Люди, которые доказали, что любая кухня может стать по-настоящему уютной

Кухня — это всегда место, где кипит работа. Там приятно и попробовать себя в новых сложных рецептах, и насладиться уютным завтраком.
Поэтому именно в эту комнату хочется вложить как можно больше сил и времени, чтобы результат оправдал все ожидания, даже если она очень маленькая. Героев нашей статьи не смутил лимит квадратных метров, и они смогли создать настоящие шедевры.
«Моя небольшая, но удобная рабочая зона»
Когда кухня вышла миниатюрная, но яркая
«Муж нашел эти мешочки для продуктов и даже подобрал под них красивые крючки, потому что у нас крошечная кухня и удобнее всего все именно повесить»
«Устроила своей малышке небольшое преображение»
Кухонька в Германии
«Миниатюрная кухня в нашей арендованной квартире в Австрии»
«Спустя 2 года мы наконец закончили здесь ремонт»
«Можно сказать, что я буквально сплю на кухне. Но для одного этого достаточно»
«Сделал себе совсем не строгую мужскую кухню, а шедевр в „бабушкином“ стиле»
«Пытался максимально эффективно использовать пространство. Кухня очень маленькая, но есть обеденная зона»
«Затеял небольшое обновление»
«Моя крошечная кухня. Думаю, я уже на финишной прямой»
«Пытаюсь придать моей кухоньке атмосферу загородного коттеджа. И я уже в нее влюблена»
«Немного преобразила крошечную кухню в арендованной квартире. Теперь здесь уютнее и светлее»
«У меня была совсем маленькая кухня. Немного ее переделала и оборудовала такую рабочую станцию»
«Старая мебель, не отмывающийся линолеум, дурная планировка… Захотелось снести все к лешему!»
«В итоге вышло вот так»
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