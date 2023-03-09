Почему режиссер киноленты «Троя», хотел убрать из сценария роль Елены Троянской

Ах, женщины! Из-за них тысячелетиями мужчины начинали войны, убивали и калечили своих соплеменников, выносили невероятные страдания, меняли границы своих владений, а порой и целых государств. Самым ярким тому примером, является прекрасная Елена, царица Спарты, ради которой был разожжен огонь Троянской войны, погубивший не одну тысячу человеческих душ и принесший горе и страдания целым народам. Сегодня в нашей публикации интереснейшие факты о создании масштабного блокбастера немецкого режиссера Вольфганга Петерсена «Троя» с Брэдом Питтом и Эриком Баном в главных ролях.
Троянская война в сознании современного зрителя – эпоха мифов и легенд, наполненных кровопролитными сражениями, героическими подвигами и, разумеется, великой любовью. Память о тех героических временах передавалась из уст в уста на протяжении многих веков, пока не была записана. Знаменитый слепец Гомер пел о подвигах Одиссея, Ахиллеса, Аякса древним эллинам, которые слушали его, затаив дыхание. Так рассказанные и многократно пересказанные, обросшие и приукрашенные домыслами, эти легенды, спустя тысячи лет не потеряли своей значимости - их изучают, цитируют, приводят в пример... И само собой, разумеется, что кинематографисты никак не могли пройти мимо них.
Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен.
Столетняя фильмография о Троянской войне
Так, по мотивам известных трудов Гомера, описывающих Троянскую войну, за последнее столетие было снято немало примечательных работ. Стоит заметить, что эта легендарная история о Троянской войне привлекала постановщиков еще с времен немого кино. И совершенно неудивительно, что большая часть фильмов была построена вокруг образа виновницы многолетней войны - царицы Спарты прекрасной Елены. По хронологии первым фильмом была кинолента "Елена", экранизированная в Германии в 1924 году. Далее последовали: "Частная жизнь Елены Троянской" (Великобритания, 1927), "Возлюбленная Париса" (Франция-Италия, 1954), "Елена Троянская" (США-Италия, 1956), "Троянский конь. (Елена, царица Троянская)" (Италия-Франция, 1962) и опять же "Елена Троянская" (Мальта-Греция-США, 2003). Заключительным блокбасетом в этом ряду стала лента "Троя" (США, Великобритания, Мальта, 2004) режиссера Вольфганга Петерсена. Историческая драма была номинирована на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.
«Троя».
Несколько слов о сценарии
Сценарий для исторической драмы «Троя» написал начинающий писатель Дэвид Бениофф, по роману которого был снят фильм «25-й час». В основу своей работы Дэвид заложил эпическую поэму древнегреческого поэта Гомера «Илиада» и другие его произведения Троянского цикла. Невзирая на некоторые расхождения с первоисточниками, ставка, по настоянию режиссера, была сделана на зрелищность и эпичность происходящего, а отнюдь не на достоверность исторических фактов.
Кратко о сюжете исторической кинодрамы
События, представленные в кинодраме, переносят нас в 13 век до нашей эры, а если быть точнее, то во времена, когда Троя находилась на самом пике своего могущества и никак не ожидала, что ей может грозить опасность. А беду и страдания, как вы уже знаете, в Трою принесла женщина.
Питер О'Тул (владыка Трои - Приам), Орландо Блум (Парис), Дайана Крюгер (Елена). Кадор из к/ф «Троя».
Согласно легенде, троянский царевич Парис, влюбившись в прекрасную царицу Спарты Елену, тайно увозит ее в Трою. Разъяренный супруг царицы Менелай обращается за помощью к своему брату, могущественному ахейскому царю Микену Агамемнону, который уже давно ждал предлога - раз и навсегда покорить Трою.
Микен Агамемнон и Менелай.
Собрав полчища воинственных греков, а также призвав на помощь отряд воинов легендарного и непобедимого Ахилесса, Агамемнон с войском на сотнях кораблях отправился к стенам Трои, чтобы отомстить за честь брата и удовлетворить свои амбиции. Так началась великая война народов, навсегда вошедшая в историю.
Ахиллес.
Получив решительный отпор, греки после длительной и безуспешной осады прибегли к хитрости: они соорудили огромного деревянного коня, оставили его у стен Трои, а сами сделали вид, что уплывают от ее берегов. Внутри коня был спрятан отряд из лучших воинов. Изобретение этой уловки приписывают Одиссею, хитрейшему из вождей греков. Троянцы, опьяненные окончанием войны, втащили коня в город, посчитав его своим военным трофеем. Ночью греки вылезли из пустотелого коня, перебили охрану, и впустили в город вернувшиеся войска Агамемнона. Которые и выжгли Трою дотла.
