С нами не соскучишься!

8 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Так себе и модели и фото особого впечатления не произвели.Пятьдесят фунтов ...
  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

Днем эти ребята ничем не отличаются от основной массы парней. Однако, ночью происходит настоящее перевоплощение! Вся неподдельная экспрессия и яркость вырывается наружу!

Fresher.ru сделал подборку фото эпатажных перевоплощений актеров травести-жанра.

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

Для того, чтобы предстать перед публикой во всей красе травести-артисту необходимо не меньше 3-х часов только на создание мэйка и прически. Помимо этого каждый актер тратит огромное количество времени на воплощение сценического образа. Постоянные репетиции и постановка самого номера – занимает львиную долю времени.

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

Внешняя трансформация отлично отображает внутреннее состояние артиста. Выброс накопившейся экспрессии в массы подобным способом весьма конструктивен: с одной стороны  - зрители получают праздник, шоу, зрелище; с другой стороны – актёр освободившись от душащей яркости не демонстрирует ее там, где это не уместно.

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

У творчества и харизмы есть оборотная сторона. Среди артистов этого жанра нередко встречаются и геи, и бисексуальные люди. Однако, справедливо заметим, что половые предпочтения дело сугубо личное.

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

Внутренний мир этих ребят не может быть пресным и пустынным. Как правило, это очень разносторонние личности, которые успели подумать обо всем на свете.
И пришли к выводу: лучшее, что можно сделать прямо сейчас – это создать атмосферу праздника!

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх