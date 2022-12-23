Как в СССР с успехом прижилась американская отвертка

Отвертка, как ручной слесарный инструмент, существует как минимум с XV века. И вплоть до конца XIX столетия она имела всего один единственный шлиц – плоский. Однако, по мере развития науки и техники, а также с появлением первых автомобилей и самолетов стало понятно, что прямой шлиц не очень-то удобен при сборке сложных механизмов. В итоге инженеры по всему миру начали экспериментировать. В авангарде данного процесса в начале XX века стояли наиболее индустриально развитые страны, одной из которых были Соединенные Штаты Америки.
Серьезный инструмент получился. /Фото: en.m.wiktionary.org.
Первым бунтовщиком и революционером против диктатуры плоского шлица сегодня считается канадский инженер Питер Лимбёрнер Робертсон, который еще в 1909 году представил свою новую отвертку с квадратным шлицем, которую сегодня принято называть «канадской». Популярная легенда гласит о том, что Робертсон пошел со своим изобретением к Генри Форду, однако бизнесмен и изобретатель якобы так и не смогли договориться и даже поругались. В результате чего Форд предпринял все усилия, чтобы отвертка Робертсона никогда не распространилась по миру. Важно подчеркнуть, что все сказанное является именно легендой, так как в самой Канаде отвертка Робертсона отлично прижилась и даже использовалась на заводах по сборке автомобилей, принадлежащих тому самому Генри Форду.
Ну, конечно всем мешал! И часовню то же он! /Фото: citatnica.ru.
Другая популярная легенда говорит о том, что якобы Форд отдал предпочтение отвертке другого бизнесмена - Генри Филлипса, который выкупил патент на крестовую отвертку американского изобретателя Джона Томпсона. Последний создал крестовой шлиц в 1933 году. Вот только какого-либо интереса американское производство к знаменитой сегодня на весь мир отвертке не проявило аж до 1937 года. Только тогда отвертку начали широко использовать на заводах «General Motors» для сборки автомобилей марки «Cadillac». Однако, по-настоящему творению Томпсона, как это часто бывает в истории, помогла… война. Необходимость собирать грузовики, танки и самолеты по принципу «быстро и много» сделали отвертку Томпсона действительно популярной.
Необходимость сделала отвертку необходимой. /Фото: YouTube.
Еще до начала Великой Отечественной войны американское изобретение было «творчески позаимствовано» немецкими промышленниками. Само собой, Филлипсу за такое из Третьего рейха не отправили ни одной марки. А когда началась война и в Советский Союз потянулась рука заморской помощи в виде Ленд-Лиза, шлиц Томпсона попал и туда. Отечественные слесари так же быстро оценили все достоинства американской отвертки. А когда после окончания войны Генри Филлипс попытался заработать еще «немного» денег на интеллектуальном труде Джона Томпсона, распространив патентное право и на СССР, то в ответ услышал только рекомендацию и дальше сидеть в своем капиталистическом лагере и молчать тряпочку. Ведь у нас здесь и без вас: социализм, счастье!
Пользуются по сей день. /Фото: russian.alibaba.com.
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