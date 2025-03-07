Обычаи морских народов, которые кажутся странными сухопутным жителям: Поморы, баджао и др

Баджао







Семейная лодка баджао. Фотография Торбена Веннинга.

А ещё женщина баджао ходят в специальной обсыпке, защищающей кожу лица от огрубения. Фотография Торбена Веннинга.

Яганы

На фотографиях европейцев яганы часто завёрнуты в шкуры даже летом, потому что так их просили позировать ради приличий.

Яганы с малых лет привыкали сидеть и лежать, скорчившись.

Поморы

В России все знали, что поморов задирать не надо: ходили легенды, что двух ударов мужского кулака хватит, чтобы убить человека. И те же самые страшные поморские мужики заботливо возились с малышами и варили им кашку.

Групповой портрет поморов.