Ломаем стереотипы: 10 консервов, которые полезнее свежих продуктов

Сюрпризы на кухне: 10 самых полезных и питательных консервированных продуктов
Многие думают, что еда, приготовленная из свежих продуктов, не идет ни в какое сравнение с консервированными ни по количеству питательных веществ, ни по вкусовым характеристикам. Но консервы занимают в нашей жизни всё равно не самое последнее место..
Удивительно, но современные технологии способны сегодня в консервированных продуктах сберечь питательные вещества, в то время как во время приготовления блюд из свежих продуктов в процессе тепловой обработки большая их доля разрушается. Кроме того, консервы можно хранить длительное время, что тоже выгодно, так как неиспользованные вовремя свежие продукты приходится выбрасывать.
10. Консервированные помидоры
Консервированные помидоры
Помидоры известны большим содержанием ликопина, каротиноидного пигмента, мощного антиоксиданта, который, как считают эксперты, обладает противораковыми свойствами. Кроме того, в помидорах содержится много витамина С и пектина, поэтому они очень полезны для здоровья. Помидоры – универсальный продукт, без добавления которого не обходится приготовление многих блюд. Консервированные помидоры – относительно дешевый продукт.
9. Консервированная копченая скумбрия
Консервированная копченая скумбрия
Если обыкновенную копченую скумбрию трудно назвать здоровой пищей, то консервированная рыба, прошедшая специальную обработку, просто кладезь протеина. Как и в любой другой рыбе, в скумбрии много полиненасыщенных жиров омега-3 очень полезных для волос и ногтей. Соединяем скумбрию с плавленым сырком, молотым черным перцем и получаем отличный питательный паштет на бутерброд.
8. Консервированные сардины
Консервированные сардины
Сардины очень полезны для человека. В их печени содержится достаточное для человека количество витамина В12. Этот витамин поддерживает работу сердца и обеспечивает энергией. Отдавать предпочтение лучше не сардинам в томате, а в воде или масле, так как в этих консервах низкий уровень содержания натрия.
7. Консервированный лосось
Консервированный лосось
В мясе лосося высокое содержание омега-3 и протеинов. В небольшой консервной банке находится большое количество полезных веществ. Рыбные консервы содержат и рыбные кости, прошедшие достаточную тепловую обработку для безопасного употребления. Это источник кальция. Добавляем лосось в салаты или делаем из него паштет на бутерброды.
6. Консервированный тунец
Консервированный тунец
В порции консервированного тунца, 185 г, содержится всего 140 калорий, большое количество витамина В12 и 30 г протеина. Применение консервы безгранично. Можно приготовить паштет на бутерброд, добавить её в запеканку, салат, соус для пасты и съесть просто из банки с овощами.
5. Консервированная чечевица
Консервированная чечевица
Если принято решение снизить уровень холестерина в организме, то на помощь придет чечевица. Содержание клетчатки, витамина В и протеинов в ней благотворно влияет на стабилизацию работы обменных процессов, снижает уровень сахара в крови. В консервной банке чечевицы содержатся всего 90 калорий, что делает её незаменимым продуктом при диете.
4. Консервированная фасоль
Консервированная фасоль
Консервированная фасоль очень полезна. В ней содержится клетчатка, протеин растительного происхождения, железо и влияющий на состояние памяти витамин В1. Фасоль можно употреблять людям, страдающим диабетом или гипогликемией, так как в ней нет сахарозы. Незаменимым продуктом она станет для вегетарианцев или просто желающим ограничить употребление мяса.
3. Консервированная тыква
Консервированная тыква
Когда речь идёт о консервированной тыкве, имеется в виду не готовая начинка для пирогов с высоким содержанием сахара, а консервированная мякоть тыквы с низким содержанием калорий и жира. В ней немного воды по сравнению с сырой, много полезных веществ, включая 500% суточной дозы витамина А, железо и 10% суточной дозы витамин С.
2. Консервированные моллюски
Консервированные моллюски
Если нет аллергии, то консервированные моллюски станут отличным источником цинка и протеинов; эти компоненты отвечают за состояние иммунной системы. Кроме того, в них высокое содержание железа, которое предупредит появление анемии у того, кто не ест красное мясо. В моллюсках содержатся и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, калий, магний и фосфор.
1. Консервированное кокосовое молоко
Консервированное кокосовое молоко
Есть серьёзная причина, почему кокосовое молоко часто употребляют жители азиатских стран, Карибского региона и Америки. В нём содержатся полезные жиры, оно обладает антибактериальными свойствами и снижает угрозу заболевания раком. При приготовлении выпечки коровье молоко можно заменить на кокосовое.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии