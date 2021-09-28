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Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

В 1987 году американское издание «Дети мира» пополнилось фоторепортажем из СССР. Жизнь советского ребенка показали на примере десятилетней москвички Кати.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году


Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Слева направо — мама Ольга, Катя и папа Саша. Катя — 10-летняя девочка из Москвы, столицы СССР. Ее родина — Советский Союз — занимает более одной седьмой части суши и имеет самую большую площадь в мире.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Морозы — не преграда для москвичей.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Катя идет в школу — рискованный путь по скользкой дороге.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

В холодный зимний день горячий обед в радость.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Обеды в столовой дешевые, горячие и вкусные.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Уроки проходят оживленно.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Катина мама — школьная медсестра. Ей нравится работать с детьми.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Перемены длятся от 10 до 20 минут.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Катя делает домашнюю работу.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Катя занимается за семейным письменным столом.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

«Сегодня я точно выиграю!»

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Катя любит помогать маме на кухне.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Катя накрывает праздничный стол.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Катины сокровища.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Люди собрались вокруг лотка шашлычника.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Слева: Катины учебники. Справа: обсуждение домашней работы с одноклассницей.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Обед на свежем воздухе всегда кажется особенно вкусным.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Саша пробует попасть в яблочко.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Иностранный игровой автомат.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Взвешивание на улице.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Катя и другие дети в пионерском лагере.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

По часовой стрелке, начиная с верхней левой картинки: перед обедом; спорт повышает аппетит; еды много, и все блюда вкусные; головоломки популярны в СССР.



Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

Костер, знаменующий окончание летней смены в лагере.

Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

В книгах этой серии представлено богатство и разнообразие мира одного ребенка.

На снимках дети показаны со своими родными, в школе, за игрой. Здесь описаны их мечты, их образ жизни. В каждой книге также рассказывается о валюте, образовании, культуре, промышленности и природных ресурсах страны, в которой живут эти дети.

В этой книге читатели знакомятся с Катей, которая живет в Москве — столице СССР. Она учится в четвертом классе и хочет стать учителем. Она любит народные танцы, рисование и изучение родного города.

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