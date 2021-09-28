Впечатляющие фотографии «до и после», демонстрирующие изменения окружающей среды

Несмотря на ведущиеся споры и дискуссии относительно причин и последствий происходящего, нельзя отрицать, что наша окружающая среда меняется. И наиболее заметные изменения можно увидеть на примере полярных ледниковых покровов, хотя и здесь ведутся непрекращающиеся споры. В одних отчётах отмечается, что лёд тает с угрожающей скоростью, в то время как в других утверждается, что толщина льда, наоборот, увеличивается. Как бы там ни было, очевидно одно: окружающая среда претерпевает изменения.



Хотя некоторые изменения окружающей среды происходят по естественным причинам, таким как климат и другие природные явления, многие всё же непосредственно и неразрывно связаны с влиянием деятельности человека, такой как вырубка лесов, являющихся естественной средой обитания, и загрязнение водного пространства.



Вероятно, это не становилось бы большой проблемой, если бы происходило в разумных масштабах, однако зачастую изменения окружающей среды являются настолько разрушительными, что это влияет не только на жизнь людей, но и животных (многие из которых уже, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения).



Эту проблему, полную противоречий и разногласий, нужно увидеть собственными глазами, чтобы поверить в её существование и осознать её реальные масштабы.

Поэтому сегодня мы покажем вам 25 впечатляющих и очень мощных фотографий «до и после», демонстрирующих изменения окружающей среды, которые должен увидеть каждый!25. Всего за 3 года, с 2011-го (слева) по 2014-ый (справа), из-за сильной засухи резко сократился уровень воды в озере Оровилл (Lake Oroville) в Калифорнии.24. В 2000 году (слева) Аральское море уже было значительно обмелевшим по сравнению с объёмом воды , который был в нём в 1960 году (контур чёрной линией). Дальнейшее строительство оросительных каналов и засуха в 2014 году (справа) привели к тому, что его восточная часть, впервые за 600 лет, полностью высохла.23. На этих спутниковых снимках изображено мелеющее бессточное солёное озеро Мар-Чикита (Mar Chiquita) в Аргентине. Мар-Чикита — одно из крупнейших в мире естественных солёных озёр, уровень воды в котором сокращается из-за орошения и засухи.22. Окисление Мирового океана и повышение температуры в результате изменения климата значительно способствует «обесцвечиванию» Большого Барьерного рифа. Эти две фотографии были сделаны с разницей в 12 лет (в 2002 г. и 2014 г.).21. На этих снимках, сделанных в 1980 году (слева) и 2012 году (справа), отчётливо видно, насколько сократился ледниковый покров Арктики. Согласно подсчётам учёных, Арктика полностью освободится ото льда к лету 2040 года.20. На этих снимках «до и после» вы видите ледник Петерманна (Petermann Glacier), большой ледник , расположенный на северо-западе Гренландии, в июле 2009 года (сверху), до начала отрыва от массива льда, и в июле 2011 года (снизу).19. На этом снимке вы видите ледник Кори Калис (Qori Kalis) в Перу в июле 1978 года (слева) и с частично растаявшим покровом в июле 2011 года (справа).18. В результате изменения климата исчезла большая часть покрова на леднике Гриннелл (Grinnel Glacier), знаковой достопримечательности Национального парка Глейшер (Glacier National Park) в штате Монтана.17. Эти две фотографии демонстрируют всю серьёзность последствий засухи, обрушившейся на озеро Фолсом (Folsom Lake), водохранилище в Северной Калифорнии, расположенное в 40 километрах от города Сакраменто. На момент съёмки в 2011 году в озере было 97% воды, а уже в 2014-ом — 17% от общего объёма.16. Засуха является главной проблемой во многих азиатских регионах. Сделанные с разницей всего в несколько лет, эти фотографии иллюстрируют разрушительный результат засухи в одном из регионов Индии.15. Известное своей чрезвычайной солёностью