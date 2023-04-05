Люди, которые доказали, что любая кухня может стать по-настоящему уютной

Кухня — это всегда место, где кипит работа. Там приятно и попробовать себя в новых сложных рецептах, и насладиться уютным завтраком.

Поэтому именно в эту комнату хочется вложить как можно больше сил и времени, чтобы результат оправдал все ожидания, даже если она очень маленькая. Героев нашей статьи не смутил лимит квадратных метров, и они смогли создать настоящие шедевры.



«Моя небольшая, но удобная рабочая зона»

«Спустя 2 года мы наконец закончили здесь ремонт»

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