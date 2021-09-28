Жизнь обычной школьницы в далеком 1987 году

В 1987 году американское издание «Дети мира» пополнилось фоторепортажем из СССР. Жизнь советского ребенка показали на примере десятилетней москвички Кати.













Слева направо — мама Ольга, Катя и папа Саша. Катя — 10-летняя девочка из Москвы, столицы СССР. Ее родина — Советский Союз — занимает более одной седьмой части суши и имеет самую большую площадь в мире.







Морозы — не преграда для москвичей.







Катя идет в школу — рискованный путь по скользкой дороге.







В холодный зимний день горячий обед в радость.







Обеды в столовой дешевые, горячие и вкусные.







Уроки проходят оживленно.







Катина мама — школьная медсестра. Ей нравится работать с детьми.







Перемены длятся от 10 до 20 минут.







Катя делает домашнюю работу.







Катя занимается за семейным письменным столом.







«Сегодня я точно выиграю!»







Катя любит помогать маме на кухне.







Катя накрывает праздничный стол.







Катины сокровища.







Люди собрались вокруг лотка шашлычника.







Слева: Катины учебники. Справа: обсуждение домашней работы с одноклассницей.







Обед на свежем воздухе всегда кажется особенно вкусным.







Саша пробует попасть в яблочко.







Иностранный игровой автомат.







Взвешивание на улице.







Катя и другие дети в пионерском лагере.







По часовой стрелке, начиная с верхней левой картинки: перед обедом; спорт повышает аппетит; еды много, и все блюда вкусные; головоломки популярны в СССР.

Костер, знаменующий окончание летней смены в лагере.В книгах этой серии представлено богатство и разнообразие мира одного ребенка.На снимках дети показаны со своими родными, в школе, за игрой. Здесь описаны их мечты, их образ жизни. В каждой книге также рассказывается о валюте, образовании, культуре, промышленности и природных ресурсах страны, в которой живут эти дети.В этой книге читатели знакомятся с Катей, которая живет в Москве — столице СССР. Она учится в четвертом классе и хочет стать учителем. Она любит народные танцы, рисование и изучение родного города . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)