и лечебными свойствами, Мёртвое море стремительно высыхает из-за истощения его главных притоков. В жаркий сухой летний день поверхность Мёртвого моря может снизиться на целый дюйм (3 см) из-за испарения.14. В период с 1941 (слева) по 2004 год (справа) ледник Мьюир (Muir Glacier) на Аляске отступил более чем на 12 километров, став тоньше более чем на 800 метров. Морская вода заполнила долину , в которой когда-то был ледник.13. Чтобы показать шокирующие последствия вырубки лесов в Бразилии, достаточно одной фотографии. Слева на снимке видна часть тропического леса, которая ещё не вырублена, а справа — результат обезлесения.12. Засуха часто приводит к опустошающим лесным пожарам. В 2012 году гора Уайтуотер Болди (Whitewater Baldy) в Нью-Мексико серьёзно пострадала в результате крупного лесного пожара. На первой фотографии видно, какой густой лес здесь был до пожара.11. На этих спутниковых снимках изображено озеро Мередит (Lake Meredith), являющееся искусственным водохранилищем, образованным плотиной Сэнфорд (Sanford Dam) в штате Техас. На снимке, сделанном в 2011 году (справа), видно, насколько сильно оно высохло (из-за постоянной засухи) по сравнению с 1990 годом (слева).10. Из-за повышения уровня Мирового океана некоторые низкорасположенные места оказываются затопленными. Эти две фотографии были сделаны в архипелаге Сан-Блас (San Blas Archipelago), Панама, в 2002 году (слева) и 2014 году (справа).9. Состоящая из трёх вулканических пиков, гора Килиманджаро является самой высокой отдельностоящей горой в мире. Эти снимки «до и после» демонстрируют существенное таяние снежной шапки на вершине Килиманджаро в течение всего 7 лет (между 1993 и 2000 годом).8. Некогда одно из крупнейших в мире, озеро Чад практически исчезло в течение последних нескольких десятилетий. Между 1963 и 1998 годом объём воды в озере уменьшился на невероятные 95%. К счастью, результаты последних исследований демонстрируют некоторые улучшения . 7. Бахр-эль-Мильх (Bahr al Milh) — это солёное озеро в Ираке, фотографии которого сделаны в 1995, 2003 и 2013 годах. Уровень воды этого неглубокого озера меняется в зависимости от времени года, однако в течение последних 10 лет он значительно снижается с каждым годом.6. Сравнительная фотография ледника Bear, крупного ледника, расположенного в Национальном парке Кенай-Фьордс (Kenai Fjords National Park) на юге Аляски, демонстрирует его быстрое таяние между 2002 годом (слева) и 2007 годом (справа).5. Горная вершина Маттерхорн (Matterhorn), одна из высочайших в Европе, расположенная в Альпах на границе между Италией и Швейцарией, постепенно разрушается в результате таяния льдов. Уменьшение снежной массы отчётливо видно на этих фотографиях, сделанных в 1960 и 2005 году.4. Уитби (Whitby) в Северной Англии когда-то был оживлённым рыбацким городом с множеством лодок, продавцов рыбы и туристов. Теперь порт затих в окружении пустых плетёных корзин для ловли рыбы, сетей и высохших рыбацких лодок, поскольку в результате изменения климата вся рыба отсюда ушла к северу.3. На этих фотографиях, сделанных в 1986 году (слева) и 2014 году (справа), изображён Мирдальсйёкюдль (Myrdalsjökull), четвёртый по величине ледник Исландии. Ледяная шапка покрывает действующий вулкан Катла (Katla), расположенный под юго-восточной частью ледника, постепенно тая и сокращаясь из-за глобального потепления и геотермального тепла.2. Склон горы с мёртвыми соснами в Национальном парке Роки-Маунтин (Rocky Mountain National Park) в штате Колорадо, уничтоженными горными сосновыми лубоедами, демонстрирует разрушающие результаты потепления. В прошлом из-за низких температур популяция насекомых сокращалась, однако теперь они способны выживать в условиях мягкой зимы.1. Расположенное на границе штатов Аризона и Юта, озеро Пауэлл (Lake Powell) постепенно высыхает из-за длительной засухи вкупе с отбором воды . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)