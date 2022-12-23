Что и зачем писал хозин на голове раба, или Как появилась стеганография

На обритой голове античного раба его хозяин пишет послание. Спустя некоторое время, когда волосы отрастут и надпись станет незаметной, раб отправляется в путь – передавать это послание адресату. Если посыльного перехватят – о наличии письма никто не заподозрит по очевидным причинам. Что это – какая-то непонятная древняя игра? Нет, скорее, один из ранних опытов шифрования, а точнее – стеганография, которая сейчас вовсю используется в сфере информационных технологий.
Кто придумал стеганографию?
Иногда ведь надо не просто зашифровать послание (практически любой шифр, при наличии определенной мотивации, времени и средств, можно взломать), а скрыть сам факт того, что происходит передача информации. Актуально это во время войн и разных противостояний, в периоды засилья цензуры, в том числе и тюремной – один из способов передать информацию – путем написания букв невидимыми чернилами (молоком) – использовали чуть более века назад русские политические заключенные.
Термин гораздо моложе самого явления – он был предложен в 1499 году гуманистом, историком и аббатом бенедиктинского монастыря Иоганном Тритемием, среди трудов которого была и незаконченная книга «Стеганография». Несмотря на свою незавершенность, произведение оказалось запрещенным, поскольку внешне казалось сочинением о магии, и вообще «Стеганография» обеспечила автору довольно сомнительную славу.
Узелки содержат зашифрованную информацию. Источник: manstonscouts.org.uk
Когда появились первые примеры такой скрытой передачи информации – точно не известно, возможно, уже древние шумеры практиковали такое. Некоторые глиняные таблички, как выяснилось, были написаны «в два слоя», но по какой причине – для утаивания сведений или из экономии «писчего материала» - точно не сказать. А вот Геродот в трактате «История» вполне определенно рассказывает о примерах стеганографии, один из них и связан с тем обритым рабом, который стал посланником правителя Милета по имени Гистией.
Как спрятать тайное сообщение
Богатство способов, которыми удавалось передать важные сведения, минуя все преграды, доказывает со всей очевидностью: остановить распространение информации невозможно или слишком трудозатратно. Даже под носом у тюремщиков, цензоров, соглядатаев и перлюстраторов не просто можно, а еще и достаточно легко зашифровать и отправить по назначению (или по крайней мере сохранить) сообщение, и речь даже не о нынешней эпохе цифровых технологий, а о временах куда более давних.
Знаменитый способ написания письма симпатическими чернилами был хорошо известен советским школьникам – все знали, что из заключения Ленин писал свои сочинения молоком: на белой бумаге буквы не видны, а прогладишь горячим утюгом – письмо можно прочитать. К слову, придумал это не Ильич, и даже не русские революционеры, часто прибегавшие к этому методу стеганографии: изобретателем первых симпатических чернил считается Филон Александрийский, философ, который жил в I веке. «Чудесное» вещество он изготавливал из сока чернильных орешков.
Письмо, написанное симпатическими чернилами. Источник: lettersofnote.com
Молоко в качестве чернил для создания тайного сообщения использовал и Овидий. А вообще с помощью нагревания можно прочитать написанное и яблочным соком, и соком лука, и лимонной кислотой, и раствором соды. Другим, помимо тепла, способом «проявить» запись может стать химическое воздействие – но тогда нужно заранее договориться с отправителем сообщения и точно знать, чем написан скрытый текст.
Отличный способ спрятать сообщение – создать его с помощью узелкового письма, например, используя азбуку Морзе, а затем связать из нити какой-то предмет одежды. Трудозатратный метод – но были и другие, попроще. Например, скрыть послание под наклеенной сверху на конверт почтовой маркой. Или написать что-то на боковой стороне колоды карт, а карты затем перемешать, с тем, чтобы получатель сообщения потом восстановил колоду в нужном, заранее оговоренном порядке.
Микроточки, микрофильмы и компьютеры
Есть и другие интересные варианты стеганографии, например, запись на вареном яйце. Сначала на скорлупе пишут сообщение чернилами, которые состоят из смеси квасцов, чернил и уксуса, потом яйцо выдерживают в рассоле (чтобы надпись «пропала»). После этого яйцо варят, и на белке под скорлупой обнаруживается текст. И уж бесчисленное количество вариантов тайного письма проистекает из шифрования нот, символов в книге, наложения трафаретов на большой текст (которые делают заметными только нужные буквы).
Во время Второй мировой войны были популярны микроточки – изображения (фотографии), уменьшенные до размера в 1 мм и менее и вклеенные в какой-то не относящийся к делу текст. Прочитать такую шифровку можно было с помощью микроскопа – лишь бы знать, где рассматривать. Для того чтобы изготовить такие «точки», требовалась специальная аппаратура. Микроточки использовали и в относительно мирное время – ими снабжали письма, пересылаемые от находящихся по одну сторону Берлинской стены к тем, кто жил по другую.
Для получения микроизображений использовалась специальная камера; считается. что первую изобрели в Советском Союзе.
Сейчас подобным способом маркируются детали некоторых автомобилей – только микроточки остаются невидимыми человеческому глазу и видны лишь при специальном освещении. Это нужно для обеспечения дополнительной защиты от быстрого сбыта машины или ее деталей в случае похищения. Вообще, стеганография, когда-то начавшаяся с передачи сведений о военной мощи противника с помощью подручных средств, вроде табличек и обритых рабов, показала свою пригодность и с началом эры IT-технологий.
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