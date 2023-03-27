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«Все включено»: как хозяева отелей обманывают своих постояльцев



Гостиницы с параметром «все включено» пользуются огромной популярностью у туристов со всего мира. Звучит красиво, однако так ли все гладко на самом деле? Ведь в конечном итоге главная задача хозяев любого отеля – заработать. Стоит ли удивляться тому, что многие, казалось бы, красивые, душевные и выгодные на первый взгляд вещь в сервисе на самом деле - хитроумные уловки.

1. Нарезанные фрукты для нагнетания аппетита


Это не просто украшение. |Фото: picklebarrelcatering.com.

Это не просто украшение. |Фото: picklebarrelcatering.com.

 

Очень часто столы отеля накрыты тарелками с красиво нарезанными фруктами и даже овощами. Делается это не только для украшения, но и для поднятия аппетита постояльцев. Нехитрая манипуляция вовсе не предмет искусства, она заставляет людей больше есть, а вместе с тем – больше тратиться.

2. Шведский стол не бесплатный



Все это уже было куплено постояльцами. |Фото: proexpress.com.ua.

Все это уже было куплено постояльцами. |Фото: proexpress.com.ua.

 

Многие граждане ошибочно полагают, что шведский стол – это абсолютно бесплатная трапеза. Суровая действительность же заключается в том, что отели, в которых предлагают данную услугу в среднем стоят существенно дороже тех, где никакого шведского стола нет и в помине.

3. «Несвежая» рыба


Большая часть морепродуктов - консервы. |Фото: rospotrebnadzor.ru.

Большая часть морепродуктов - консервы. |Фото: rospotrebnadzor.ru.

 

Лишь самые дорогие и элитные отели могут позволить себе готовить из свежей рыбы. Большинство других заведений, в том числе и не очень плохих, старается всеми силами экономить на морепродуктах. Таким образом большая часть рыбных блюд в действительности приготовлено из консервов.

4. Не форель, а акула


Акулье мясо очень похоже на форель, но при этом дешевле. |Фото: interesnoo.fun.

Акулье мясо очень похоже на форель, но при этом дешевле. |Фото: interesnoo.fun.

 

Еще одна «рыбная» уловка, на которую очень часто идут отели. Дело в том, что форель – это крайне дорогая рыбешка. Поэтому многие гостиницы для своих ресторанов закупают акулье мясо и вымачивают его в рассоле перед готовкой. После чего именно акула подается под видом форели. Неподготовленный человек разницы точно не заметит.

5. Замороженные булки


Булки зачастую разморожены. |Фото: recipeler.com.

Булки зачастую разморожены. |Фото: recipeler.com.

 

Не спешите радоваться первому впечатлению от сдобных булочек не шведском столе. Может показаться, что их только что приготовили специально для постояльцев. Однако в подавляющем большинстве случаев это вовсе не так. Как правило, сдобные булки в отелях – это замороженные полуфабрикаты.

6. Экономия электричества


Очень часто мастера специально подкручивают оборудование в номерах. |Фото: velvet.by.

Очень часто мастера специально подкручивают оборудование в номерах. |Фото: velvet.by.

 

Напитки в мини-баре очень часто плохо охлаждены вовсе не по причине того, что холодильное отделение сломалось. В большинстве случаев администрация отеля специально ставит оборудование, работоспособность которого «скручена» до минимума с целью сокращения уровня потребляемого электричества.

7. Нечистые стаканы


Нужно относится с осторожностью. |Фото: dreamstime.com.

Нужно относится с осторожностью. |Фото: dreamstime.com.

 

Если в номере есть посуда, то не поленитесь ее помыть еще раз перед использованием. Скорее всего стаканы только выглядят чистыми, но в действительности их в лучшем случае только споласкивали в холодной воде.

8. Грязное покрывало


Лучше сразу убрать покрывало. |Фото: biletik.aero.

Лучше сразу убрать покрывало. |Фото: biletik.aero.

 

Белье в отелях меняется регулярно, однако данное правило не распространяется на покрывала. Плюхаться на него – не самая лучшая идея. Хорошо если последний раз такое покрывало стирали и дезинфицировали в прошлом месяце. Чаще всего их отправляют в прачечную только после появления ярко выраженного загрязнения.

9. Ожидание – реальность


Все не так хорошо. ¦Фото: voombu.ru.

Все не так хорошо. ¦Фото: voombu.ru.

 

Не стоит на все сто процентов доверять фотографиям номеров в отелях на сайтах компаний. Чаще всего снимки делаются с наиболее удачных ракурсов, в хорошую погоду и сразу после проведения ремонта. В действительности же, номера гостиниц очень часто выглядят не так круто, как хотелось бы.

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