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Тогда и сейчас: как выглядели первые прототипы привычных сегодня технологий



Порой идеи отдельных технологий и изобретений приходят в голову их авторам слишком рано, а потому их детища намного опережают свое время. А когда спустя годы к ним снова возвращаются, и они прочно входят в повседневное использование человеком, уже практически никто не помнит, каким образом предметы появились и какой вид тогда имели. Вашему вниманию ранних прототипов современных передовых технологий, которые поражают своим внешним обликом.

1. RouteFinder - предок GPS


Трудно представить, что сто лет назад так выглядел навигатор. /Фото: geektech.me

Трудно представить, что сто лет назад так выглядел навигатор. /Фото: geektech.me

 

В 1920 году презентовали Routefinder Plus Fours, который, по сути, можно назвать ручным «навигатором». По виду он был похож на наручные часы, однако вмещал в себя бумажные карты и пару деревянных ручек, которые нужно было вращать вручную. Водитель использовал определенную карту, в зависимости от направления своего движения.

2. Iter Avto - первый автомобильный навигатор


Мало кто знает, как именно произошла эволюция навигатора. /Фото: consent.yahoo.com, tehno.guru

Мало кто знает, как именно произошла эволюция навигатора. /Фото: consent.yahoo.com, tehno.guru


Десятилетие спустя, в 1930 году, на смену наручному навигатору пришел первый первый в мире полноценный автомобильный прибор под названием Iter Avto. Принцип его работы следующий: карта выводилась на экран и менялась в зависимости от скорости, на которой едет машина. Конечно, навигатор пользовался бумажными картами, а механизм действует схожим образом с механическим спидометром. Однако у такой технологии был один серьезный недостаток: если водитель случайно повернет не в ту сторону, то приходилось вручную менять карту, а за рулем делать это было весьма трудно и нужно было останавливаться.

3. FaceTime из пятидесятых


Не самый привычный вариант знакомой технологии из прошлого. /Фото: dailymail.co.uk

Не самый привычный вариант знакомой технологии из прошлого. /Фото: dailymail.co.uk

 

В вырезке из одного американского журнала 1956 года, была информация о будущем телефонов. Статья раскрывает особенности прибора для разговоров, как бы сейчас сказали, онлайн, хотя по неизвестным причинам распространения он не получил. Так, гаджет был способен распознавать голоса, а также производить цветные видеозвонки с тональным набором кнопок. Кроме того, на таком телефоне можно было смотреть телевизор.

4. Ранняя модификация Skype


Оказывается, первый Skype придумали довольно давно. /Фото: pinterest.com

Оказывается, первый Skype придумали довольно давно. /Фото: pinterest.com

 

Середина двадцатого века была богата на попытки воплощения футуристических мечтаний в отрасли технологий. Так, была придумана первая вариация приложения Skype. Судя по сохранившимся фотографиям и обрывкам информации, для осуществления видеозвонка требовался отдельный гаджет, а картинка была только черно-белой. Однако технология оказалась не ко времени: популярности она не получила и появилась в массовом употреблении гораздо позже.

5. «Fiske» - первая попытка создать электронную книгу


Поразительная трансформация для технологии электронной книги. /Фото: p-dpa.net, wikiрedia.org

Поразительная трансформация для технологии электронной книги. /Фото: p-dpa.net, wikiрedia.org

 

Кто бы мог подумать, что впервые попытались придумать замену бумажной книге почти сто лет назад. Так, в 1922 году была презентована «Машина для чтения Фиске» - гаджет для чтения текстов, изобретенный, как ни странно, контр-адмиралом Брэдли Фиске. Предполагалось, что помимо замены книг гаджет также сделает ненужными очки для чтения. А тексты для машинки изготовлялись с помощью микрофотокопирования печатного оригинала.

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