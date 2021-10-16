Как приготовить блюда с луком без горечи и неприятного запаха: 3 подходящих варианта на каждый день

Блюда из лука: 3 вкуснейших рецепта.
Те, кому не нравится лук, просто не умеют его готовить. Эти три простейших рецепта станут настоящей находкой для хозяйки, ведь блюда - пальчики оближешь, а готовятся проще простого. Гренки - отличный вариант для завтрака на скорую руку, маринованный лук - отличная приправа для салатов, а пицца с луковой начинкой и вовсе станет дежурным блюдом.
1. Гренки с луковой начинкой
Ингредиенты для приготовления гренок с луковой начинкой.
Гренки на завтрак - отличное начало дня. Рецепт приготовления быстрый и легкий, а вкус обязательно понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
Батон
1 яйцо
1-2 луковицы
1 ч.л. муки
100 гр. сыра
Соль
Вначале готовим начинку для гренок. Для этого яйцо солим и взбиваем вилкой или венчиком, добавляем мелко нарезанный лук, муку и потертый сыр.
Обжариваем гренки на растительном масле до золотистой корочки.
Теперь разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем гренки для жарки. Кусочки выкладываем начинкой вниз, обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. На обжарку потребуется буквально 2 минуты.
Аппетитные гренки - идеальный завтрак.
2. Маринованный лук
Маринованный лук для салата и шашлыка
Такой лучок станет отличным дополнением к мясным и овощным блюдам. Его можно подавать к шашлыку или добавлять в салат.
Ингредиенты
0,5 кг красного лука
270 мл яблочного уксуса
140 гр. сахара
Лук режется полукольцами и маринуется в стеклянной банке.
Приготовление займет считанные минуты. Нужно нарезать лук полукольцами и выложить в стеклянную банку. Залить горячим маринадом (уксус и сахар смешиваются в кастрюле и доводятся до кипения), подождать, пока остынет, закрыть крышкой и убрать в холодильник.
Лук заливается маринадом.
Кисло-сладкий лук будет готов уже на следующий день, его можно добавить к любому блюду. Храните банку в холодильнике, и лук не испортится целый месяц.
3. Луковая пицца
Луковая пицца - вкусное и простое блюдо.
Луковая пицца запросто может стать вашим коронным блюдом. Готовится она быстро и просто, правда, и съедается с такой же скоростью, уж очень аппетитная. Если есть желание, тесто можно приготовить по этому рецепту, но подойдет и магазинное (в этом случае все еще проще и быстрее).
Ингредиенты
Для теста:
400 гр. муки
250 мл теплой воды
1 ч.л. сухих дрожжей
1 ст.л. сахара
0,5 ч.л. соли
2 ст.л. растительного масла
Для начинки:
0,5 кг лука
50-200 гр. бекона (по желанию)
1 яйцо
50 гр. сметаны
Для того, чтобы замесить тесто, нужно смешать постепенно все ингредиенты. К муке (300 гр.) добавить дрожжи, сахар и соль, влить растительное масло и теплую воду. После того, как замесили тесто, нужно оставить его в теплом месте на полчаса. Чтобы тесто меньше липло к рукам, смазывайте их растительным маслом.
Луковая начинка с беконом.
Пока тесто подходит, можно приготовить начинку. Лук, порезанный полукольцами, обжарить на растительном масле до мягкости, посолить, поперчить, добавить бекон и сметану. Когда луковая смесь остынет, вбейте в нее яйцо и перемешайте.
Луковая начинка выкладывается на тесто.
Когда тесто подойдет, добавьте к нему остаток муки (около 100-150 гр.) и замесите тесто. Смажьте маслом противень, раскатайте тесто по нужному размеру. Тесто выложите на противень, сверху - распределите начинку. Выпекайте пиццу в хорошо разогретой духовке (200 градусов) 20-25 минут. Когда блюдо зарумянится, его можно доставать и нарезать кусочками.
Пицца готова, осталось порезать на кусочки и подать к столу.
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