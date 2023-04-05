Какие дела проворачивала цыганская мафия в СССР

Поле деятельности цыганских банд было просто огромно. И для получения денег они не гнушались ничем, вовлекая в свои дела своих же детей.
Цыгане и продажа наркотиков
Основной деятельностью цыганской мафии в СССР была продажа наркотиков. В послевоенные годы цыгане смогли наладить трафик наркотических веществ на Дальний Восток, в Черноземье и Сибирь. К восьмидесятым годам это дело стало основным источником доходов для цыганских мафиозных кланов.
Тех, кто в цыганской общине занимался торговлей героином, называли «сервами». В основном в СССР наркотиками торговали несовершеннолетние цыгане, в особенности девочки и женщины. Своих цыгане никогда и ни при каких обстоятельствах не сдавали. Если в цыганский дом врывалась милиция с обыском, то сами цыгане выбирали кого-то, кто отправится в тюрьму. Чаще всего это была пожилая женщина.
Чем занимались «колдерари», «черни» и «ловари»
Вторым по прибыльности для цыган в советское время было занятие гаданием и выуживанием денег. Гадалки-«колдерари», владея навыками гипноза, отыскивали в толпе доверчивую жертву, запудривали ей мозги и забирали все деньги. Нередко жертвы сами приводили цыганку домой, и та похищала из квартиры деньги, золото и ценные вещи.
Самые ловкие из членов цыганской мафии становились «ловари» и «черни». Первые были домушниками, проникающими в квартиры через окна. Также они умели виртуозно вскрывать даже самые сложные замки и быстро выносить всё ценное из квартир. Вторых же можно назвать карманниками. Черни занимались мелкими кражами в магазинах, на вокзалах и в общественном транспорте.
Отдельной кастой в мафиозных цыганских кланах стояли «плащуны» — наёмные убийцы. Ими становились немногие, ведь раньше у цыган убийство другого человека считалось страшным грехом.
Кто был самым известным цыганским мафиози в СССР
Особый вес в криминальном мире в пятидесятых годах имел цыганский барон Владимир Шаркози. Его мафиозный цыганский клан за короткое время совершил множество краж и разбойных нападений в разных уголках Советского Союза. Некоторые члены клана Шаркози грабили священников, запугивая их вскрытием их же грешков. Боясь огласки своих прегрешений, святые отцы не сдавали криминальных ромалэ правоохранительным органам.
Выйти на след Владимира Шаркози удалось лишь после того, как в камеры, где отбывали наказание члены его банды, подселили «наседок». Стукачи докладывали оперативникам об узнанных у цыган подробностях преступлений. Только благодаря этому самого Шаркози и его приближённых осудили и расстреляли. Из дома цыганского вора в законе изъяли церковную утварь, множество драгоценностей и дорогих тканей, а также облигаций и наличных денег.
Почему поймать цыган-преступников было так сложно
Цыганская мафиозная семья представляет из себя чрезвычайно закрытый клан, куда не пускают чужаков. Если в любую другую банду милиционеры могли внедрить своего агента, то с цыганами такой трюк не проходил. Проникнуть в их круг во времена СССР не удалось ни одному «засланному казачку». Кроме того, цыганские кланы крайне неохотно контактируют с другим кланами, поэтому подослать к ним двойного агента под видом друга из другой семьи тоже не получалось.
Впрочем, в цыганскую семью можно было попасть, заключив брак с цыганкой. Но советские оперативники не решались на такой шаг. Каждый новоприбывший подвергался тщательной проверке. Если он не проходил её, то последствия могли быть трагическими. К тому же цыганки выходили и выходят замуж в 14–15 лет, что было неприемлемо для советского человека.
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