Бюджет киноленты
Фильм «Троя» (2004) располагал бюджетом в 175 миллионов долларов. При этом кассовые сборы от проката фильма по всему миру составили 497 миллионов долларов.
Киноэпопея стоит под номером 22 в списке самых дорогих фильмов. И что любопытно, более 73% средств от проката было собрано за пределами США. Фильм занял 60-ю ступень в списке среди самых кассовых фильмов всех времен.
Съемочные площадки «Трои»
Бред Питт и режиссер Вольфганг Петерсен.
Планировалось, что весь съёмочный процесс будет проходить в Лондоне, на Мальте, а масштабные батальные сцены в Марокко. По запланированному графику съемки должны были закончиться в течение трех месяцев - с апреля по июнь 2003 года. Однако теракты, всколыхнувшие марокканский город Касабланку, а также надвигающаяся война с Ираком вынудила руководство картины внести коррективы. Работы по сооружению декораций древней Трои, на фоне которой должны были быть отсняты сражения противоборствующих сторон, перенесли из Марокко в Мексику.
По итогу в Лондоне были сняты все павильонные сцены. На Мальте - сцены, происходящие внутри Троянских стен. В форте «Рикасоли» были построены непосредственно для съемок основные декорации фильма - город, ворота, царский дворец. А в мае 2003 года решающие батальные сцены фильма были отсняты уже на Американском континенте. Все сражения между греками и троянцами были отсняты на пустынном пляже в нескольких километрах от мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас.
Массовка, созданная путем компьютерной программы
Троя (2004). Кадры из фильма.
К слову сказать, в качестве статистов-воинов были наняты мексиканцы, выглядящие как жители Средиземноморья, а также болгарские атлеты из Национальной спортивной академии в Софии, которые использовались для съёмок сражающихся воинов крупным планом. Когда же снимали массовку, в сражениях были задействованы несколько тысяч вооруженных и одетых в военные атрибуты статистов, которых позже «умножили» при помощи компьютерной программы до необходимых масштабов. То же самое было проделано и с греческими кораблями.
Легендарный Троянский конь
Троянский конь.
Очень важным атрибутом декораций кинофильма являлся и троянский конь. Он был собран из стальных свай и стекловолокна, имел высоту 11,4 метра и весил 11 тонн. Чтобы транспортировать громадное сооружение к месту назначения его разобрали на части и затем снова собирали. После съемок этот конь немало попутешествовал по миру: побывав на Мальте и в Мексике, позже его доставили в Берлин и установили на Потсдамской площади. Простоял конь там до премьеры фильма в мае 2004 года. Затем его переправили в Японию в качестве рекламной кампании. И, наконец, троянский конь нашёл своё пристанище в Турции в городе Чанаккале, что в 30 километрах от развалин исторической Трои. Он стал популярной достопримечательностью для туристов, посещающих Турцию.
Отказ от съемок в Турции
Любопытен еще один факт, связанный с этой страной, произошедший незадолго до начала съемок. Как только стало достоверно известно о начале съемок «Трои», турецкое правительство тут же проявило свою заинтересованность. Через Министерство Культуры Турции оно предложило руководителям проекта снимать масштабную историческую киноэпопею в Канаккале, где находятся развалины реальной Трои. Однако, кинокомпания Уорнер Бразерз наотрез отказалась. Тогда турки предложили хотя бы премьеру фильма провести в Турции. Однако премьера широкомасштабного блокбастера была проведена в Берлине, где, к слову, хранится золото Шлимана, вывезенное когда-то из Трои.
Развалины древней Трои.
Непредвиденное
Отступление от первоначального плана работы над фильмом очень дорого обошлось создателям картины. Буквально за один месяц, проведенный в Мексике, съемочной группе пришлось пережить два урагана. Один из которых, именуемый ураган Марти, буквально сдул стены Трои, возведенные накануне на побережье океана в качестве декораций. В результате пока восстанавливали сооружения, съёмки были отложены на целых три месяца.
Мистическая травма Брэда Питта
Брэд Питт в роли Ахиллеса.
Но и это было еще не все. Незадолго до того как природная стихия нарушила график съемок, Брэд Питт, исполнявший роль Ахиллеса травмировал ахиллово сухожилие. Многие сочли это мистическим знаком. Ведь именно попадание стрелы в эту часть стопы и стало причиной гибели отважного воина, согласно первоисточнику Гомера. Поэтому и сцену, в которой Гектор и Ахиллес сошлись в последнем поединке, пришлось снимать также спустя несколько месяцев, когда Бред полностью восстановился после травмы.
