Многие современные режиссеры предпочитают компьютерной графике натурные съемки, справедливо рассуждая, что нарисованные пейзажи будут выглядеть на экране не так живо, как настоящие. А у тех, кто снимал фильмы до распространения компьютеров, попросту не было другого выхода. Вот для чего на съемочных площадках строились настоящие города, сказочные горы или волшебные башни. У всех этих удивительных мест есть одна общая особенность — все они созданы в миниатюре и выглядят словно игрушечные.
Властелин колец: Братство кольца
007: Золотой глаз
Отель «Гранд Будапешт»
Побег из Нью-Йорка
Начало
Бэтмен
Живая мертвечина
Паранорман, или Как приручить зомби
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Супермен
Возвращение Супермена
Пятый элемент
Гарри Поттер и философский камень
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Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов
Многие современные режиссеры предпочитают компьютерной графике натурные съемки, справедливо рассуждая, что нарисованные пейзажи будут выглядеть на экране не так живо, как настоящие. А у тех, кто снимал фильмы до распространения компьютеров, попросту не было другого выхода. Вот для чего на съемочных площадках строились настоящие города, сказочные горы или волшебные башни. У всех этих удивительных мест есть одна общая особенность — все они созданы в миниатюре и выглядят словно игрушечные.
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