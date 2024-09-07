Скальный город Меса-Верде: место, хранящее тайны доколумбовой Америки

Древний город Меса-Верде, который сейчас является Национальным парком, предлагает интригующий взгляд на жизнь предков пуэбло, живший на юго-западе Колорадо более 700 лет назад. В парке находится более 4 тысяч известных археологических памятников, в том числе уникальные башни, культовые сооружения и жилища, вырубленные в скалах коренными американцами в доколумбовый период.
Mesa Verde National Park – археологическая достопримечательность, занимающая более 200 кв. км живописной территории (штат Колорадо, США). | Фото: visitmesaverde.com.
Древние индейские племена стали обживать отвесные стены каньона Чако 1,5 тыс. лет назад (Mesa Verde National Park, США). | Фото: adventurousway.com.
Чтобы представить, какой была жизнь 700-1500 лет назад у коренных народов Америки, стоит отправиться в штат Колорадо, точнее сказать, в Национальный парк Меса-Верде, на территории которого сохранилось более 4 тыс. древних археологических памятников. Самым примечательным местом парка является одноименное поселение, высеченное в скале, где много веков назад нашли пристанище пуэблоанцы – предки древних индейских племен на юго-западе США, объединенных общими сельхозугодиями и религиозными обычаями.
Таким в 1891 году увидел Меса-Верде Густав Норденшельд – шведский ученый-минералог (Mesa Verde National Park, США). | Фото: ru.wikipedia.org.
Древние пуэблоанцы научились возводить настоящие архитектурные комплексы внутри природных ниш каньонов (Mesa Verde National Park, США).
Примечательно: На юго-западе штата Колорадо на высоте 2,6 тыс. метров над уровнем моря плато площадью более 200 кв. км, изрезанное глубокими каньонами, стало обителью для древних индейцев, которые появились в этих местах приблизительно в 9500 г. до нашей эры. Изначально они строили примитивные дома ямного типа, охотились и собирали ягоды, затем научились выращивать скот, злаковые, бобы и кабачки. Начиная с 750 г. н. э. племена, объединенные общим укладом жизни и религией, стали строить наземные жилища, имеющие вертикальные стены и плоские крыши, которые соединялись в длинные ряды. Археологи называют эту эпоху периодом Пуэбло I.
На плато каньона сохранились руины Храма солнца – древнейшей обсерватории на территории Соединенных Штатов (Mesa Verde National Park). | Фото: uncovercolorado.com.
Между 1000 и 1150 гг., в эпоху Пуэбло II, древние индейцы стали перемещать свои жилища с вершин плоскогорья в ниши в стенах каньона Чако, образованные природными процессами. В этот период появились настоящие дома с комнатами стандартных размеров – 1,8 на 2,4 метра (позже 3х4 м), которые высекались в скальной породе. Как правило, пуэблоанцы располагали свои дома на южных и юго-западных склонах, которые в зимнюю пору лучше прогревались. На вершинах же холмов продолжали выращивать сельскохозяйственные культуры, в основном это была кукуруза.
Благодаря тому, что ниши находились на значительной высоте дополнительных укрепительных сооружений древние пуэблоанцы не строили (Mesa Verde National Park, США). | Фото: nationalparkreservations.com.
По сведениям редакции Novate.ru, в эпоху Пуэбло III (1150—1300 гг.) начался наибольший расцвет, который ознаменовался крупномасштабным строительством. В этот период с песчаника вырубали башни, строили многостенные и многоэтажные здания, а также целые поселения с жилыми помещениями, мастерскими, складскими камерами и скотными дворами.
Предположительная планировка, сделанная археологами после тщательного изучения руин древнего города Cliff Palace (Mesa Verde National Park). | Фото: ru.wikipedia.org.
Стоит отметить, что самый большой скальный объект, такой себе жилой комплекс древности, имеет название Cliff Palace. Это длинный многоярусный дом, состоящий из 217 комнат и 23 кив (культовые сооружения древних индейцев южной части США), где проживало около 250 человек. Комплекс Cliff Palace не высекался из монолитной скалы, а строился по принципу многоэтажных домов, только без фасадов, поскольку каждый последующий этаж отступал от нижнего, углубляясь внутрь, создавая при этом ряд террас на каждом уровне, а задняя часть помещений, углублялась в породу. В итоге получалось ступенчатого вида городища, в которые можно попасть лишь по приставным лестницам.
Добраться в любое скальное поселение или дом можно только по приставной лестнице (Mesa Verde National Park, подъем в «Балконный дом»).
Своеобразной была и организация перемещений. Вход в помещения первого этажа, который не предусматривал ни окон, ни дверей, осуществлялся по наружной лестнице, при этом он располагался на крыше. Жителям приходилось спускаться в помещение через отверстие, прорезанное в потолке. В комнаты на втором этаже можно было попасть через традиционные дверные проемы, переходы и галереи. На последующие же ярусы поднимались с помощью лестниц, ведущих к отверстию на крыше/потолке некоторых помещений. Такая организация жилищ сделала поселения практически неуязвимыми, и дополнительных укреплений не требовала. В случае опасности нападения чужаков нужно было вовремя убрать лестницу, и враг никак не мог попасть внутрь скального населенного пункта.
Стены и перегородки пуэблоанцами выкладывались из песчаника и камней, подогнанных плотно друг к другу (Mesa Verde National Park, США).
Чтобы отделить одно помещение/жилище от другого, складывали стены, используя обтесанный вручную песчаник или другой природный камень, который можно было отыскать на берегу реки. При этом древние мастера уже применяли связующие растворы (глина, зола, известь, сухая трава) для кладки стен, а перекрытием служили деревянные балки. Далее готовые стены оштукатуривали или высекали орнаменты и рисунки, которые представляют особый интерес для исследователей.
Культовое сооружение киву представляет собой углубление круглой или квадратной формы (Mesa Verde National Park, США). | Фото: nationalparkreservations.com.
В киву на полу всегда имелось отверстие сипапу, символизирующее портал (Mesa Verde National Park, США).
Касательно же 23 культовых сооружений, то они представляют собой круглые помещения (более поздние киву были квадратными) ниже уровня земли, в которых предусмотрены сипапу – отверстие в полу, символизирующее портал, через который древние предки народов пуэбло появились на земле. Учитывая значительное количество религиозных объектов, исследователи сделали вывод, что Cliff Palace являлся культурным центром древней цивилизации. Хотя одним из самых значимых объектов, обнаруженных в этом комплексе, считается большая квадратная башня, достигающая потолка каменного свода. 8-метровая башня не сохранилась бы до наших дней, если бы в XIX веке не начались реставрационные работы и ее полностью не восстановили.
«Длинный дом» – второй по величине жилой комплекс, высеченный в отвесной скале каньона (Mesa Verde National Park, США). | Фото: nationalparkreservations.com.
Кстати сказать, это не единственный крупный комплекс, объеденный одной скалой. Второй по величине древний объект – «Длинный дом», который состоит из 150 комнат и 21 кивы. Ученые предполагают, что в нем жила община 100-150 человек. Примечательным является и 45-комнатный «Балконный дом», высеченный на высоком выступе, в который можно попасть только с помощью 10-метровой приставной лестницы, ведущей к узкому 4-метровому туннелю, проложенному в расщелине утеса. Во все времена преодолевали его ползком (и современным искателям приключений тоже приходится это делать).
На каждый уровень жители скальных поселений попадали с помощью лестниц (Mesa Verde National Park, США). | Фото: uncovercolorado.com.
Хотя крупные скальные комплексы, все же являются исключением. Значительная часть вырубленных в каньоне жилищ, а это более 600 домов, имеет до 5 комнат, при этом они территориально относятся к одному поселению, которые конкистадоры, прибывшие в Северную Америку, называли пуэбло (деревня, поселение).
Скальные дома, благодаря углублению в породу служили гораздо дольше, нежели те конструкции, которые возводились предками. Это обстоятельство позволяло вести оседлый образ жизни сразу нескольким поколениям, а накопленный опыт и знания отражались в изобретении новых способов строительства, усовершенствовании орудий труда, методов выращивания зерновых и бобовых, а также появлению культурных традиций, просматриваемых в оформлении жилищ и предметов быта (сохранилась роспись сложными орнаментами на стенах и глиняных горшках).
Национальный парк Меса-Верде является самым значимым археологическим памятником, который в 1978 г. был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (штат Колорадо, США).
Колонисты открыли это место в конце XIX века, хотя местные племена многие века подряд наведывались в Меса-Верде на охоту. После того как стало известно о древней находке, искатели старины направились в эти края за артефактами, что заставило правительство принимать более жесткие меры для сохранности археологической достопримечательности. В 1906 году по указу Конгресса США, который поддержал президент Теодор Рузвельт, огромную территорию, окружающую древнейший в США памятник археологии, признали Национальным парком Меса-Верде (Mesa Verde National Park). Его не только охраняли на государственном уровне, но и активно велись исследовательские и восстановительные работы, что позволило превратить его в туристическую достопримечательность, которую ежегодно посещает до миллиона людей со всего мира.
