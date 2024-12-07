Как использовать просроченную косметику

Если после очередной ревизии в косметичке вы поняли, что у многих продуктов закончился срок годности, это не повод их выбрасывать. Нет-нет, наносить на кожу просрочку точно не стоит, но использовать ее в быту – можно и нужно. Делимся несколькими полезными лайфхаками с косметикой в главной роли. Обязательно попробуйте!

Лайфхак 1: Лак для ногтей для маскировки царапин

Лайфхак 2: Гигиеническая помада для укладки бровей

Лайфхак 3: Дезодорант против мозолей

Лайфхак 4: Крем для блеска мебели

Лайфхак 5: Шампунь для стирки одежды

Лайфхак 6: Лак для волос против окрашивания кожи

Лайфхак 7: Жидкость для снятия лака для чистки кафеля

Лайфхак 8: Мицеллярная вода для чистой подошвы

Лайфхак 9: Бальзам для волос против ржавчины

Смажьте царапины на обуви лаком для ногтей.Поцарапанные сапоги или каблуки – это, увы, закономерность, а не исключение из правил. Если вы заметили на любимой обуви подобный дефект, не спешите расстраиваться или искать специальные средства для решения проблемы – вам поможет обычный лак для ногтей. Можно использовать как бесцветный, так и в тон обуви – берите тот, который есть под рукой.Заполните царапины лаком, подождите, пока он застынет (для ускорения процесса можно подсушить феном), а затем аккуратно уберите излишки пилочкой для ногтей. Дефект станет абсолютно незаметен, и вы сможете наслаждаться прекрасным внешним видом своей любимой обуви.Смажьте щеточку помадой и уложите бровиЗабыли про гигиеническую помаду, которую покупали еще прошлой зимой? Не беда, можете смело оставлять ее в косметичке. По прямому назначению лучше не использовать, но в качестве геля для укладки бровей она подойдет идеально.Просто нанесите небольшое количество помады на щеточку и зафиксируйте непослушные волоски на бровях так, как делали бы это со специальным мылом или гелем. Результат вас приятно удивит – брови будут выглядеть аккуратно и ухоженно, а фиксации вполне хватит на несколько часов. Только перед тем, как использовать средство, посмотрите, не дает ли оно какого-либо оттенка. Розовые брови – это, конечно, оригинально, но вряд ли вам захочется показываться с ними на людях.На заметку: Это не единственный вариант использования помады – также она поможет «приструнить» выбивающиеся из прически волоски. Порядок действий такой же, как и в случае с бровями: возьмите щеточку, смажьте ее гигиенической помадой и пройдитесь по волосам.Распылите на ступни немного дезодоранта.Сейчас этот лайфхак вряд ли вам понадобится, зато летом вы точно скажете за него спасибо. Итак, чтобы новая пара обуви не натерла ноги и не стала причиной появления болезненных мозолей, используйте дезодорант. Идеально подойдет экземпляр в стике, но если его нет, используйте тот, который завалялся в косметичке. Нанесите небольшое количество на кожу, подождите, пока дезодорант впитается, а затем надевайте новые туфли, кеды или босоножки. Антиперсперант создаст защитный барьер, который не позволит обуви натереть и повредить нежную кожу.Смажьте кожаную мебель кремом для рук или для лица.Наносить просроченный крем на лицо – плохая идея: лечить прыщи и другие высыпания гораздо дороже, чем просто купить новый тюбик. Однако это вовсе не значит, что его место – в мусорном ведре. Крем может сослужить вам хорошую службу в быту, если, конечно, знать, как именно его использовать.Нанесите небольшое количество на ватный диск и распределите равномерным слоем по кожаной мебели. После этого вытрите поверхность насухо бумажным полотенцем или сухой тряпкой, чтобы от крема не осталось жирных следов, и наслаждайтесь результатом. После такой процедуры мебель будет красиво блестеть и радовать ухоженным внешним видом.Используйте шампунь для стирки шерстяного свитераШампуни отличаются большим сроком годности, поэтому портятся достаточно редко. Однако в ходе использования вы можете столкнуться с другой проблемой – обнаружить, что средство абсолютно не подходит вашим волосам. Чаще всего такая ситуация происходит с шампунями, которые вам подарили.Советуем не расстраиваться заранее и не списывать бытовую химию со счетов – она может стать прекрасной альтернативой стиральным гелям и порошкам. Оказывается, шампуни прекрасно подходят для ухода за деликатными изделиями, особенно из шерсти. Стирайте их вручную, а вместо порошка используйте шампунь, который вам не подошел. Средство не только отстирает ткань, но и смягчит ее, сделает невероятно нежной и приятной наощупь.Нанесите в обувь немного лака для волос.Новая обувь, которую вы надеваете на босую ногу, способна не только спровоцировать появление мозолей, но и окрасить кожу. Впрочем, носки тоже могут пострадать, поэтому необходимо заранее обезопасить себя от таких последствий. Вам понадобится лак для волос, можно использовать просроченный.Нанесите небольшое количество на внутреннюю часть обуви, подождите, пока он хорошо схватится и перестанет быть липким, а затем надевайте обувь. Вот такая простая хитрость сможет защитить вас от красных или зеленых ног при носке ярких туфель. Не благодарите!Ацетон поможет очистить плитку от пятенПлитка является самым практичным и долговечным отделочным материалам, который используют для оформления ванны, фартука на кухне, пола в прихожей. В отличие от своих «собратьев», она достаточно легкая в уходе, однако если запустить ее и накопить большое количество загрязнений, придется повозиться с уборкой.Если вы не хотите использовать агрессивную бытовую химию, воспользуйтесь помощью обычного средства для снятия лака, в состав которого входит ацетон. Оказывается, он отлично справляется с грязью и налетом на разных поверхностях. Добавьте небольшое количество в миску с теплой водой, смочите тряпку из микрофибры и тщательно вымойте кафель. Через несколько минут плитка будет сиять чистотой!Мицеллярнаяя вода вернет подошве кроссовок белизну.Если вы фанат белой обуви, то наверняка знаете, как тяжело приводить ее в порядок. Особенно трудно приходится осенью и зимой, когда на улице сыро и грязь вовсю липнет к ногам. И если основную часть кроссовок или ботинок еще можно очистить обычной влажной тряпкой, то с подошвой такой фокус не проходит.Чтобы вернуть ей белизну, многие хозяйки используют зубную пасту. Однако мы знаем другое, не менее эффективное средство. Речь идет о мицеллярной воде. Смочите ею ватный диск и хорошо протрите подошву. Возможно, после такой процедуры она и не будет выглядеть как новая, но существенно посвежеет – это факт.Нанесите на ржавые участки немного бальзама.Бальзам, как и шампунь, может оказаться совершенно неподходящим для ваших волос. Если после нескольких применений вы не заметили никакого эффекта, смело отправляйте его в коробку со средствами для уборки. Чем он сможет вам помочь? Бальзам для волос становится отличным помощником по ходу уборки в ванной. Им нужно обработать смесители, душевую лейку и прочие детали, которые подвержены ржавчине, а затем вытереть поверхности насухо. Бальзам создаст защитный барьер, который убережет сантехнику от коррозии.