл готов был заплатить не больше $750 000, и стороны так и не пришли к соглашению. Что ж, сегодня Google оценивается в 365 миллиардов долларов. Упс.В 1914 году британский солдат Генри Танди, который был отмечен самым большим количеством медалей во время Первой Мировой войны среди рядовых солдат, прошел мимо безоружного и раненого Адольфа Гитлера, лежащего в канаве, но пожалел молодого бойца и решил его не добивать. Кто мог знать, чем обернётся такая доброта…В 2005 году японский работник биржи оценил свою компанию в 190 миллионов фунтов стерлингов вследствие ошибки, допущенной в ходе биржевых торгов. Парень продал 610 000 акций по стоимости в 1 иену вместо того, чтобы продать одну акцию за 610 000 иен, как ему велели. Биржа отвергла просьбу компании отменить продажу, так что им пришлось выкупать собственные акции, теряя миллионы.Первый великий хан Монгольской империи Чингисхан пытался наладить дипломатические и торговые связи с Ала ад-Дин Мухаммедом, шахом соседнего Государства Харезмшахов (территория современных Ирака и Ирана) в XIII веке. Однако после того, как все предложения Чингисхана были отклонены, а монгольский дипломат обезглавлен, Чингисхан отправил к несговорчивому шаху 200 000 воинов и уничтожил государство.Компания Facebook отклонила кандидатуру программистов Брайана Эктона и Яна Кума, когда те проходили собеседование в 2009 году. Через несколько лет Facebook купила у отвергнутых программистов их проект WhatsApp за $19 млрд. Да, за девятнадцать миллиардов.Французская государственная железная дорога потратила 16 млрд долларов на новые поезда. К сожалению, они оказались слишком широкими для 1300 платформ на станциях по всей стране. Решение проблемы стоило еще 50 миллионов. И это только потому, что кто-то поленился заглянуть в техническую документацию.В 1962 году студия звукозаписи Decca искала новые группы и новых исполнителей для своего лейбла . Они прослушали две группы в Лондоне и заключили контракт с Брайаном Пулем и группой The Tremeloes. Знаете, какой группе они отказали? Квартету из Ливерпуля, который позже станет известен как The Beatles.Taylor and Son потеряли 9 миллионов долларов вследствие бюрократической ошибки : во время подачи одной из ежегодных деклараций какой-то чиновник приписал буковку «s» к названию фирмы. Так как Taylor and Sons обанкротились в 2009-м, слухи о развале Taylor and Son привели к падению стоимости акций компании на бирже. Разгневанные учредители подали в суд на государство за возмещением потерянных миллионов, да только воскресить компанию уже не удалось.