Без дублеров
Брэд Питт (Ахиллес). / Эрик Бана (Гектор).
К слову, поединок Ахилла (Брэд Питт) с Гектором (Эрик Бана) явился кульминационным эпизодом картины, заставившим зрителей, затаив дыхание, следить за его ходом. Разумеется, что превосходство Ахилла с самого начала было настолько очевидным, что все симпатии публики были на стороне Гектора, обреченного на верную гибель.
И что любопытно, во время всех столкновений, как на поле брани, так и в поединках Брэд Питт и Эрик Бана не пользовались дублерами. А для того, чтобы к моменту съемок быть в превосходной физической форме, оба актера начали усиленные тренировки за полгода до того. Помимо всего прочего Эрику Бану пришлось научиться управлять лошадью и уверенно держаться в седле.
Актерский состав исторической драмы
Бред Пит(Ахиллес), Эрик Бана(Гектор), Орландо Блум (Парис).
И все же, главное, что привлекает в фильме - это звездный актерский состав. Здесь вам Бред Пит(Ахиллес) и Эрик Бана(Гектор), Орландо Блум (Парис) и Брайан Кокс (Агамемнон), Шон Бин (Одиссей) и конечно же великолепный Питер О'Тул (владыка Трои - Приам), а так же харизматичный Брендан Глисон (Менелай). Помимо них в фильме снялись и дебютант Гаррет Хедлунд (Патрокл) и малоизвестная актриса Дайана Крюгер (Елена), ставшие звездами после выхода картины на широкие экраны.
Сэффрон Бэрроуз в роли Андромахи. / Роуз Бирн в роли Брисеиды.
Яркие и впечатляющие также второстепенные женские роли в исполнении Роуз Бирн (Брисеида) и Сэффрон Бэрроуз в скромной роли Андромахи, которая оказалась самой выразительной среди женских образов. Поэтому остается лишь удивляться, как режиссеру Вольфгангу Петерсону удалось подобрать такой великолепный состав актеров для своего фильма.
Роль Елены Троянской
Дайана Крюгер в роли Елены Троянской.
Любопытным фактом явилось то, что режиссер Петерсен, приступая к работе над картиной, хотел избежать заезженных штампов и задумал обойтись не только без богов, которые, по его мнению, лишь утяжеляли сюжет, но и без прекрасной Елены. И тем самым создать героико-пафосный фильм о мужской доблести и чести, отваге и братстве.
Парис и Елена Троянская.
Однако руководство студии категорически высказалось против. Не помогли даже доводы Петерсена, что не он сможет подобрать актрису, которая бы на все 100 отвечала ожиданиям зрителей. Режиссеру пришлось отступить, но при этом он выбрал на эту роль малоизвестную немецко-американскую актрису Дайану Крюгер, которой по условиям контракта пришлось прибавить в своем весе 7 килограмм. По признанию критиков она блестяще сыграла свою роль и покорила зрительскую аудиторию.
Плюсы и минусы блокбастера Вольфганга Петерсена
Наряду с множеством плюсов, критиками отмечены и минусы картины. В первую очередь многими отмечен неудачный хронометраж. У зрителя складывается такое впечатление, что Троянская война продлилась в лучшем случае не больше месяца. Хотя по источникам известно, что греки целых десять лет осаждали Трою.
Состав основных действующих лиц упрощен до минимума. Из многочисленных детей троянского царя Приама остались только сыновья Гектор, Парис и дочь Брисеида. О ясновидящей Кассандре, предсказавшей гибель Трои, здесь - ни слова.
«Троя» (2004)
Отошел Петерсон от гомеровской поэмы, когда снимал и гибель Ахиллеса. Также в сюжете картины изменена гибель Агамемнона, который по мифу должен умереть от рук неверной жены и ее любовника. Вопреки Гомеру в фильме Гектор убивает Менелая и Аякса. И этот перечень расхождений можно перечислять довольно долго.
Тем не менее, мифологический эпос, вобравший в себя множество источников, также сохранил противоречивые факты, что позволяет в некоторой степени реконструировать историю Троянской войны на любой лад.
Падение Трои (2018).
И наконец, хотелось бы отметить, что "Троя" Вольфганга Петерсена не закрыла тему "Илиады" в кино. В 2018 году кинематографистами Великобритании был снят мини-сериал "Падение Трои", состоящий из восьми серий. Режиссёрами фильма выступили Оуэн Харрис и Марк БрозелИ.
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