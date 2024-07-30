11 легендарных мелодрам с непредсказуемой концовкой

Мелодрама «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну. / Фото: tv.pgtrk.ru
Есть фильмы, которые можно пересматривать множество раз, но от этого они не утратят остроты сюжета. И в десятый раз, равно, как и в первый, у зрителей учащённо бьётся сердце, наворачиваются слёзы на глаза, а сама картина кажется всё такой же увлекательной.
1. Фильм «Поговори с ней»
Мелодрама «Поговори с ней». / Фото: simkl.ru
режиссёр Педро Альмадовар
Печально обрывается многообещающее знакомство известного журналиста с не менее известной женщиной-тореадором, она получает на корриде травму и впадает в продолжительную кому. К счастью у яростного быка не удалось взять женщину нахрапом и она всё еще жива, лишь очень крепко спит. Однако, кому-то бы поторопиться, чтобы принцессу разбудить, не то конкуренты не дремлют... Одно известно точно, так сказать, недавно подтвержденный медицинский факт - что если с женщиной долго и красиво говорить, она ответит вам взаимностью.
2. Фильм «Любовное настроение»
Мелодрама «Любовное настроение». / Фото: velvet.by
режиссёр Вонг Кар Вай
Одно из названий этого фильма - Годы, подобные цветам. Внимательный зритель может и заметит, что в каждой последующей сцене главная героиня этого фильма одета в новое цветное платье, так называемое ципао. Это символизирует и говорит о многом. В первую очередь, наверное, о проходящем времени, о смене настроения ее персонажа.
Разумеется, название не только об этом, но внимание на смену платьев стоит обратить. Также как и на то, как плавно нагревается градус отношений героев, как они неспешно узнают и влюбляются друг в друга. Однако, непростые обстоятельства ставят серьезный вопрос над серьезностью их начинаний, смогут ли они поддаться соблазну адюльтера?
3. Фильм «Красотка»
Мелодрама «Красотка». / Фото: 163gorod.ru
режиссёр Гэрри Маршалл
Сложные условия для достижения счастливого финала ставит сценарий фильма и здесь. По сюжету, герой-миллионер, расчетливый делец, снимает проститутку (простите, женщину легкого поведения) и... собственно, всё. О каком хэппи-энде дальше может идти речь? Однако, чисто теоретически шансы на него всё же есть. Для этого женщина должна быть совершенно неординарной по своей сути, способной изменить и согреть даже такую холодную акулу бизнеса как он.
Его, привыкшего разорять и обогащаться, нужно в первую очередь научить творить и создавать, и жизнью полноценно наслаждаться. Но даже этого для счастья будет мало... Безусловно, культовая мелодрама с потрясающей парой на экране.
4. Фильм «Мужчина и женщина»
Мелодрама «Мужчина и женщина». / Фото: bigbangadz.com
режиссёр Клод Лелуш
Интрига фильма не очень ярко выражена здесь. Тут больше нежности и легкого французского азарта. Есть дети у двоих, есть своя собственная жизнь, но встреча заставляет их снова в море любви окунуться. Нужно только видеть, как он подхватывает ее на руки, когда они с детьми и собакой играют на пляже, и какая светлая музыка при этом звучит. Композитору - десятикратное браво! Но что делать с прошлым, которое тянет её вниз? Что делать со страхом, оставшимся от бывшего мужа... И она решает от счастья отказаться. Но вот откажется ли он?
5. Фильм «9 1/2 недель»
Мелодрама «9 1/2 недель». / Фото: film-report.ru
режиссёр Эдриан Лайн
Самая популярная эротика на советских экранах в те годы, когда вышел фильм. Режиссер потом еще не раз докажет, что умеет чувственно снимать и на эмоциях зрителя как умелый дирижер играть. Столько страсти, сколько у него здесь есть, больше нет ни в одном мейнстримном фильме. Флюиды плотской любви просто зашкаливают! Главная интрига - как от них не перегреться! Как серьезные отношения попытаться сохранить, когда она сжигает всё дотла.
6. Фильм «Касабланка»
Мелодрама «Касабланка». / Фото: kinokritik.com
режиссёр Майкл Кёртиц
Классический фильм американской кинокомедии, детектива, мелодрамы - всё в одном флаконе. Женщина не может сложную дилемму решить, с кем же она будет, кто любит ее больше из двоих. И надо сказать, на то есть причины. Дело в том, что режиссер до последнего не давал сценария последние страницы в руки актрисе, не говорил ей кого же она должна больше любить, сколько раз она его ни спрашивала. И это непредсказуемо до самого последнего момента.
7. Фильм «Главное - любить»
Мелодрама «Главное - любить». / Фото: okino.ua
режиссёр Анджей Жулавски
Лучшая роль Роми Шнайдер, обнажение тела и души. Так, как работал с актерами Анджей Жулавски, как вытягивал все жилы из них, наверное больше никто не сумеет. Всегда на пределе, всегда эксцентрично, сюжет значения почти что не имеет. Ну фотограф он, она модель, ну муж есть у нее, и что с того? Вопрос в другом, кто из них вернет вкус к жизни, любовь в ней возродит? И кто уйдет?
8. Фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк»
Мелодрама «Знакомьтесь, Джо Блэк». / Фото: liveinternet.ru
режиссёр Мартин Брест
Такого обаятельно воплощения смерти на экране не ожидал, наверное, никто. В роли злого духа выступает молоденький Брэд Питт. С ямочками на щечках и мелированием на волосах. При этом он почти всегда только о хорошем говорит и добра всем окружающим желает. Ну почти всем. И уж никак не ожидает, что сможет в этом мире полюбить. Что его такая вот ловушка ожидает... Сможет ли выбраться он из нее?
9. Фильм «Пианино»
Мелодрама «Пианино». / Фото: cinemaprestige.ru
режиссёр Джейн Кэмпион
Чувственный фильм-мелодрама, взявший золотую пальмовую ветвь. Женщина-режиссёр. Всё это очень большая редкость на таком киносмотре, здесь нужно, чтобы не только все звезды сошлись, но и актеры своей игрой дали понять, что у них все серьезно. Какое начало перевесит - дикаря или аристократа? Сколько нот у пианино? И как можно одними только глазами говорить - на все эти вопросы ответ появится лишь после просмотра.
10. Фильм «Девушка на мосту»
Мелодрама «Девушка на мосту». / Фото: okino.ua
режиссёр Патрис Леконт
Главной изюминкой этого фильма являются его стилистические особенности, восхитительные кадры снятые на черно-белую пленку. Герои-неудачники, почти отчаявшиеся свое счастье найти, вдруг снова чувствуют азарт и восторг от жизни. Он снова готов рискнуть, а она довериться мужчине. Даже если он ее больно при этом ранит. Но сколько можно ходить по лезвию ножа, как долго эйфория может продолжаться?
11. Фильм «Табор уходит в небо»
Мелодрама «Табор уходит в небо». / Фото: prime-movies.ru
режиссёр Эмиль Лотяну
Легендарный фильм, во многом благодаря удачно подобранным типажам и цыганским зажигательным песням. А какой лихо закрученный сюжет, не стоит даже говорить. Это отметили даже в Испании, дав главную награду фильму на своем престижном кинофестивале Сан-Себастьян. Накал страстей, невыполнимое условие для счастья, горькая воля - в этой эпической картине это всё есть. Но есть и черные цыганские глаза, беду предвещающие... Фильм неслучайно занимает одно из первых мест по числу просмотром в советском кинопрокате.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии