18 неожиданных способов полезного использования водки в повседневной жизни

Способы альтернативного использования водки.
Водка - зло. Как и любое другое спиртное, при злоупотреблении водка способна разрушить личность, счастье, жизнь и благосостояние человека. Однако, водку можно употреблять не только в пищу. В действительности для этой субстанции можно найти множество весьма неожиданных применений. Каких именно - смотрим в новом обзоре. Никогда не знаешь, когда такие знания могут пригодиться, а значит стоит иметь ввиду эти секреты.
1. Чистка ювелирных изделий
Чистка ювелирных изделий водкой.
Вернуть потускневшим украшениям былой блеск поможет водка. Просто нанесите немного водки на любую чистую ткань и протрите ею свои серьги, кольца и подвески. Для удаления серьезных загрязнений, замочите ювелирные изделия в водке на некоторое время, чтобы размочить грязь, а после почистите их старой зубной щеткой и вытрите насухо мягкой тканью. Однако, стоит отметить, что подобным образом нельзя чистить опалы, жемчуг и изделия из мягких металлов.
2. Стирка темных вещей
Отстирать темные вещи от пятен.
Использование пятновыводителей на темных вещах может привести к выцветанию краски. Чтобы такого не произошло замените пятновыводитель на слегка разбавленную водой водку. Просто нанесите средство на пятно и потрите, при необходимости повторите еще раз.
3. Безболезненно снять пластырь
Легко избавится от лейкопластыря.
Пропитайте края пластыря водкой, чтобы легко и безболезненно снять его с кожи. Таким же способом можно легко удалить наклейку с любой поверхности.
4. Очистить швы между плиткой в ванной
Чистка швов между плиткой.
Водка - отличное средство для чистки швов между плиткой. Просто налейте в пульверизатор самую дешевую водку, добавьте несколько кусочков лимона или апельсиновых корок, настаивайте несколько недель, а после используйте как средство для быстрой уборки. Алкоголь убивает грибки, бактерии и прекрасно справляется с плесенью.
5. Запах пота
Избавится от запаха пота.
Быстро освежить подмышечную область свитеров и рубашек, а также предотвратить повторное появление неприятного запаха пота поможет смесь из 4 столовых ложек воды и ложки водки. Приготовленной смесью пропитайте «проблемные» участки одежды и оставьте высыхать. К утру от неприятного запаха не останется и следа.
6. Освежить дыхание
Ополаскиватель для свежести дыхания.
Смешайте в небольшой бутылочке любую водку с несколькими каплями масла мяты или чайного дерева, настаивайте пару недель, а после используйте, как средство для полоскания рта. Алкоголь прекрасно убивает бактерии и от неприятного запаха изо рта не останется и следа.
7. Удаление пятен от красного вина
Избавится от сложных пятен.
Водка действует, как растворитель и может использоваться, как эффективное средство для борьбы с пятнами от красного вина, травы или рвоты. Загрязненные участки нужно промакивать чистой материей, смоченной в водке, до тех пор, пока пятна не исчезнут.
8. Освежить одежду
Быстро освежить одежду.
Освежить одежду и избавиться от въевшихся запахов поможет водка. Просто налейте в пульверизатор самую дешевую водку, распылите на одежду и оставьте высыхать. Водка уничтожит все запахи, и одежда будет вновь свежей без стирки.
9. Укрепляющий шампунь
Улучшить шампунь.
Добавьте в свой шампунь пару столовых ложек водки, чтобы увеличить его эффективность. Шампунь с такой добавкой будет намного лучше очищать кожу головы от укладочных средств и улучшит качество волос.
10. Ледяные компрессы
Ледяные компрессы на все случаи жизни.
Наполните полиэтиленовые пакеты с застежками смесью из равных частей воды и водки, и заморозьте в морозилке. Ледяные пакеты можно брать с собой на пикник, чтобы напитки долго оставались холодными, или прикладывать их к ушибленным местам.
11. Лекарство от ушной боли
Капли от ушной боли.
Внезапно разболевшееся ухо можно закапать водкой. Просто закапайте пару капель водки в ушной канал, а через пару минут промокните ушной палочкой. Алкоголь уничтожит бактерии, которые стали причиной воспаления.
12. Смягчить кожаную обувь
Смягчить кожаную обувь.
Новые туфли или ботинки оказались тесными и сильно натирают ноги? Смягчить и слегка растянуть их поможет водка, которую следует налить прямо в туфли. Буквально через 10 минут кожа станет мягче и слегка растянется.
13. Неприятный запах ног
Борьба с неприятным запахом ног.
Справиться с отвратительным запахом ног поможет самая дешевая водка. Просто смочите ватный тампон водкой и хорошенько протирайте ими ноги утром и вечером. Такая процедура позволит уничтожить бактерии, обитающие возле потовых желез, которые и являются причиной неприятного запаха.
14. Средство для мытья жирной посуды
Эффективное средство для мытья жирной посуды.
Легко отмыть жирную посуду в условиях отсутствия горячей воды поможет водка. Просто добавьте ее в таз с мыльной водой или нанесите прямо на губку для мытья посуды.
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15. Дезинфицирующее средство
Средство дезинфекции для дома.
Водка обладает прекрасными дезинфицирующими свойствами. Просто смешайте ее с водой, налейте в пульверизатор и используйте, как антибактериальное средство для ухода за дверными ручками, дверцами шкафов, пультами и мобильными устройствами.
16. Тонизирующее средство
Очищающее средство для лица.
Водку можно использовать, как очищающее средство для лица. С ее помощью можно легко очистить кожу лица от макияжа и сузить поры.
17. Борьба с сорняками
Средство для уничтожения сорняков.
Водка имеет свойство разрушать восковое покрытие листьев, которое защищает растения от обезвоживания. Поэтому, водку можно использовать для уничтожения сорняков на дачном участке. Просто смешайте 30 миллилитров водки с несколькими каплями средства для мытья посуды и двумя стаканами воды. Полученный раствор налейте в пульверизатор и используйте для опрыскивания неугодных растений.
18. Освежить мягкую мебель
Средство для чистки мягкой мебели.
Смешайте в пульверизаторе водку с водой в пропорциях 1:3. Полученным средством, время от времени опрыскивайте обивку мягкой мебели, чтобы освежить, продезинфицировать и устранить неприятные запахи, впитавшиеся в нее.
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