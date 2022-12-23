Как в СССР с успехом прижилась американская отвертка

Серьезный инструмент получился. /Фото: en.m.wiktionary.org.

Ну, конечно всем мешал! И часовню то же он! /Фото: citatnica.ru.

Необходимость сделала отвертку необходимой. /Фото: YouTube.

Пользуются по сей день. /Фото: russian.alibaba.com.