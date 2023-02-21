15 занимательных фактов об алкоголе, которых мы не знали

Про воду и вино
Знаменитый американский Сухой закон, запрещавший производство, перевозку и продажу алкоголя, вопреки распространенному мнению отнюдь не распространялся на распитие спиртных напитков за закрытыми дверями собственного дома. Этим не преминули воспользоваться находчивые виноделы и наладили производство винного концентрата в брикетах. Надписи на этикетках гласили: «Внимание! Разбавив содержимое брикета водой, не ставьте сосуд с жидкостью в темное место. Иначе через 20 дней вода превратится в вино».
Про сухой закон и коровьи копыта
Не меньшей изобретательностью во время Сухого закона отличались и американские бутлегеры — подпольные торговцы алкоголем. Чтобы запутать севших им на хвост полицейских, они привязывали к подошвам обуви специальные колодки, похожие на коровьи копыта. В животноводческих штатах, где буренки практически свободно гуляли по улицам, отыскать следы контрабандистов было почти невозможно.
Про вино и древних персов
Если верить древнегреческому историку Геродоту, то самые важные дела у древних персов решались во время распития вина. Так, решения, принятые под действием алкоголя, на следующий день утверждались всеми присутствующими на трезвую голову. И наоборот, все «трезвые» решения требовали обязательной «шлифовки» большим количеством вина.
Про кружку Пифагора
Другой знаменитый грек — математик и философ Пифагор — изобрел оригинальную кружку для распития вина, названную впоследствии его именем. По сути, это система сообщающихся сосудов, в которую можно наливать вино ровно до определенной точки, после которой оно попросту начнет выливаться. Пифагор считал, что таким образом воспитывает в согражданах чувство меры и культуру потребления вина. Сегодня эта оригинальная кружка — один из самых популярных сувениров в греческих лавках.
Про ангелов…
Многие крепкие спиртные напитки принято выдерживать в дубовых бочках, поскольку материал, из которого они сделаны, способствует насыщения напитков кислородом. С каждым годом выдержки из бочек испаряется определенное количество напитка, которое виноделы поэтично называют «долей ангела».
…и дьяволов
А вот компания Jim Beam — один из самых крупных и известных производителей бурбона — изобрела технологию извлечения алкоголя, впитавшегося в стенки дубовых бочек, в которых он выдерживался. По аналогии с вышеупомянутой «долей ангелов» извлеченный алкоголь был назван «долей дьявола».
Про Петра I и борьбу за трезвость
Самый известный в России борец за трезвость был очень суров в отношении тех, кто нарушал его указы. Так, для отъявленных пьяниц государь повелел отлить из чугуна 7-килограммовые ордена «За пьянство», которые цепями крепили нарушителям на грудь и заставляли ходить с таким грузом целую неделю.
Про швейцаров и пьяных студентов
В Татьянин день все крупные города наполняются толпами пьяных студентов, которые зачастую совершенно не знают меры в своих возлияниях. И в XIX веке их было не меньше, чем в XXI. Швейцары ресторанов «Стрельна» и «Яр» решали проблему довольно просто: они писали адрес студентов мелом на их спинах — когда один из них напивался до беспамятства, извозчик знал, куда его нужно доставить. Хорошая идея, кстати!
Про винный водопровод
В итальянской коммуне Марино (провинция Рим) ежегодно проходит знаменитый виноградный фестиваль, во время которого во всех местных фонтанах вместо воды течет вино. Но в 2008 году произошел казус, который порадовал многих местных жителей: из-за технической ошибки вино вместо фонтанов поступило в водопровод и стало литься из кранов в близлежащих домах.
Про самую дорогую водку
Сколько стоит бутылка самой дорогой водки? «Всего лишь каких-то» 3,75 миллиона долларов. И неудивительно, процесс производства и очистки этой «беленькой» довольно сложен: сначала ее фильтруют через лед, затем — через угли, полученные из древесины скандинавской березы, а в конце — через смесь из толченых бриллиантов и других драгоценных камней. Продают самую дорогую водку в хрустальных бутылках с добавлением платины и родия, инкрустированной алмазами.
Про алкоголь и ацтеков
Пульке — сок забродившей агавы — один из самых древних алкогольных напитков в мире. Он был известен еще ацтекам. Однако доступен он был далеко не всем. Пить его имели право лишь жрецы во время исполнения обрядов и вожди во время празднования воинских побед.
Про пиво и монахов
Среди немецких монастырей первым право варить пиво получил орден бенедиктинцев в местечке Вайнштефан в 1040 году. Чтобы получить право варить и пить пиво во время поста, монахи отправили к Папе гонца с бочонком напитка. Но пока гонец достиг папского дворца, пиво попросту скисло. Папе настолько не понравился напиток, что он решил, что в его употреблении во время поста нет никакого соблазна и греха.
Про черную водку
Британец Марк Дорман в 1996 году придумал и реализовал идею черной водки Blavod. Она имеет черный цвет благодаря особому красителю «черный катеху» — во всем остальном это обычная водка.
Про соль, сахар и контрабандистов
Еще одна история времен Сухого закона. Чтобы при перевозке алкогольных грузов через море избежать таможенного досмотра, контрабандисты привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром и при приближении таможенников сбрасывали их в воду. Через некоторое время содержимое мешков растворялось в воде, и грузы всплывали.
Про водку и литературу
Поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» в СССР была впервые опубликована в журнале «Трезвость и культура». Когда же поэма вышла отдельной книжкой, то по просьбе автора Венедикта Ерофеева она стоила ровно 3 рубля 62 копейки — именно столько стоила бутылка водки во время написания произведения.
Про кино и «Великий самогонный путь»
В 1989 году на наши экраны вышел советско-польский фильм «Дежавю», в котором показана история некоего Мика Нича, урожденного Микиты Нечипорука, бежавшего от мести американских бутлегеров в Одессу. Там он решил открыть «Великий Самогонный Путь» через всю Россию к берегам Аляски. Бутылки с самогоном прятались в буханки хлеба и должны были доставляться в Америку собачьими упряжками.
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