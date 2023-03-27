«Все включено»: как хозяева отелей обманывают своих постояльцев

1. Нарезанные фрукты для нагнетания аппетита

Это не просто украшение. |Фото: picklebarrelcatering.com.

2. Шведский стол не бесплатный

Все это уже было куплено постояльцами. |Фото: proexpress.com.ua.

3. «Несвежая» рыба

Большая часть морепродуктов - консервы. |Фото: rospotrebnadzor.ru.

4. Не форель, а акула

Акулье мясо очень похоже на форель, но при этом дешевле. |Фото: interesnoo.fun.

5. Замороженные булки

Булки зачастую разморожены. |Фото: recipeler.com.

6. Экономия электричества

Очень часто мастера специально подкручивают оборудование в номерах. |Фото: velvet.by.

7. Нечистые стаканы

Нужно относится с осторожностью. |Фото: dreamstime.com.

8. Грязное покрывало

Лучше сразу убрать покрывало. |Фото: biletik.aero.

9. Ожидание – реальность

Все не так хорошо. ¦Фото: voombu.ru.