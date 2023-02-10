Как быстро накачать мощную грудь

Мощная грудь, на равне с развитой мускулатурой плечевого пояса и спины, создает образ той самой классической мужской фигуры, добиться которую мечтает в спортзале каждый. Вот только задача эта не так проста, как видится подавляющему большинству новичков, старательно выжимающих непомерные веса в укор другим упражнениям. Сегодня мы расскажем о нескольких правилах и даже хитростях, которые помогут вам накачать мощную грудь максимально быстро.









Мышцы не растут

Правила жима

Делаем форму

Простейшая программа

Разминка и заминка