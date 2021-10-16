«Запах женщины», «Игрушка» и другие фильмы, которые пересняли в США и получилось гораздо лучше (или

В американской версии «Игрушки» продают чернокожего журналиста.
В США европейское кино часто воспринимается как нечто на ценителя. И речь не идёт об артхаусе. Даже самые популярные фильмы часто переснимаются в Голливуде, потому что американский ремейк местным населением будет принят гораздо теплее, чем французский или шведский оригинал. Вот, например, несколько популярных фильмов, которые были или пересняты американцами, или обрели славу уже в форме ремейков.
Игрушка (оригинал: Франция)
Многим советским зрителям полюбились фильмы с Пьером Ришаром, особенно этот, где Ришар резко изменяет своему амплуа милого придурка и становится мужчиной, поставленным в невыносимые для человеческого достоинства условия. Маленький сын миллионера, Эрик Рамбаль-Коше, покупает в магазине себе игрушку - живого человека, журналиста Перрена. Перрен отказаться не может, поскольку останется тогда снова без работы. Ведь Эрик — сын его начальника.
В начале французского фильма Эрик кажется просто слишком избалованным мальчишкой.
Проходит время, и Перрен разгадывает настоящие намерения мальчика. Тому невыносима мысль, что его отец, быть может, покупает его самого постоянными подарками, как всегда покупает людей вокруг — будто человек может быть игрушкой. Эрик выкидывает всё больше фокусов, пытаясь вызвать, наконец, нормальную реакцию протеста, узнать, где кончается готовность людей быть вещью.
Перрен предлагает Эрику союз. Вместе они выпускают газету под названием «Игрушка», разоблачающую бесчеловечность господина Рамбаля-Коше. Газета производит настоящий фуррор среди его многочисленных подчинённых, и Рамбаль-Коше выходит из себя. Но, когда Эрик понимает, что может серьёзно навредить Перрену, сломать этой протестной газетой всю его жизнь, он немедленно сворачивает проект. В жизни Рамбаля-Коше почти ничего не меняется. Если не считать того, что он избавился от некоторых иллюзий.http://navote.ru/?p=24764
Перрен придумывает выпускать газету не для того, чтобы развлечься, а чтобы присоединиться к бунту Эрика и сделать его рациональнее.
Акценты в американской версии немного изменены. Довольно ожидаемо, что журналист Браун, которого покупает сын миллионера — чернокожий, но эта отсылка ко временам, когда людей тысячами покупали и продавали, практически не играет на основную тему фильма. Эрик из США — искренне избалованный ребёнок, не знающий границ, в отличие от пробующего границы французского Эрика. О том, что люди не игрушки, он узнаёт только от Брауна.
В американском фильме Эрик действительно просто избалован, это открытый и весёлый мальчишка, полная противоположность французскому Эрику.
Есть и более мелкие отличия. Новая жена его отца вполне довольна своим браком. Французская мадам Рамбаль-Коше напряжена, мы явственно ощущаем, что чего-то не знаем в истории этого брака. Её американская близняшка — легкомысленная грудастая бывшая официантка, и ничего больше. Бросить газету хочет именно Браун, а Эрик его за это стыдит. Отец Эрика приказывает своему подчинённому снять штаны прямо при мальчике, чтобы показать сыну, что люди и есть его игрушки.
От всех этих изменений фильм превращается в обычную назидательную историю, и добавленные сверх оригинала шутки ради шуток её не только не украшают — полностью лишают какой-либо индивидуальности. Ещё одна комедия перевоспитания. Впрочем, сцена со штанами хороша. Словно и не отсюда.
Американский фильм переполнен шутками ради шуток.
Запах женщины (оригинал: Италия)
В 1974 году итальянская драма «Запах женщины» покорила Европу. Лента получила множество наград, но у нас гораздо больше известен её голливудский римейк с Алем Пачино. И неудивительно. Полковник в исполнении Гассмана гораздо грубее, пошлее, примитивнее. Гассман играл отлично, проблема была именно в персонаже. Пачино и американские сценаристы сделали его тоньше, очаровательнее, трагичнее.
Герои Гассмана и Пачино попросту разные, несмотря на некоторые общие черты.
Например, в оригинальной картине есть сцена, где полковник притворяется больше инвалидом, чем он есть, только для того, чтобы горничная в гостиной помогла ему помочиться и, таким образом, потрогала его за член. Такому герою труднее сочувствовать, не так ли?
Итальянский полковник, конечно, тоже испытывает трагедию, но сочувствовать ему тянет меньше.
Фанфары любви / В джазе только девушки (оригинал: Германия)
Фильмы с Мерлин Монро любили по всему миру, и в СССР — тоже, поэтому «В джазе только девушки» не видел, наверное, только человек, у которого и телевизора никогда не было. По сюжету, спасаясь от гангстеров, два безработных музыканта переодеваются девушками и устраиваются в гастролирующий женский оркестр.
История с переодеваниями - традиционный комедийный сюжет.
Лёгкая, очень игривая комедия мимоходом затрагивает не самые простые вопросы. Например, главная героиня страдает алкоголизмом — и явно не от самой лучшей жизни, она же произносит монолог, разоблачающий ханжеское отношение к тому, что девушки обращают внимание на доходы мужчин.
