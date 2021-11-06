100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

Недавно художник-постановщик Жюльен Кнез показал интересный проект, в котором он фотографировал улицы Парижа и накладывал старые фотографии.







Идея подобного проекта зародилась летом 2015 года, когда Жюльен Кнез прогуливался по Парижу. Тогда Жюльен решил найти винтажные фотографии в интернете и запечатлеть эти места в настоящем времени. Получилось достаточно интересно.



В результате поисков винтажных фотографий, Жюльен выбрал 80 снимков и наложил их на современные улицы Парижа. Винтажные снимки смогли охватить период с 1871 по 1968 года.



1871 г. Баррикады у входа в предместье Тампль на улице Faubourg-du-Temple







1871 год. Place Vendôme







Снимки произвели настолько широкий эффект, что художник решил создать фотокнигу «Paris, Fenêtres Sur l’Histoire», которая и состоит из этих 80 снимков.



1895 г. Люксембургский сад







1900 г. Эйфелева башня







1900 г. Moulin Rouge







1900 г. Place de l’Opéra







1900 г. Quai de Conti







1900 г. Rue du Calvaire, Montmarte







1909 г. Триумфальная арка







1910 г. Во время великого потопа люди прошли через залитые водой метрополитен на лодке







1914 г. Северный вокзал







1914 г. Станция Конкорд







1930 г. бульвар Осман







1930 г







1940 г. Визит Гитлера







1940 г. Визит Гитлера к Триумфальной арке







1942 г. Риволи, во время нацистской оккупации







1944 г. зенитный канон создан за пределами Большого дворца на Avenue du Général-Eisenhower







1944 г. Дружеские встречи во время освобождения Парижа







1968 — Студенческие протесты в Латинском квартале







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