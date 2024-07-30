Чаша сия, Священный сосуд... И где искать Cвятой Грааль?

Священные Чаши.
Церковная Чаша не зря считается Священным сосудом и одним из самых главных предметов богослужений. А как же иначе - ведь начало свое она берет от той самой Чаши Тайной Вечери, из которой пил Иисус и причащались апостолы, и которая со временем была утрачена. И до сих пор не прекращаются поиски этой самой главной святыни христиан – Святого Грааля.
Святой Грааль
Чаша Грааля
Вот уже два тысячелетия таинственная чаша, Святой Грааль, утраченная святыня христианского мира, волнует умы людей. И хотя точно не установлено, существовала она в действительности или нет, ведь в Евангелии о ней нет никаких упоминаний, христиане всего мира верят, что именно из этой чаши причащались апостолы на Тайной Вечере.
Тайная Вечеря
И именно в нее Иосиф Аримофейский собрал кровь, вытекающую из ран распятого Христа, после чего, опасаясь преследований, увез ее из Древней Иудеи в Британию, в Гластонберийское аббатство, и там спрятал. Впоследствии храм был разрушен, и чаша исчезла.
Вершина Гластонберийского холма со средневековой церковной башней
Согласно преданиям, недалеко от Гланстобери, где Иосиф Аримофейский спрятал чашу, жил король Артур со своими доблестными рыцарями, и однажды им было видение – два ангела со Священной чашей в руках. Рыцари дали клятву отыскать ее, и ,как будто, даже нашли, но опять потеряли.
Рыцари круглого стола. Явление Чаши Грааля
И с тех пор поиски чаши не прекращаются. Ведь считается, что человеку, испившему из чаши Грааля, простятся все грехи, и жить он будет долго.
Но может, не стоит ее искать? Ведь, согласно преданиям, чашу могут увидеть только люди с чистой и светлой душой, для всех остальных она невидима.
И не Ты найдешь Грааль, а Грааль найдет Тебя…
Священные чаши
История Чаши, одного из символов христианства, настолько же древняя, как и история самой христианской церкви. С давних пор для обряда причастия обязательно применяются особые священные чаши - потиры. Потир – это круглая чаша на высокой ножке, подставке. Верхняя его часть, чаша, подобная небесному своду, символизирует Церковь небесную, а нижняя - Церковь Земную. Начало свое потир берет от Тайной Вечери, перед использованием его обычно благословляют.
Старинный церковный потир
Уже в древности эти чаши старались делать, в соответствии с величием самого совершаемого обряда, из золота или серебра. Со временем формы их менялись, ножки становились выше. Драгоценные камни, разноцветные эмали, финифть, чеканка, гравировка – все это использовали для украшения потиров, иногда их делали полностью из золота.
Хотя Преподобный Сергий Радонежский на Руси пользовался самым обычным деревянным потиром, считая, что он более соответствует образу Христа.
Деревянный потир Преподобного Сергия Радонежского
Стали также украшать потиры, нанося на них орнаменты, изображения святых, сцены из жизни Христа, при этом никаких строгих канонов не было. Но при изготовлении подобных чаш обычно всегда старались советоваться со священнослужителями.
Чаша Антиохия была найдена при раскопках древнего города в 1910 году. Состоит из двух чаш: древней внутренней, сделанной из серебра, и более поздней наружной, золоченой и ажурной.
Чаша Антиохия. VI век или начало VII века. Метрополитен-музей. Нью-Йорк
Византийская Чаша. Серебряный потир с изображением фигур апостолов и креста, начало VII века
В Рейнском соборе во Франции хранится драгоценная реликвия, представляющая собой золотую чашу 12 века, из которой во время коронации причащались короли, вступающие на французский трон.
Чаша Собора Реймса, 12-й век
Для готических потиров XIV- XV вв. характерна чаша в виде тюльпана, многолопастное основание и эмалевые вставки.
Готический потир, 14 век Потир Серебро, золото; позолота, чеканка, эмаль Капитул собора Святого Петра, Рим
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии