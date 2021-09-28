Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

В 1987 году американское издание «Дети мира» пополнилось фоторепортажем из СССР. Жизнь советского ребенка показали на примере десятилетней москвички Кати.
Слева направо — мама Ольга, Катя и папа Саша. Катя — 10-летняя девочка из Москвы, столицы СССР. Ее родина — Советский Союз — занимает более одной седьмой части суши и имеет самую большую площадь в мире.
Морозы — не преграда для москвичей.
Катя идет в школу — рискованный путь по скользкой дороге.
В холодный зимний день горячий обед в радость.
Обеды в столовой дешевые, горячие и вкусные.
Уроки проходят оживленно.
Катина мама — школьная медсестра. Ей нравится работать с детьми.
Перемены длятся от 10 до 20 минут.
Катя делает домашнюю работу.
Катя занимается за семейным письменным столом.
«Сегодня я точно выиграю!»
Катя любит помогать маме на кухне.
Катя накрывает праздничный стол.
Катины сокровища.
Люди собрались вокруг лотка шашлычника.
Слева: Катины учебники. Справа: обсуждение домашней работы с одноклассницей.
Обед на свежем воздухе всегда кажется особенно вкусным.
Саша пробует попасть в яблочко.
Иностранный игровой автомат.
Взвешивание на улице.
Катя и другие дети в пионерском лагере.
По часовой стрелке, начиная с верхней левой картинки: перед обедом; спорт повышает аппетит; еды много, и все блюда вкусные; головоломки популярны в СССР.
Костер, знаменующий окончание летней смены в лагере.
В книгах этой серии представлено богатство и разнообразие мира одного ребенка.
На снимках дети показаны со своими родными, в школе, за игрой. Здесь описаны их мечты, их образ жизни. В каждой книге также рассказывается о валюте, образовании, культуре, промышленности и природных ресурсах страны, в которой живут эти дети.
В этой книге читатели знакомятся с Катей, которая живет в Москве — столице СССР. Она учится в четвертом классе и хочет стать учителем. Она любит народные танцы, рисование и изучение родного города.
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