Самые уютные города мира

Города, в которых и глазам приятно находиться, и душе не скучно. Они не претендуют на звание столиц и мегаполисов, а некоторые названия вы, может, услышите впервые в жизни, но «ощущения» от них остались со мной на всю жизнь. Некоторые из них шумны, в некоторых тишина разлита в воздухе. Многие из них объединяет несколько факторов: историческая застройка, небольшой или, наоборот, большой Старый город, малая численность населения и то, что все эти красоты покрывает охрана ЮНЕСКО. Последнее, увы, неминуемо ведет к потоку туристов.



Но даже несмотря на этот пункт — это Города, в которых есть своя атмосфера, у которых есть свое лицо, долгое послевкусие и мое вечное желание вернуться в них



Потоси (Боливия)

Ростов Великий (Россия)

Эс-Сувейра (Марокко)

Порту (Португалия)

Сиена (Италия)

Яншо (Китай)

Ришикеш (Индия)

Рига (Латвия)

Плёс (Россия)

Оахака (Мексика)

Даянь. Старый город Лицзяна (Китай)

Куско (Перу)

Сан-Кристобаль (Мексика)

Картахена (Колумбия)

Джогьякарта (Индонезия)

Варанаси (Индия)

Бхактапур (Непал)

Бухара (Узбекистан)

Брюгге (Бельгия)

Тбилиси (Грузия)

Антигуа-Гуатемала (Гватемала)