Применение фольги для ремонта дверных петель

Отверстия для винтов на дверных и мебельных петлях со временем расшатываются и ломаются. Решить проблему можно очень просто своими руками, необязательно вызывать мастера по ремонту.



Все, что потребуется для исправления ситуации — фольга и клей. Петля после фиксации будет держаться очень крепко.



Снимите петлю и немного расширьте крепежные отверстия.







Сложите отрез алюминиевой фольги в 3-4 раза и нарежьте его на тонкие полосы. Поместите полосы фольги в расширенные отверстия.







Для надежности прежде чем помещать в отверстие второй отрезок фольги, капните внутрь небольшое количество клея.







В результате отверстия должны быть полностью заполнены фольгой. Сверху на последний слой капните немного клея. После его высыхания срежьте излишки фольги, чтобы поверхность была ровной и гладкой.







Установите петлю на место, теперь она будет очень надежно закреплена.







Для второго способа также необходимо снять петлю и расширить отверстия. Подготовленные отверстия необходимо полностью залить горячим клеем. После высыхания клея петлю можно будет установить на место.





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