Почему распался брак главного красавца мирового кино Алена Делона и его единственной законной жены

В 2021 году не стало Натали Делон, актрисы и единственной женщины, которой удалось женить на себе признанного ловеласа Алена Делона. Он был едва ли не первым мужчиной, с которым она познакомилась в Париже, а Натали может похвастаться тем, что из множества женщин в жизни известного актёра, она одна стала его официальной женой.
Неромантичное знакомство
Натали Бартелеми. / Фото: www.vilingstore.net
До того, как появиться в Париже летом 1962 года, Натали Бартелеми жила в Касабланке. Она успела побывать замужем, родить дочь и расстаться с мужем. Двадцатилетняя Натали мечтала стать актрисой и отправилась в Париж, ещё не зная о том, что скоро она покорит сердце одного из самых красивых мужчин в мире.
В Париже Натали остановилась в отеле, и однажды приятель попросил её о небольшой услуге: сыграть в клубе роль его возлюбленной, чтобы вызвать ревность у подружки. Натали легко согласилась и блестяще исполнила свою роль. Но когда девушка захотела забрать сумочку, брошенную на один из стульев, то не смогла найти её. На стуле сидел какой-то незнакомец, отказавшийся встать, когда Натали вознамерилась отыскать свою пропажу.
Ален Делон. / Фото: www.newphoenix.ru
Вспыльчивая и довольно импульсивная Натали его весьма ощутимо пнула, отпустила в адрес красавца несколько крепких ругательств и гордо удалилась. В отеле она вознамерилась было уже лечь спать, когда всё тот же приятель предложил ей просто пойти послушать джаз.которого она удостоила болезненного пинка. Изрядная степень опьянения не давала ему сконцентрироваться, а после известный актёр (Натали его к тому моменту уже узнала) почувствовал себя совсем уж плохо, его даже стошнило. Впрочем, она не осталась в долгу.
Ален Делон и Натали на съёмках фильма «Самурай». / Фото: www.pinterest.pt
Но отказать Алену Делону, попросившего доставить его домой, она не смогла. В отель в тот вечер она уже не вернулась. Потом Ален Делон и Натали Бартелеми уже не расставались. Натали, как и всему миру, было известно об отношениях Делона с Роми Шнайдер, но она в то время снималась в Америке. Ей это никак не мешало, как не мешало и самому Алену Делону.
Ален и Натали Делон. / Фото: www.pinterest.ru
Они вообще были очень похожи: оба вспыльчивые, своенравные, свободолюбивые и независимые. Но Натали оказалась ещё и нетерпелива. Она не совсем потеряла голову от своего романа с красавцем-актёром, а спустя какое-то время даже поставила ему условие: либо он всецело принадлежит ей, либо они просто разбегаются в разные стороны. Поставив ультиматум, девушка меньше всего ожидала услышать предложение руки и сердца, хотя уже и носила под сердцем сына возлюбленного. С 13 августа 1964 года Натали официально стала носить фамилию супруга, а уже 1 октября осчастливила Делона появлением на свет малыша Энтони.
Нервный брак
Ален и Натали Делон. / Фото: www.yandex.net
Жизнь с известным актёром мало была похожа на романтическую сказку. Всё же они были слишком похожи, а потому с удовольствием закатывали друг другу скандалы. Громкие, драматические, с разорванной одеждой, нецензурной бранью и битьём посуды. Урезонивать супругов частенько приходилось няне малыша Энтони, строгой мадам Лулу, но повлиять на эмоциональных молодых родителей она никак не могла.
Ален и Натали Делон с сыном. / Фото: www.pinimg.com
Те с завидным постоянством устраивали семейные сцены, а однажды Натали даже выстрелила из дамского револьвера в замочную скважину спальни. Ален Делон заперся там и на призывы супруги открыть дверь сохранял ледяное молчание. Пуля рикошетом отлетела в витражное стекло, разбив его вдребезги, а соседи, разбуженные шумом, тут же вызвали полицию. Ален и Натали долго убеждали стражей порядка в том, что выстрел произошёл по досадной случайности. После отъезда полицейских супруги мгновенно помирились.
Ален и Натали Делон. / Фото: www.topnews.ru
Даже когда Ален Делон и его супруга не ссорились, они постоянно попадали в разные истории. Они всё время кого-то разыгрывали и над кем-то подшучивали. Если же окружающие не понимали вылитого на них с балкона ресторана вина, то вполне могла завязаться драка.
По признанию Натали, она не была примерной женой: кормила супруга она одними спагетти, а на справедливые укоры и вовсе перестала готовить. Их брак держался исключительно на страстях и нервах. Естественно, долго просуществовать он просто не мог.
Ален и Натали Делон с сыном. / Фото: www.yandex.net
Однажды на вечеринке в честь Алена Делона супруги познакомились с американским актёром Чарльзом Бронсоном. Он явно проникся симпатией к Натали, несмотря на дружеские отношения с самим Делоном. Натали даже не была слишком против интрижки с Бронсоном, но сам актёр сумел вовремя остановиться, не желая, видимо, из-за мимолётного увлечения потерять расположение её мужа.
Впрочем, брак актёров распался и без его участия. Жить в постоянном напряжении, когда в доме полностью отсутствует какой-либо намёк на спокойствие, было просто невозможно.
Врозь и вместе
Натали Делон. / Фото: www.lataille.fr
В 1968 году супруги оформили развод. С тех пор в жизни каждого из них были свои любовные приключения. Натали вовсе не скучала в одиночестве. Однажды, во время съёмок в фильме «Синяя борода» с Ричардом Бёртоном в главной роли, девушке даже пришлось спасаться бегством от назойливого воздыхателя.
Несмотря на то, что рядом с актёром почти неотлучно находилась его жена, несравненная Элизабет Тейлор, Бёртон умудрился влюбиться в Натали, игравшую вторую жену главного героя. Ричард Бёртон буквально преследовал Натали и даже обещал ради неё развестись с женой. Правда, девушка вовсе не была влюблена, а потому пылкие признания знаменитого актёра её не трогали.
Ричард Бёртон и Элизабет Тейлор. / Фото: www.weddbook.me
Тот мог заявиться к предмету своего обожания в изрядном подпитии и в любое время суток. В результате Натали даже готова была отказаться от съёмок, но продюсерам картины всё же удалось убедить актёра дать слово не трогать Натали Делон. Впрочем, когда она узнала Бёртона поближе, то даже пожалела его, сочтя очень одиноким человеком.
А вот с Миком Джаггером и его женой Бьянкой Натали дружила и даже была свидетелем на их свадьбе.
Фотографию родителей разместил 11 января 2021 года на своей странице в социальной сети Энтони Делон, снабдив подписью: «Непрерывная любовь. 53 года спустя». / Фото: www.instagram.com
Сумела она сохранить и дружеские отношения с Аленом Делоном, даже поле развода они снимались вместе в кино и очень тепло общались. Когда в 2019 году актёр попал в больницу с инсультом, у постели его дежурили бывшая жена Натали и их общий сын Энтони вместе с младшими детьми Алена Делона. Даже Рождество в этом году бывшие супруги встречали вместе.
А 21 января 2021 года Натали Делон скончалась от онкологического заболевания.
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