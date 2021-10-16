«Запах женщины», «Игрушка» и другие фильмы, которые пересняли в США и получилось гораздо лучше (или

В американской версии «Игрушки» продают чернокожего журналиста.

Игрушка (оригинал: Франция)

В начале французского фильма Эрик кажется просто слишком избалованным мальчишкой.

Перрен придумывает выпускать газету не для того, чтобы развлечься, а чтобы присоединиться к бунту Эрика и сделать его рациональнее.

В американском фильме Эрик действительно просто избалован, это открытый и весёлый мальчишка, полная противоположность французскому Эрику.

Американский фильм переполнен шутками ради шуток.

Запах женщины (оригинал: Италия)

Герои Гассмана и Пачино попросту разные, несмотря на некоторые общие черты.

Итальянский полковник, конечно, тоже испытывает трагедию, но сочувствовать ему тянет меньше.

Фанфары любви / В джазе только девушки (оригинал: Германия)

История с переодеваниями - традиционный комедийный сюжет.

В немецком оригинале зритель увидит много знакомого, но чего-то будет не хватать.

Семь самураев / Великолепная семёрка (оригинал: Япония)

Семёрка ронинов защищает деревню от бандитов.

Семёрка ковбоев защищает поселение от бандитов.

Звонок (оригинал: Япония)

Знаменитые кадры из оригинального фильма.

Никто не знает, в чём смысл переснимать фильм, который только что видели буквально все.

Впусти меня (оригинал: Швеция)

Эли раз в двадцать-тридцать лет бестрепетно меняет друзей. Его изуродовали много веков назад, и не только физически.

Американская версия сильно проигрывает по атмосфере и актёрской игре.

Пришельцы / Пришельцы в Америке (оригинал: Франция)

Благородный Годфруа с помощью слуги расправляется с драконом.

Американская версия фильма переполнена плоскими шутками.