Всем, по сути, не самым высоконравственным героям поневоле сочувствуешь. У каждого из них — свой скелет в шкафу, а линия с гангстерами добавляет сюжету объёма, которого оригиналу не хватает. Да, там гангстеров никаких нет. Зато толпа нежных фиалок не на шутку избивает подругу (точнее, думает, что подругу) за то, что у неё, возможно, роман с мужчиной. «Бой во имя добродетели».
В немецком оригинале зритель увидит много знакомого, но чего-то будет не хватать.
Семь самураев / Великолепная семёрка (оригинал: Япония)
Оба фильма считаются культовыми, и связывает их не только общий сюжет, но и скандал. Когда американская «Великолепная семёрка» с триумфом прокатилась по мир и добралась до Японии, выяснилось, что фильм чуть не покадрово «срисован» с картины режиссёра Акиры Куросавы. При том, что Куросава не давал разрешения на использование своего оригинального сюжета. Разница, конечно, между картинами есть — американец Джон Стерджес перенёс действие на Дикий Запад, так что самураи-ронины превратились в ковбоев.
Семёрка ронинов защищает деревню от бандитов.
Впрочем, Стерджес и Куросава в итоге каким-то образом договорились. Условия их соглашения до сих пор остаются в тайне, но ходят слухи об очень впечатляющих процентах с проката и продажи видеокассет, которые в качестве моральной компенсации получал Куросава.
Семёрка ковбоев защищает поселение от бандитов.
Звонок (оригинал: Япония)
В 1998 году в Японии был снят фильм ужасов, моментально ставший популярным по всему миру. Его смотрят до сих пор. Казалось бы, зачем переснимать картину, которую и так все знают и любят, всего через четыре года? Но Голливуд такими вопросами не задаётся. Американская версия фильма, видимо, просто обязана быть.
Знаменитые кадры из оригинального фильма.
В оригинальной картине каждый, кто видел некую видеозапись, вскоре принимает звонок на телефон. Голос в трубке говорит: «Ты это видел», и через неделю после странного сообщения человек умирает. Как выясняют увидевшие смертоносную видеозапись главные герои, людям мстит неупокоенный дух, девочка, убитая собственным отцом. Собственно, американская версия отличается только тем, что дело происходит в США. Даже не в другое время и не с другим смыслом.
Никто не знает, в чём смысл переснимать фильм, который только что видели буквально все.
Впусти меня (оригинал: Швеция)
Ещё более загадочный ремейк. Права на него были приобретены сразу после того, как шведский оригинал увидел свет. Зачем переснимать фильм, который прямо сейчас увидит весь мир? Но — пересняли.
Сюжет его знаком всем, кто следит за громкими новинками. Восьмидесятые годы. В маленький городок приезжает странная семейка: отец и дочь. Девочка не ходит в школу и на улице её можно увидеть только после наступления темноты. Она постепенно сходится с мальчиком, школьным изгоем. Тем временем в округе происходят таинственные убийства. Позже выясняется, конечно же, что девочка - вампир, мужчина — её слуга, и она, похоже, как раз подбирает себе нового слугу. В оригинале к этому добавляется тот факт, что она, собственно говоря, вообще не девочка, а кастрированный много веков тому назад мальчик.
Эли раз в двадцать-тридцать лет бестрепетно меняет друзей. Его изуродовали много веков назад, и не только физически.
Есть и другие отличия. Например, соседка, превращённая в вампира, по-разному ведёт себя в шведской и американской версиях. У американцев она погибает случайно. У шведов — сознательно просит открыть окно навстречу солнцу, понимая, во что она превратилась, и не желая быть убийцей. Российским зрителям, как правило, шведская версия нравится больше голливудской — и атмосферностью, и игрой актёров.
Американская версия сильно проигрывает по атмосфере и актёрской игре.
Пришельцы / Пришельцы в Америке (оригинал: Франция)
В 1993 году вышла в прокат комедия с Жаном Рено в главной роли. По сюжету, рыцарь из средневековой Франции переносится вместе со своим слугой в будущее, пытаясь, наоборот, попасть в прошлое, чтобы предотвратить совершённую рыцарем ошибку.
Благородный, но невежественный по современным меркам Годфруа знакомится со своей дальней прапра… внучкой Беатрис, которая уверена, что видит перед собой пропавшего много лет назад кузена Юбера.Тем временем, рыцарю необходимо выжить в этом непонятном ему мире и найти способ вернуться в своё время, ведь, если он не женится на своей невесте, и Беатрис не будет существовать.
Благородный Годфруа с помощью слуги расправляется с драконом.
Уже в 2000 году комания «Голливуд Пикчерз» предлагает Жану Рено сняться в американской версии фильма, где Годфруа не просто окажется в будущем, но и перенесётся в США. Годфруа теперь зовут Тибо — так удобнее зрителю, правнучку — Джулия. В отличие от Беатрис, Джулия богата и не замужем, и её пытается охмурить какой-то охотник за чужими состояниями.
Ремейк вышел гораздо грубее, с большим количеством плоских повторяющихся шуток, и полон несообразностей, вроде того, что замок Тибо (француза) теперь каким-то образом находится в США. Европейские и российские зрители были очень разочарованы тем, что Рено согласился сняться в картине с подобным сценарием.
Американская версия фильма переполнена плоскими шутками.
Текст: Лилит Мазикина
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